Praca w Pałacu Buckingham – bez doświadczenia i z zakwaterowaniem

Oferty pracy pojawiają się codziennie, ale tylko nieliczne wzbudzają tak duże zainteresowanie jak te publikowane przez brytyjską monarchię. Gdy instytucja związana z tak rozpoznawalnym miejscem jak Buckingham Palace ogłasza rekrutację, natychmiast przyciąga uwagę. W końcu chodzi o pracę w jednym z najbardziej znanych pałaców świata, liczącym kilkaset pomieszczeń. Aplikować można do 21 marca.

Administracja królewska funkcjonuje jak duża firma, a praca w Pałacu Buckingham wymaga poświęcenia.

Romantyczna wizja życia „na dworze” a proza życia

Praca w Pałacu Buckingham to często praca na wyjeździe i w weekendy. Dla osób pracujących przy monarchii przewidziano etaty w pełnym wymiarze godzin, około 40–45 godzin tygodniowo, rozłożone na kilka dni pracy – również w weekendy. To standardowy model funkcjonowania dużych instytucji, które działają bez przerwy.

Pracownicy zatrudnieni przy obsłudze monarchii mają zagwarantowane zakwaterowanie, ale często wykonują obowiązki nie w jednym miejscu, lecz w różnych rezydencjach królewskich, nawet w kilku historycznych lokalizacjach w ciągu roku. Harmonogramy zwykle planowane są z czterotygodniowym wyprzedzeniem.

Jednym z ciekawszych trendów w rekrutacjach prowadzonych przez instytucje publiczne i prestiżowe organizacje jest otwieranie drzwi osobom bez doświadczenia. Ważne okazują się nie tyle papiery ze studiów co przede wszystkim: gotowość i chęć do nauki, umiejętność pracy w zespole oraz rzetelność. Podobnie jest w tym przypadku – oferta pracy w Pałacu Buckingham.

Praca w kuchni nie polega wyłącznie na gotowaniu

Wbrew pozorom praca w pałacowej kuchni nie polega wyłącznie na gotowaniu. To także planowanie dostaw, zarządzanie zapasami oraz szkolenie nowych pracowników. Właśnie dlatego regularnie poszukiwani są nie tylko szefowie kuchni, lecz także ich zastępcy oraz osoby rozpoczynające karierę w gastronomii.

Zastępca szefa kuchni odpowiada m.in. za współpracę z zespołem oraz kontrolę zamówień. Z kolei pomocnicy pełnią funkcję zaplecza dla szefa – dbają o przygotowanie składników, utrzymanie porządku i wspierają bardziej doświadczonych kucharzy.

Do twoich obowiązków jako pomocy kuchennej należałoby właśnie utrzymywanie porządku w kuchni, czyszczenie sprzętu, powierzchni, chłodni i naczyń, a także pomoc przy podstawowej obróbce żywności.

Królewski etat a królewskie benefity

Praca w królewskim otoczeniu ma oczywiście wymiar prestiżowy, ale równie ważne są warunki zatrudnienia. W ogłoszeniu podkreślono szeroki pakiet benefitów.

Pracownicy mogą liczyć na od 25 do 30 dni urlopu rocznie, a także dodatkowe świadczenia emerytalne. Składka na poziomie około 15 proc. wynagrodzenia należy do jednych z wyższych. O wynagrodzeniu wiadomo niewiele. Określono je jako „konkurencyjne”.

Do tego dochodzą bardziej przyziemne, ale bardzo praktyczne udogodnienia – np. bezpłatne posiłki w trakcie pracy czy 20-procentowe zniżki w instytucjach związanych z Royal Collection Trust. Planowany termin rozpoczęcia zatrudnienia to czerwiec 2026, a zakończenia czerwiec 2028.