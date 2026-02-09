rynek wynajmu w Wielkiej Brytanii
Średni miesięczny czynsz w stolicy przekracza 2 tys. funtów / fot. Shutterstock.com
UKLondyn
2 min.czytania

Tańszy Londyn – gdzie zamieszkać w stolicy, aby nie zbankrutować?

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Ceny najmu w Londynie są od lat jednym z najbardziej palących tematów miejskiego stylu życia. Dla wielu osób przeprowadzka do stolicy Wielkiej Brytanii oznacza kompromisy: mniejszy metraż, dłuższe dojazdy albo życie na granicy budżetu. Na tym tle coraz częściej mówi się o zjawisku „tańszego Londynu”. Zaliczają się do tego pojęcia miejsca formalnie należące do miasta, ale wymykające się stereotypowi astronomicznych kosztów.

Właśnie ten trend przyciąga uwagę mediów, analityków rynku i samych mieszkańców, a liczby tylko podkręcają dyskusję. Jak wynika z analiz przywoływanych przez Secretldn.com, różnice w kosztach życia w obrębie jednego miasta potrafią być zaskakująco duże.

Stolica dla najlepiej zarabiających

Rynek wynajmu w Londynie to jeden z najdroższych w Europie, a statystyki to potwierdzają. The Economist opublikował tzw. Carrie Bradshaw Index pokazujący, czy przeciętne zarobki w danym mieście wystarczają na samodzielny wynajem mieszkania. Wskaźnik porównuje średnią pensję z dochodem potrzebnym do opłacenia czynszu bez przekraczania bezpiecznej granicy 30 proc. budżetu domowego.

- Advertisement -

Londyn osiągnął niekorzystny dla siebie wynik poniżej 1. Aby zmieścić się w rekomendowanym progu, trzeba zarabiać w granicach 80–81 tys. funtów rocznie zamiast nieco ponad połowę tej kwoty.

Zoopla pokazuje, że podczas gdy w północno-wschodniej Anglii średni czynsz oscyluje wokół 760 funtów, przynajmniej dwukrotnie wyższe londyńskie stawki wyznaczają zupełnie inną rzeczywistość. Wziąwszy pod uwagę, że zwykłemu pracownikowi w Londynie po opłaceniu rachunków, kredytów, czynszu, ubezpieczeń i zakupów spożywczych pozostaje nieco ponad tysiąc funtów do swobodnej dyspozycji według MoneySuperMarket, rośnie zainteresowanie peryferiami oferującymi namiastkę wielkomiejskiego życia, ale w bardziej przystępnej cenie.

Sutton, Bexley, Havering, Bromley – Londyn dla oszczędnych

Na tle drogich dzielnic centralnych wyróżnia się południe miasta, gdzie średnie czynsze są zauważalnie niższe. Symbolicznym przykładem tego zjawiska stał się Croydon, często określany jako wyjątkowo tanie miejsce do życia w Londynie.

rynek wynajmu w Londynie
Balans między ceną a bezproblemowym dostępem do infrastruktury jest kluczowy dla londyńczyków / fot. Shutterstock.com

Średni miesięczny czynsz na poziomie 1 617 funtów wciąż jest wysoki, ale tchnie nadzieję w rynek wynajmu w Londynie; bywa postrzegany jak okazja. To właśnie takie lokalizacje przyciągają młodych profesjonalistów, rodziny oraz ponadto osoby pracujące zdalnie. Dla nich liczy się balans między ceną a łatwym dostępem do infrastruktury metropolii.

Croydon nie jest jedynym przykładem. Do grona najbardziej przystępnych cenowo obszarów należą także:

  • Sutton ze średnim czynszem 1 628 funtów,
  • Bexley – 1 638 funtów,
  • Havering – około 1 703 funtów,
  • Bromley – 1 714 funtów miesięcznie.

Wszystkie te wartości pozostają wyraźnie poniżej średniej dla całego Londynu. Dla porównania w Burnley średnie czynsze wynoszą około 652 funtów, a w Hartlepool zaledwie 578 funtów.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Crime

Polka, która znęcała się nad dziećmi w brytyjskich żłobkach będzie deportowana do Polski

Jej ofiarami było 21 dzieci w wieku od około 10 miesięcy do 2 lat. Nagrania z monitoringu wykazały liczne akty przemocy wobec maluchów. Polka na co dzień szczypała, biła, popychała, kopała, szarpała za uszy, włosy i palce u nóg.
UK

Rekordowa liczba rodziców ukarana za wakacje z dziećmi w trakcie szkoły

Wyjazd na wakacje poza sezonem jest tańszy, niemniej zazwyczaj koliduje on z kalendarzem szkolnym i ma przykre konsekwencje dla rodziców oraz uczniów.
UK

Wielka Brytania wydaje darmowe paszporty. Pod jednym warunkiem

Odnowienie paszportu w Wielkiej Brytanii nie jest tanie. Przepisy jednak idą niektórym obywatelom na rękę i wydają dla nich ten dokument bezpłatnie.
Artykuł specjalny

Książka, która uczy alfabetu przez zabawę – idealna dla polskich rodzin w UK

Książka, która uczy dzieci alfabetu przez zabawę. Idealna dla polskich rodzin w UK i dzieci dwujęzycznych w wieku 4–8 lat.
UK

Zmiany w settled status. Ucierpi na nich 300 000 dzieci imigrantów

Zmiany w settled status odbiją się negatywnie na ponad 300 000 dzieci imigrantów. Rząd spotkał się z ostrą krytyką ze strony parlamentarzystów.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet