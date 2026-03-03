Rosną ceny żywności w UK. Prognozy nie są optymistyczne

Ceny żywności wzrosły w lutym do 4,3 proc. po czterech kolejnych miesiącach spadków, co okazało się poważnym ciosem dla gospodarstw domowych.

W ubiegłym miesiącu konsumenci odnotowali niespodziewany wzrost inflacji cen. A prognozy nie są optymistyczne. Eksperci ostrzegają, że wojna na Bliskim Wschodzie może przynieść jeszcze większe podwyżki.

Coraz wyższe ceny żywności

W ciągu czterech tygodni do 22 lutego odnotowano na Wyspach wzrost inflacji cen artykułów spożywczych do 4,3 proc. Nastąpiło to po spadku z 4,7 proc. w grudniu do 4 proc. w styczniu.

Eksperci z Europejskiego Banku Centralnego (EBC) twierdzą, że wojna na Bliskim Wschodzie może doprowadzić do spadku dostaw ropy naftowej i gazu z tego regionu. To natomiast przyczyni się do „znacznego wzrostu” inflacji i „gwałtownego spadku produkcji” w strefie euro i Wielkiej Brytanii. Grozi to także wzrostem cen na stacjach benzynowych i rachunków za prąd i gaz.

Raport Worldpanel dotyczący wydatków w ostatnich tygodniach pokazał, jak bardzo wzrosły ceny produktów spożywczych. Wynika z niego, że gotowe mieszanki do naleśników podrożały o 114 proc. w porównaniu z poprzednim tygodniem w ciągu siedmiu dni poprzedzających Ostatki.

Osoby robiące ciasto samodzielnie zapłaciły 42 pensy, czyli prawie 6 proc. więcej niż w zeszłym roku, ponieważ koszt kluczowych składników osiągnął poziom 7,77 funta.

Okazuje się, że mąka podrożała o 34 proc., cukier o 17 proc., a cytryny aż o 70 proc..

Wielu kupujących odłożyło walentynkowe wydatki na ostatnią chwilę, a prawie 12 proc. gospodarstw domowych skorzystało z oferty premium na posiłek tylko w piątek wieczorem, według Worldpanel.

Rośnie popularność zakupów spożywczych online

Okazuje się, że coraz więcej osób robi zakupy spożywcze online. A sprzedaż internetowa wzrosła o 9,7 proc. rok do roku. W ciągu czterech tygodni złożono ponad 18 milionów zamówień. Oznacza to, że zakupy online stanowiły 13 proc. całkowitej sprzedaży artykułów spożywczych, co jest najwyższym poziomem od lipca 2021 roku.

Sklep internetowy Ocado po raz kolejny był najszybciej rozwijającym się sklepem spożywczym w ciągu 12 tygodni do 22 lutego. Utrzymuje tę pozycję od września, z 15,1-procentowym wzrostem sprzedaży i 2,1-procentowym udziałem w rynku. Dyskont Lidl odnotował dwucyfrowy wzrost sprzedaży 12. miesiąc z rzędu. W ten sposób zwiększył swój udział w rynku o 10 proc. i 7,8 proc.

Natomiast Tesco zwiększyło sprzedaż o 4,5 proc., a tym samym swój udział w rynku do 28,5 proc. Podczas gdy Sainsbury’s zwiększył swój udział w rynku do 16,1 proc., a sprzedaż wzrosła o 5,2 proc.

Z kolei sprzedaż w Waitrose, osiągnęła najwyższą dynamikę wzrostu na poziomie 5,6 proc. od marca 2021 roku. Jego udział w rynku wrósł do 4,8 proc., co stanowi najwyższy poziom od trzech lat. Natomiast Asda po raz kolejny odnotowała spadek sprzedaży rok do roku, tym razem o 2,6 proc. Podczas gdy sprzedaż Co-op spadła o 1,6 proc.