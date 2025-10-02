Royal Mail potrzebuje na już 20 tys. pracowników

Royal Mail zapowiedział uruchomienie ogromnej rekrutacji, która ma wesprzeć firmę w najintensywniejszym okresie roku.
Około 20 tys. pracowników tymczasowych dołączy do zespołu poczty. Pomogą oni w obsłudze przesyłek w czasie Bożego Narodzenia oraz wokół zakupowego szaleństwa typu Black Friday.
Royal Mail otwiera sezonowe „superbazy”, do których trafią paczki świąteczne
Zatrudnienie zostanie rozdzielone pomiędzy dwa centra przesyłek, cztery dodatkowe sezonowe centra sortowania paczek oraz 37 centrów pocztowych w całej Wielkiej Brytanii. Nowe ośrodki powstaną w Atherstone, Milton Keynes, Northampton i Daventry. To właśnie tam Royal Mail planuje skupić część dodatkowych sił, które pozwolą sprostać zwiększonemu popytowi w okresie świątecznym.
Szkocja, Walia i Irlandia Północna też zyskają setki miejsc pracy
Najwięcej miejsc pracy, bo 12 tys., znajdzie się w Anglii. W Szkocji dostępnych będzie 2 tys. stanowisk, w Walii 600, a w Irlandii Północnej – 400.
Poza pracownikami sortowni przewidziano 3 tys. ról w zakresie dostaw i odbioru przesyłek oraz 2 tys. miejsc pracy dla kierowców. Tak szerokie wsparcie powinno zagwarantować sprawną obsługę świątecznych zakupów oraz terminowe dostawy paczek.
Zapotrzebowanie jest duże, ale widać trend spadkowy wobec rekordowego momentu z czasów pandemii. Między końcem października 2020 a początkiem stycznia 2021 Royal Mail poszukiwało aż 33 tys. pracowników tymczasowych.
Zazwyczaj w okresie świątecznym poczta zatrudnia od 15 tys. do 23 tys. pracowników tymczasowych. Jednak wtedy ze względu na wzrost zakupów online podczas lockdownu było ich potrzeba o około 10 tys. więcej. Royal Mail szukało ponad 13 tys. osób w centrach pocztowych, dystrybucji i danych w Anglii, 1 400 w Szkocji, 700 w Walii i 500 w Irlandii Północnej.
Miesiące przygotowań do bożonarodzeniowej gorączki
Końcówka roku to najintensywniejszy czas w działalności Royal Mail. W związku z tym firma od miesięcy przygotowuje się do obsługi ogromnych wolumenów przesyłek. Dodatkowe ręce do pracy są niezbędne, by sprostać oczekiwaniom klientów.
Zgodnie z zapowiedziami priorytetem jest terminowość i bezpieczeństwo dostaw, tak aby każda paczka dotarła do adresata na czas i w nienaruszonym stanie.