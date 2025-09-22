brytyjska rodzina
Sierpniowa inflacja CPI wyniosła 3,9 proc. / fot. Shutterstock.com
UKPraca i finanse
1 min.czytania

Przeciętna brytyjska rodzina zbiedniała o 20 tys. funtów

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Nowy raport Fundacji Rezolucji ujawnia, że w ostatnich dwóch dekadach dochody rodzin w Wielkiej Brytanii praktycznie się zatrzymały. Gospodarstwa domowe w wieku produkcyjnym odnotowały wzrost zaledwie o 7 proc. Podczas gdy w latach 1995–2005 wynosił on aż 35 proc. Przeciętna brytyjska rodzina straciła równowartość około 20 tys. funtów.

Gdyby tempo wzrostu sprzed 20 lat się utrzymało, dochód typowego gospodarstwa wyniósłby dziś 51 tys. funtów, zamiast obecnych 31 tys.

- Advertisement -

Budżety domowe znalazły się pod większą presją

Największe uderzenie odczuwają rodziny wynajmujące mieszkania, ponieważ ich dochody wzrosły jedynie o 4 proc., podczas gdy emeryci zyskali 21 proc., a właściciele mieszkań 14 proc.

Problem pogłębiają ceny podstawowych produktów i usług, które w ciągu dwóch dekad podskoczyły aż o 120 proc. Rosnące czynsze, koszty energii i jedzenia sprawiają, że coraz więcej Brytyjczyków zmaga się z utrzymaniem budżetu domowego.

14 milionów Brytyjczyków głoduje

Sierpniowa inflacja CPI wyniosła 3,9 proc., ale ceny żywności rosły szybciej – o 5,1 proc. w skali roku. Największy wzrost zanotowano w przypadku wołowiny i cielęciny (24,9 proc.), masła (18,9 proc.), a także czekolady i kawy (15,4 proc.).

brytyjska rodzina
Gdyby tempo wzrostu sprzed 2 dekad się utrzymało, dochód gospodarstwa przekroczyłyby 50 tys. funtów / fot. Shutterstock.com

Raport organizacji Trussell Trust alarmuje, że aż 14 mln osób w Wielkiej Brytanii cierpi głód, w tym 3,8 mln dzieci. Jednocześnie 2 miliony gospodarstw planują w tym roku zrezygnować z centralnego ogrzewania, aby uniknąć wysokich rachunków za energię.

Stagnacja dochodów jest bezprecedensowa

Fundacja podkreśla, że stagnacja dochodów jest bezprecedensowa we współczesnych czasach. Szefowa think tanku, Ruth Curtice, wskazuje na lata niedoinwestowania w sektorze publicznym i prywatnym jako główną przyczynę problemów.

Kanclerz Rachel Reeves przyznaje, że wiele rodzin czuje się uwięzionych w obecnym systemie i obiecuje im wsparcie poprzez podnoszenie płacy minimalnej, rozszerzenie bezpłatnych posiłków szkolnych czy utrzymywanie limitów cenowych na bilety autobusowe.

Departament Skarbu stwierdził, że realne płace zaczęły rosnąć szybciej niż w poprzedniej dekadzie, a gospodarka notuje lepsze wyniki niż inne kraje G7. Mimo tych deklaracji raport jasno pokazuje, że odbudowa poziomu życia Brytyjczyków będzie jednym z większych wyzwań.

Teksty tygodnia

Londyn

Słynna Oxford Street zostanie tymczasowo zamknięta dla samochodów

W niedzielę 21 września Oxford Street na 8 godzin zniknie z mapy ruchu samochodowego. Od południa do 20 fragment między Orchard Street a Oxford Circus zostanie zamknięty dla pojazdów.
Praca i finanse

Jak dużym wsparciem dla Wielkiej Brytanii są imigranci na wizach pracowniczych?

Imigranci posiadający wizy pracownicze w UK stanowią 20 proc. przyjezdnych. A członkowie ich rodzin, którzy przyjechali z nimi na Wyspy stanowią 11 proc.
UK

Pierwszy śnieg w UK już w niedzielę

Białe płatki spadną szybciej niż przewidywały wcześniejsze prognozy. Dlatego mieszkańcy północnych regionów mogą obudzić się w prawdziwie zimowym klimacie, choć kalendarz wskazuje dopiero wrzesień.
UK

Oddał torbę ubrań dla potrzebujących – dostał 400 funtów grzywny

Wielu Brytyjczyków chętnie wspiera sklepy charytatywne, oddając ubrania czy przedmioty codziennego użytku. To oczywiście zachowanie zasługujące na pochwałę, jednak pozostawienie ich przed zamkniętym lokalem lub przy przepełnionym pojemniku może skończyć się mandatem.
Praca i finanse

Uwaga! Departament (DWP) skontroluje Twoje konto, jeśli pobierasz jeden z tych zasiłków

Niedawno Urząd Skarbowy w UK (HMRC) zyskał uprawnienia, zgodnie...
kasyno online

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet