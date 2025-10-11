Sztuczna inteligencja nie jest dobrym doradcą finansowym. Można stracić sporo pieniędzy fot. Shutterstock
Sztuczna inteligencja nie jest dobrym doradcą finansowym. Można stracić sporo pieniędzy fot. Shutterstock
UKPraca i finanse
2 min.czytania

Sztuczna inteligencja doradza ci w finansach? Możesz sporo stracić

Wiktor Stachowiak
Wiktor Stachowiak

Sztuczna inteligencja stała się rozwiązaniem na wszystko dla milionów Brytyjczyków. Oprócz tego, co piąty dorosły zwraca się do niej po poradę finansową. Specjaliści ostrzegają jednak, że polegania na ChatGPT w zarządzaniu finansami może kosztować sporo pieniędzy.

Mimo iż innowacyjna technologia może przynieść prawdziwe korzyści, ryzyko z traktowaniem sztucznej inteligencji jako osobistego doradcy finansowego rośnie. Eksperci ostrzegają jednak, że standardowy ChatGPT, platforma ogólnego przeznaczenia, zamiast zwiększać twój majątek, może obciążyć cię ogromnymi zobowiązaniami podatkowymi, nietrafionym kredytem hipotecznym czy fatalnymi wyborami emerytalnymi.

- Advertisement -

Eksperci ostrzegają przed „złudną pewnością siebie” AI

Colette Mason, założycielka londyńskiej firmy Clever Clogs AI, powiedziała, że ​​zagrożenie bierze się z założenia, że ​​historie sukcesu, takie jak historia Garfield AI – specjalistycznej sztucznej inteligencji działającej w finansach – wskazują, że można powierzyć zwykłym chatbotom oszczędności życia.

– Porady finansowe to problem kontekstowy, a nie matematyczny. Niewyszkolona sztuczna inteligencja nie wie, że masz kredyt hipoteczny, długi, inwestycje ani niską tolerancję ryzyka. Jej nadmierna pewność siebie tworzy katastrofalną pułapkę psychologiczną dla początkujących użytkowników – mówi.

Ekspertka podkreśla też, że Andrew Lo z MIT stwierdził, iż w pełni niezawodne AI podejmujące decyzje pojawi się dopiero „za pięć lat”.

– Dopóki sztuczna inteligencja nie przejmie pełnej odpowiedzialności powierniczej, pozostanie inteligentną zabawką, a nie godnym zaufania doradcą.

Sztuczna inteligencja nie jest dobrym doradcą finansowym. Można stracić sporo pieniędzy fot. cottonbro studio/Pexels
Sztuczna inteligencja nie jest dobrym doradcą finansowym. Można stracić sporo pieniędzy fot. cottonbro studio/Pexels

Tony Redondo z firmy Cosmos Currency Exchange z siedzibą w Kornwalii docenił przydatność sztucznej inteligencji w przypadku „ciężkich” zadań, takich jak nauka żargonu, pisanie listów czy tworzenie budżetu. Dodał jednak:

– Niebezpieczeństwo pojawia się, gdy klienci korzystają z AI w celu uzyskania specjalistycznej porady na temat nieodwracalnych, wysoce spersonalizowanych kwestii. Mowa tu o podatkach, kredytach hipotecznych, emerytuachy czy ubezpieczeniach. W takich przypadkach halucynacje wywołane przez AI mogą mieć poważne konsekwencje.

Sztuczna inteligencja to nie tylko ryzyko finansowe. Pojawiają się skutki psychologiczne

Inni ostrzegają, że ryzyko wykracza poza kwestie finansowe. Mitali Deypurkaystha, lider biznesowy z Newcastle, powiedział:

– ChatGPT ma olśniewającą inteligencję, ale brakuje mu mądrości.

– Używany prawidłowo, może pomóc w rozmowach kwalifikacyjnych i prezentacjach. Ale jeśli zaczniesz traktować go jak terapeutę lub powiernika, umiejętności komunikacyjne zanikają, a wkrada się izolacja. Widzieliśmy już doniesienia o psychozach, ludziach zakochujących się w chatbotach, a nawet tragicznych samobójstwach.

Mo Saleh, dyrektor generalny Quantum Placements, zasugerował, że narzędzia takie jak ChatGPT mogą oszczędzać czas przy podsumowywaniu dokumentów finansowych lub sporządzaniu pism do wierzycieli. Ostrzegł jednocześnie:

– Ryzykowne zastosowania obejmują wykorzystywanie sztucznej inteligencji do obliczania zobowiązań podatkowych, restrukturyzacji długów lub rekomendowania produktów finansowych. Wyniki mogą brzmieć przekonująco, ale wciąż być błędne, niekompletne lub nieaktualne. Ryzyko staje się realne, gdy ludzie przestają korzystać ze sztucznej inteligencji jako narzędzia wspomagającego i zaczynają traktować ją jako substytut regulowanego doradztwa.

Teksty tygodnia

UK

Kierowcy znów mogą kupić legendarne „prefix registrations”

Wielka Brytania przyszykowała motoryzacyjną nowość w postaci możliwości nabycia przez kierowców nowych, spersonalizowanych tablic rejestracyjnych. Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA) zapowiedziała wprowadzenie świeżej serii numerów, które – podobnie jak w poprzednich latach – wzbudzają zainteresowanie wśród fanów oryginalnych kombinacji liter i cyfr.
UK

Deportacja imigrantów na bezprecedensową skalę. Czy Polacy mają się czego obawiać?

Konserwatyści chcieliby przeprowadzić deportację imigrantów na olbrzymią skalę. Celem byliby nie tylko azylanci, ale wszyscy, których pobyt uznano by za nielegalny.
Twoje prawa

Jak bronić swoich praw jako lokator w UK? Poradnik praktyczny

Nie daj się nieuczciwemu landlordowi! Sprawdź, jak skutecznie bronić swoich praw jako lokator w Wielkiej Brytanii.
UK

1000 funtów kary za wjazd na własny podjazd

Southampton stało się miejscem, o którym mówi cała Wielka Brytania. Właściciele domów dowiedzieli się, że za wjazd na swoje podjazdy mogą zapłacić nawet tysiąc funtów kary. Brzmi jak żart, ale jest jak najbardziej prawdziwe. Urzędnicy powołują się na konkretne przepisy.
UK

Dodatkowe 5000 funtów dla osób pobierających Universal Credit

Osoby pobierające Universal Credit mogą starać się o dodatek do świadczeń – LCWRA. Przeznaczony jest on dla osób, które przez problemy zdrowotne nie mogą szukać pracy.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet