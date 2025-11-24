firmy kurierskie
Wskaźnik zadowolenia konsumentów utrzymuje się na poziomie 78 proc. / fot. Shutterstock.com
2 min.Read

Ranking firm kurierskich – kto zawiódł, a kto wypadł najlepiej?

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Citizens Advice alarmuje: problemy z doręczeniami dotykają dziś miliony odbiorców w całej Wielkiej Brytanii. Według danych przytoczonych przez Sky News rekordowe 15 milionów osób doświadczyło kłopotów przy ostatniej przesyłce, którą odbierali. Najczęściej chodzi o kierowców odjeżdżających, zanim klient zdąży otworzyć drzwi, o nietrafione miejsca pozostawienia paczek oraz o opóźnienia.

Mimo że regulator wprowadził nowe wytyczne dotyczące obsługi skarg i dostępności, firmy kurierskie nadal często je pomijają.

Royal Mail na szczycie, Yodel na końcu stawki

Nowy raport Citizens Advice zestawił ze sobą pięć największych firm działających na rynku dostaw paczek z uwzględnieniem jakości obsługi klienta, skali problemów z doręczeniami oraz dostosowania usług do osób ze specjalnymi potrzebami.

Royal Mail uzyskał najwyższą ocenę – 3,25 na 5 gwiazdek – wyprzedzając Amazon Logistics, który zatrzymał się na trzech gwiazdkach. Z kolei DPD i Evri zdobyły 2,25 gwiazdki, a ostatnie miejsce przypadło Yodel, ocenionemu na dwie gwiazdki.

Dame Clare Moriarty: klienci poszkodowani przez firmy kurierskie nie mają gdzie szukać pomocy

Dyskusję wokół raportu podsyca wypowiedź Dame Clare Moriarty, szefowej Citizens Advice. Stwierdziła ona, że problemy stale narastają, a klienci często nie mają dokąd zwrócić się po pomoc. Jej zdaniem osoby o szczególnych potrzebach wciąż napotykają na bariery, a skargi nieraz potrafią utknąć w martwym punkcie.

firmy kurierskie
Problemy z doręczeniami dotykają dziś miliony odbiorców / fot. Shutterstock.com

Pojawia się więc pytanie, czy regulator zdecyduje się na mocniejsze działanie i wymusi trwałe zmiany na rynku. Citizens Advice wskazuje, że branża doręczeń rozwija się szybko, ale nie nadąża za wymaganiami klientów. Szczególnie w zakresie przejrzystości i reagowania na błędy dostawców.

Ochrona osób z niepełnosprawnościami w centrum uwagi

Ofcom od lat monitoruje rynek dostaw i w 2023 roku wprowadził wzmocnione regulacje obejmujące m.in. uproszczenie procesu składania skarg i gwarancje uczciwego traktowania osób z niepełnosprawnościami. Choć wskaźnik zadowolenia konsumentów nadal utrzymuje się na poziomie 78 proc., Ofcom zauważa, że jakość usług zależy w dużej mierze od konkretnego przewoźnika, a różnice między firmami są duże.

Regulator deklaruje dalszą współpracę z Citizens Advice, aby poprawić standardy i doprowadzić do sytuacji, w której wybór firmy kurierskiej nie będzie decydował o jakości obsługi.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Dzisiaj szopka bożonarodzeniowa polskiego artysty trafi do brytyjskiej królowej

Zrobiona z ponad 142 tysięcy zapałek szopka bożonarodzeniowa polskiego artysty zostanie 20 listopada podarowana brytyjskiej królowej, Kamili.
Odebranie zasiłków imigrantom z UE i podniesienie składki na NHS – nowy plan Farage’a

Nowy plan Nigela Farage'a miałby się sprowadzać do odebrania zasiłków imigrantom z UE i podniesienia dla nich składek na NHS.
Nowe prawo wyczyści rynek rozrywkowy. Koniec odsprzedaży biletów po zawyżonych cenach

Fala oburzenia, która przetoczyła się przez brytyjską opinię publiczną w 2024 roku, stworzyła grunt pod jedną z najgorętszych dyskusji politycznych ostatnich miesięcy. Impulsem okazał się głośny powrót zespołu Oasis po kilkunastu latach przerwy.
Kontrola urzędników w domach osób pobierających Universal Credit

Brytyjski Departament Pracy i Emerytur (DWP) wprowadza zmiany w systemie Universal Credit. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych elementów jest kontrola urzędników w domach osób korzystających z tego świadczenia. Od kiedy urzędnik może zapukać do Twoich drzwi i czego wówczas potrzebujesz?
Council tax w UK – zmiany, które planuje rząd

System council tax w UK coraz bardziej odstaje od współczesnej rzeczywistości. Podatek lokalny, wyliczany na podstawie wycen nieruchomości z 1991 roku, staje się symbolem przestarzałych rozwiązań administracyjnych. Dlatego rząd planuje ważne zmiany.

