Różna kwota, różne zasady – jak działa Household Support Fund
Joanna Baran
Jak działa Household Support Fund? Świadczenie jest jednym najbardziej elastycznych form pomocy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w Wielkiej Brytanii. 

W przeciwieństwie do wielu świadczeń socjalnych nie istnieje jedna stała kwota wypłaty ani identyczne zasady dla wszystkich. Każdy wniosek oceniany jest indywidualnie. Natomiast decyzję o przyznaniu pieniędzy podejmują władze lokalne. Program funkcjonuje dzięki środkom przekazywanym przez brytyjski Department for Work and Pensions. Natomiast dystrybucją pomocy zajmują się samorządy, takie jak londyński Ealing Council.

Program powstał w odpowiedzi na rosnące koszty życia

Household Support Fund został uruchomiony jako reakcja na rosnące koszty utrzymania w Wielkiej Brytanii. W ostatnich latach gospodarstwa domowe mierzą się z coraz wyższymi rachunkami za energię, żywność, czynsz czy inne podstawowe wydatki. W wielu przypadkach nawet osoby otrzymujące regularne świadczenia socjalne zaczęły mieć trudności z pokrywaniem codziennych kosztów życia.

Fundusz ma charakter interwencyjny. Jego zadaniem jest udzielenie pomocy w sytuacjach nagłych lub szczególnie trudnych. Czyli wówczas, gdy dochody gospodarstwa domowego nie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Program został przedłużony do 31 marca 2026 roku. Wciąż stanowi ważne narzędzie wsparcia dla najbardziej potrzebujących.

Różne kwoty wsparcia to standard  – każdy przypadek rozpatrywany osobno

Jedną z najważniejszych cech Household Support Fund jest brak ustalonej wysokości wypłaty. Wysokość pomocy zależy od wielu czynników, w tym od sytuacji finansowej wnioskodawcy, skali problemu oraz budżetu, jakim dysponuje dany samorząd.

Oznacza to, że dwie osoby w podobnej sytuacji mogą otrzymać różne kwoty wsparcia. Lokalne władze analizują każdą sprawę indywidualnie. Biorą pod uwagę aktualne potrzeby gospodarstwa domowego oraz dostępność środków w budżecie programu.

Kto może ubiegać się o dodatkowe pieniądze

O wsparcie w ramach Household Support Fund mogą ubiegać się przede wszystkim osoby pobierające określone świadczenia socjalne. Do tej grupy należą między innymi osoby otrzymujące Universal Credit, Income Support, Employment and Support Allowance, Jobseeker’s Allowance czy Pension Credit.

Program obejmuje zatem szeroką grupę mieszkańców Wielkiej Brytanii – od osób bezrobotnych, przez osoby niezdolne do pracy z powodu choroby lub niepełnosprawności, aż po część emerytów o niskich dochodach.

Jednak samo pobieranie świadczenia nie gwarantuje przyznania pomocy. Kluczowa jest sytuacja życiowa osoby składającej wniosek.

W jakich sytuacjach można otrzymać wsparcie

Pomoc z Household Support Fund może zostać przyznana w sytuacjach, gdy gospodarstwo domowe znajduje się pod szczególną presją finansową. Często dotyczy to osób, które znalazły się w nagłym kryzysie życiowym.

Przykładem mogą być problemy zdrowotne, rozpad rodziny, nagła utrata pracy czy inne trudne wydarzenia, które znacząco pogorszyły sytuację finansową danej osoby. Fundusz może pomóc również osobom, które po trudnym okresie próbują rozpocząć nowe życie, na przykład po opuszczeniu domu opieki, placówki resocjalizacyjnej lub więzienia.

Istotnym warunkiem jest także brak innych dostępnych form pomocy. Samorządy sprawdzają, czy osoba ubiegająca się o wsparcie nie ma możliwości skorzystania z innych programów socjalnych.

Na co można przeznaczyć pieniądze z funduszu

Środki przyznawane w ramach Household Support Fund przeznaczone są przede wszystkim na pokrycie podstawowych kosztów życia. W praktyce oznacza to pomoc w opłaceniu rachunków za energię, zakupie żywności czy innych niezbędnych wydatków.

W niektórych przypadkach wsparcie może pomóc także w utrzymaniu mieszkania i zapobiec sytuacji, w której osoba w kryzysie finansowym musiałaby opuścić swój dom lub trafić do placówki opiekuńczej czy szpitala.

Jak działa Household Support Fund? Ważna rola władz lokalnych

Program Household Support Fund pokazuje, jak istotną rolę w brytyjskim systemie pomocy społecznej odgrywają samorządy lokalne. To właśnie one decydują o sposobie rozdysponowania środków i najlepiej znają problemy mieszkańców swoich regionów.

Dzięki temu pomoc może trafiać do osób, które rzeczywiście znajdują się w trudnej sytuacji. Choć program nie rozwiązuje wszystkich problemów związanych z rosnącymi kosztami życia, dla wielu rodzin stanowi ważne wsparcie w momentach finansowego kryzysu i pozwala uniknąć poważniejszych konsekwencji zadłużenia czy utraty stabilności życiowej.

 

