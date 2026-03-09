Śnieżyca nadciąga nad UK. Najnowsze prognozy wskazują powrót zimy

Wielka Brytania szykuje się na intensywne opady śniegu w nadchodzącym tygodniu. Najnowsze mapy pogodowe wskazują na potężną burzę śnieżną Goretti, która obejmie niemal cały kraj, od północnej Szkocji po środkową Anglię. Śnieżyca nadciąga nad UK i znacząco wpłyną na komunikację oraz warunki drogowe.

Meteorolodzy ostrzegają, że jej zasięg może sięgnąć 471 mil, a temperatury spadną miejscami nawet do -3°C.

Śnieżyce nadciągają nad UK. Goretti to powrót zimy w pełni

Zgodnie z prognozami, zima zawita w Wielkiej Brytanii już 15 marca wczesnym rankiem. Stopniowo obejmie kolejne regiony kraju. Szczególnie narażone na opady będą miasta w północnej Szkocji, takie jak Wick, Inverness, Fort William, Aberdeen, Dundee i Glasgow, gdzie mogą pojawić się intensywne śnieżyce. W okolicach Dundee wysokość pokrywy śnieżnej może osiągnąć nawet 39 cm w godzinach porannych 16 marca. Śnieżyca spowoduje spore utrudnienia w ruchu drogowym i komunikacji lokalnej.

Wiatr i niskie temperatury w całym kraju

Burza Goretti nie ominie także Anglii, gdzie mieszkańcy odczują gwałtowne spadki temperatur i intensywne wiatry. Warunki pogodowe mogą utrudnić codzienne życie, szczególnie w regionach przygranicznych Szkocji i północnej Anglii. Meteorolodzy apelują o ostrożność. Zalecają również śledzenie aktualnych komunikatów i przygotowanie się na trudne warunki atmosferyczne.

Nadciąga Goretti. Przygotuj się na zimową pogodę

Śnieżyca nadciąga nad UK w momencie, gdy wiele regionów jeszcze nie zdążyło w pełni uporać się z wcześniejszymi opadami śniegu. Eksperci przestrzegają, że zasięg i intensywność burzy może powodować lokalne przerwy w dostawie energii i utrudnienia w transporcie publicznym. Mieszkańcy powinni wcześniej planować podróże i zadbać o odpowiednie wyposażenie samochodów, aby bezpiecznie poruszać się w warunkach zimowej pogody.