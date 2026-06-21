Uruchomiono rekompensaty za nieopłacalne przejście na Universal Credit / fot. Shutterstock
Uruchomiono rekompensaty za nieopłacalne przejście na Universal Credit / fot. Shutterstock
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Rekompensaty dla tych, którzy stracili przechodząc na Universal Credit

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Ministerstwo Pracy i Emerytur (DWP) uruchomiło program rekompensat dla osób, które straciły pieniądze w wyniku przejścia z tradycyjnych zasiłków na Universal Credit.

DWP wprowadziło program rekompensat dla osób, które doświadczyły strat finansowych po przejściu z zasiłków tradycyjnych (legacy benefits) na zasiłek Universal Credit. Także z powodu decyzji uznanej następnie za błędną.

Rekompensata za przejście na Universal Credit

Program rekompensat jest zgodny z orzeczeniem Sądu Apelacyjnego z 2020 roku przeciwko ministrowi ds. Pracy i Emerytur. Stwierdzono w nim, że niektórzy wnioskodawcy ponieśli straty finansowe po tym, jak zostali zmuszeni do przejścia na Universal Credit. W wyniku błędnych decyzji dotyczących ich dotychczasowych świadczeń.

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Zgodnie z przepisami dotyczącymi Universal Credit, po złożeniu wniosku o zasiłek, poprzednie świadczenie wygasa. Ponadto zazwyczaj nie może zostać przywrócone. Zgodnie z nowymi wytycznymi GOV.UK opublikowanymi w czwartek, osoby mogą być uprawnione do rekompensaty, jeśli otrzymały niższe płatności z tytułu Universal Credit niż wcześniej otrzymywały z poprzednich zasiłków.

Jak donosi Daily Record, program rekompensat jest dostępny dla mieszkańców Szkocji, Anglii i Walii. Z kolei do świadczeń objętych programem należą: Housing Benefit, Child Tax Credit, Working Tax Credit, Employment and Support Allowance (ESA), Jobseeker’s Allowance (JSA), Income Support.

Osoby mogą być uprawnione do rekompensaty, jeśli otrzymały niższe płatności z tytułu zasiłku Universal Credit niż wcześniej z poprzednich zasiłków
Osoby mogą być uprawnione do rekompensaty, jeśli otrzymały niższe płatności z tytułu zasiłku Universal Credit niż wcześniej z poprzednich zasiłków / fot. Shutterstock

Kto kwalifikuje się do rekompensaty?

Osoby, które chcą otrzymać rekompensatę, muszą spełniać wszystkie poniższe warunki:

  • Mają dowód, że pobierały jedno lub więcej świadczeń opartych na kryterium dochodowym, wymienione powyżej,
  • Podjęły decyzję o zakończeniu pobierania jednego ze świadczeń, co spowodowało wygaśnięcie uprawnienia,
  • Przyjęto ich wniosek o UK w ciągu jednego miesiąca od zakończenia legacy benefits,
  • Wysokość zasiłku Universal Credit była niższa niż zasiłków legacy benefits pobieranych wcześniej,
  • Pozytywnie rozpatrzono skargę dotyczącą zakończenia pobierania legacy benefits.

DWP stwierdziło, że tylko osoby spełniające wszystkie te kryteria będą uprawnione do rekompensaty.

Mogą one ubiegać się o rekompensatę, wypełniając formularz dostępny na stronie GOV.UK. Lub przesyłając list zawierający informacje wymagane w formularzu. Wnioski można również składać telefonicznie w przypadku osób, które nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie z formalnościami. Ministerstwo oświadczyło, że dokłada wszelkich starań, aby decyzje były wydawane w ciągu sześciu tygodni od otrzymania wniosku.

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