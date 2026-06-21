Rekompensaty dla tych, którzy stracili przechodząc na Universal Credit

Ministerstwo Pracy i Emerytur (DWP) uruchomiło program rekompensat dla osób, które straciły pieniądze w wyniku przejścia z tradycyjnych zasiłków na Universal Credit.

DWP wprowadziło program rekompensat dla osób, które doświadczyły strat finansowych po przejściu z zasiłków tradycyjnych (legacy benefits) na zasiłek Universal Credit. Także z powodu decyzji uznanej następnie za błędną.

Rekompensata za przejście na Universal Credit

Program rekompensat jest zgodny z orzeczeniem Sądu Apelacyjnego z 2020 roku przeciwko ministrowi ds. Pracy i Emerytur. Stwierdzono w nim, że niektórzy wnioskodawcy ponieśli straty finansowe po tym, jak zostali zmuszeni do przejścia na Universal Credit. W wyniku błędnych decyzji dotyczących ich dotychczasowych świadczeń.

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Zgodnie z przepisami dotyczącymi Universal Credit, po złożeniu wniosku o zasiłek, poprzednie świadczenie wygasa. Ponadto zazwyczaj nie może zostać przywrócone. Zgodnie z nowymi wytycznymi GOV.UK opublikowanymi w czwartek, osoby mogą być uprawnione do rekompensaty, jeśli otrzymały niższe płatności z tytułu Universal Credit niż wcześniej otrzymywały z poprzednich zasiłków.

Jak donosi Daily Record, program rekompensat jest dostępny dla mieszkańców Szkocji, Anglii i Walii. Z kolei do świadczeń objętych programem należą: Housing Benefit, Child Tax Credit, Working Tax Credit, Employment and Support Allowance (ESA), Jobseeker’s Allowance (JSA), Income Support.

Kto kwalifikuje się do rekompensaty?

Osoby, które chcą otrzymać rekompensatę, muszą spełniać wszystkie poniższe warunki:

Mają dowód, że pobierały jedno lub więcej świadczeń opartych na kryterium dochodowym, wymienione powyżej,

Podjęły decyzję o zakończeniu pobierania jednego ze świadczeń, co spowodowało wygaśnięcie uprawnienia,

Przyjęto ich wniosek o UK w ciągu jednego miesiąca od zakończenia legacy benefits,

Wysokość zasiłku Universal Credit była niższa niż zasiłków legacy benefits pobieranych wcześniej,

Pozytywnie rozpatrzono skargę dotyczącą zakończenia pobierania legacy benefits.

DWP stwierdziło, że tylko osoby spełniające wszystkie te kryteria będą uprawnione do rekompensaty.

Mogą one ubiegać się o rekompensatę, wypełniając formularz dostępny na stronie GOV.UK. Lub przesyłając list zawierający informacje wymagane w formularzu. Wnioski można również składać telefonicznie w przypadku osób, które nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie z formalnościami. Ministerstwo oświadczyło, że dokłada wszelkich starań, aby decyzje były wydawane w ciągu sześciu tygodni od otrzymania wniosku.