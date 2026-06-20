Masz pralkę, zmywarkę lub kuchenkę z tej firmy? Może należeć ci się zwrot pieniędzy

Urząd ds. Konkurencji i Rynków (CMA) stwierdził, że sprzedawca sprzętu AGD Marks Electrical obciążył klientów dodatkowymi usługami bez ich wyraźnej zgody. Teraz CMA nakazało firmie zwrócić pieniądze prawie 40 000 klientów i zapłacić grzywnę.

Klienci, którzy kupili artykuły gospodarstwa domowego – w tym pralki, zmywarki i kuchenki – za pośrednictwem strony internetowej Marks Electrical, mogą liczyć na zwrot pieniędzy za automatycznie pobrane opłaty.

Zwrot pieniędzy za kupno sprzętu AGD w Marks Electrical

Internetowy sprzedawca sprzętu elektrycznego Marks Electrical musi zwrócić pieniądze prawie 40 000 klientom. I zapłacić grzywnę po tym, jak automatycznie obciążył ich dodatkowymi usługami bez ich zgody.

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Klienci, których dotyczy zwrot, skorzystali z jednej lub obu usług dodatkowo płatnych.

„Recyklingu starego sprzętu AGD”. Czyli odbioru starego sprzętu klienta w momencie dostawy, który następnie jest poddawany recyklingowi. „Rozpakowania i recyklingu opakowań”. Rozpakowanie i usunięcie opakowania nowo zakupionego produktu lub produktów w momencie dostawy, które następnie jest poddawane recyklingowi.

Natomiast zgodnie z prawem konsumenci muszą mieć realny wybór, czy chcą zapłacić za dodatkowy produkt lub usługę.

600 000 funtów zwrotu

Organ nadzoru konkurencji nałożył na firmę grzywnę w wysokości 720 000 funtów. Nakazał jej także zwrot około 600 000 funtów klientom. Każdy z nich otrzyma średnio około 15 funtów. Zwrotami zajmuje się Marks Electrical. A klienci, których dotyczą zwroty, otrzymają list lub e-mail.

Część pieniędzy już wypłacono. Zwroty będą realizowane automatycznie za pomocą metody płatności użytej przez klienta do zapłaty za urządzenie. Jeśli to nie będzie możliwe, klient otrzyma czek.

Emma Cochrane, dyrektor wykonawcza ds. ochrony konsumentów w CMA, powiedziała:

– Prawo jasno stanowi, że automatyczne włączanie klientów do systemu opłat dodatkowych nigdy nie jest dopuszczalne. Zakup nowej pralki, zmywarki lub kuchenki jest drogi. A ludzie powinni mieć prawo do decydowania, czy chcą korzystać z opcjonalnych dodatków. A nie ponosić kosztów, na które się nie zgodzili. Wszystkie firmy powinny sprawdzić swoją politykę dotyczącą automatycznego dodawania opłat. Najważniejsze jest to, żeby klienci wiedzieli, iż nie muszą z nich korzystać. Jeśli firmy naruszą prawo, będziemy nadal nakładać grzywny i ubiegać się o zwroty pieniędzy.