Coraz większy rasizm w Wielkiej Brytanii
Coraz większy rasizm w Wielkiej Brytanii / fot. Shutterstock
UKCrime
2 min.czytania

Rasizm szerzy się w transporcie publicznym w Wielkiej Brytanii

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Najnowsze dane pokazują, że rośnie liczba przestępstw z nienawiści (hate crimes) na tle rasowym i religijnym w brytyjskim transporcie publicznym.

Coraz więcej mieszkańców Wielkiej Brytanii unika transportu publicznego w obawie o własne bezpieczeństwo. Dane są alarmujące – drastycznie rośnie liczba ataków na tle rasistowskim, ksenofobicznym i religijnym.

Rasizm w Wielkiej Brytanii coraz częstszy w transporcie publicznym

Ze względu na coraz większą liczbę przypadków ataków w transporcie publicznym, grupy antyrasistowskie ostrzegają mieszkańców, aby zachowali szczególną ostrożność.

W ciągu ostatniego roku policja w całym kraju odnotowała wzrost liczby przestępstw z nienawiści. Ze znacznym wzrostem liczby przestępstw na tle rasowym w Szkocji. A także przestępstw z nienawiści na tle religijnym wymierzonych w muzułmanów w Anglii i Walii.

Dochodzi do sytuacji, w których agresorzy – znajdujący się bardzo często pod wpływem alkoholu – po ataku na pasażerów, wysiadają na kolejnym przystanku. Ciężko ich przez to namierzyć.

Liczba przestępstw z nienawiści na tle rasowym zarejestrowanych przez British Transport Police w Anglii, Walii i Szkocji wzrosła z 2827 przypadków w latach 2019-20 do 3258 w latach 2024-25.

W przypadku przestępstw z nienawiści na tle religijnym odnotowano podobny trend. Wzrost z 343 przypadków w latach 2019-20 do 419 w latach 2023-24. Choć w kolejnym roku liczba ta nieznacznie spadła do 372.

Liczba przestępstw z nienawiści na tle rasowym wzrosła z 2827 przypadków w latach 2019-20 do 3258 w latach 2024-25
Liczba przestępstw z nienawiści na tle rasowym wzrosła z 2827 przypadków w latach 2019-20 do 3258 w latach 2024-25 / fot. Shutterstock

Ofiarami często padają dzieci

Akeela Ahmed, która jest dyrektor naczelną British Muslim Trust powiedziała, że powyższe dane odzwierciedlają doniesienia, które jej organizacja zbiera w całym kraju. Zaapelowała już do władz lokalnych, operatorów transportu publicznego o „podjęcie pilnych działań”.

Najbardziej alarmujący jest fakt, że znaczna liczba tych fizycznych i słownych ataków była wymierzona w dzieci podróżujące do i ze szkoły… Brak monitoringu w autobusach i na wielu przystankach oznacza, że sprawcy rutynowo unikają odpowiedzialności – twierdzi kobieta.

Wielu muzułmanów czuje się teraz zmuszonych do drobiazgowej analizy każdego ruchu. A także wyrażenia lub gestu z obawy przed błędną interpretacją, nagraniem i wykorzystaniem przeciwko nim – dodaje.

Głos w sprawie zabrał także rzecznik Brytyjskiej Policji Transportowej:

Nadużycia, zastraszanie i przemoc – zwłaszcza te motywowane nienawiścią – nigdy nie będą tolerowane. Działaliśmy szybko i zdecydowanie, gdy otrzymywaliśmy zgłoszenia o przestępstwach z nienawiści. Jeśli padłeś ofiarą przestępstwa z nienawiści lub byłeś świadkiem incydentu, który wywołał u ciebie dyskomfort, prosimy, zgłoś to.

