Najszybszy sposób na powiadomienie DWP o śmierci świadczeniobiorcy
Najszybszy sposób na powiadomienie DWP o śmierci świadczeniobiorcy / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
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Co dzieje się z Universal Credit i emeryturą po śmierci bliskiej osoby? DWP wyjaśnia procedury

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Ministerstwo Pracy i Emerytur przedstawiło procedurę wstrzymania wypłat emerytury i zasiłku Universal Credit po śmierci świadczeniobiorcy. Jakie są zalety usługi Tell Us Once?

DWP poinformowało o tym, co dzieje się z wypłatami emerytury państwowej i zasiłku Universal Credit po śmierci świadczeniobiorcy. Minister Andrew Western opisał szczegółowo w parlamencie, w jaki sposób usługa Tell Us Once umożliwia rodzinom pogrążonym w żałobie powiadomienie wielu departamentów o zgonie świadczeniobiorcy za pośrednictwem jednego komunikatu.

Universal Credit po śmierci świadczeniobiorcy – jak skorzystać z usługi Tell Us Once?

Usługa Tell Us Once działa we wszystkich samorządach lokalnych w Anglii, Szkocji i Walii. Ma na celu zapewnienie szybkiej aktualizacji oficjalnych dokumentów po formalnym zarejestrowaniu zgonu świadczeniobiorcy.

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Minister Andrew Western powiedział w parlamencie:

Usługa umożliwia obywatelom pogrążonym w żałobie i znajdującym się w bardzo stresującym momencie życia, poinformowanie urzędów o zarejestrowanym zgonie bliskiej osoby. Wybór tego, kto zostanie powiadomiony o zgonie i dodatkowych informacjach dotyczących zmarłego, również zależy od decyzji obywatela. Zapewnia to w ten sposób jak najlepszy proces informacji, z zachowaniem uczciwości, szacunku, współczucia i godności.

Po otrzymaniu powiadomienia o zgonie świadczeniobiorcy, DWP wstrzymuje wypłaty Universal Credit bądź emerytury państwowej. I odpowiednio aktualizuje swoje dane.

Dzięki usłudze Tell Us Once o śmierci świadczeniobiorcy dowiaduje się nie tylko DWP, ale też HMRC
Dzięki usłudze Tell Us Once o śmierci świadczeniobiorcy dowiaduje się nie tylko DWP, ale też HMRC / fot. Shutterstock

Urzędy, do których trafia informacja

Za pośrednictwem usługi Tell Us Once powiadamiane o zgonie świadczeniobiorcy jest także HMRC. Pozwala to urzędowi skarbowemu zająć się sprawami podatkowymi i wstrzymać wypłaty m.in. zasiłku na dziecko.

Za pomocą Tell Us Once powiadamiane są także – Biuro Paszportowe, które unieważnia brytyjskie paszporty, Agencja ds. Licencji Kierowców i Pojazdów (DVLA), która cofa prawo jazdy. Dodatkowo o śmierci świadczeniobiorcy powiadamia się councile, aby mogły cofnąć uprawnienia do zasiłku mieszkaniowego, czy ulgi w podatku lokalnym.

W przypadku jednak, gdy zmarły mieszkał w Irlandii Północnej, usługa nie jest dostępna. W tej sytuacji zachęca się rodziny do kontaktu z odpowiednimi urzędami za pośrednictwem systemu NI Direct.

Osoby, które na stałe mieszkały za granicą, również nie kwalifikują się do programu. A zgony należy zarejestrować za pośrednictwem odpowiednich organów w kraju zamieszkania.

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