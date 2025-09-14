Sprawdź kieszenie! Te niezwykłe monety mogą być warte nawet 10 tys.

Specjalista od rzadkich monet wymienił pięć zabytkowych brytyjskich monet, które mogą być sporo warte. Te niezwykłe monety mogą mieć wartość o wiele wyższą, niż ta nominalna. Wszystko ze względu na datę wybicia i liczbę egzemplarzy.

Ekspert, znany jako Coin Collecting Wizard wszystko szczegółowo opisał w nagraniu na TikToku. Wśród tych monet znajdują się między innymi takie, które przestały być prawnym środkiem płatniczym lata temu, na przykład floren, czyli moneta dwuszylingowa oraz trzypensówka.

Coin Collecting Wizard stwierdził, że te „stare angielskie monety uczynią cię bogatym”.

Mosiężna trzypensówka z 1949 roku – niezwykła moneta warta kilkaset funtów

Na początku ekspert sugeruje poszukać mosiężnej monety trzypensowej z 1949 roku. Jak wyjaśnił:

– Mosiężna moneta trzypensowa z 1949 roku ma bardzo niski nakład, zaledwie 464 000 egzemplarzy.

Monety o ograniczonym nakładzie często są bardzo poszukiwane, właśnie ze względu na to, że jest ich niewiele.

– Jedna z nich, w doskonałym stanie, niedawno została sprzedana za niecałe 500 funtów.

Florin z 1924 i 1925 roku

Następnie Coin Collecting Wizard zachęcił do rozglądania się za florenem z 1924 roku. Ta srebrna moneta, znana też jako moneta dwuszylingowa, została wprowadzona w 1849 roku jako krok w kierunku decymalizacji. Jej wartość wynosiła jedną dziesiątą funta, czyli 24 pensy. Pozostawała w obiegu do 1967 roku. Natomiast w 1970 roku wybito wersje kolekcjonerską.

Floriny zostały wycofane z obiegu w Wielkiej Brytanii w 1993 roku. Ekspert dodaje, że ta moneta osiąga wartość 65 funtów w stanie idealnym i ponad 145 funtów w stanie nieobiegowym.

Kolejną monetą, o której opowiedział ekspert, był florin z 1925 roku, którego nakład wyniósł nieco ponad milion.

– Ta moneta kosztuje około 40 funtów w dobrym stanie i ponad 400 funtów w stanie nieobiegowym.

Jednopensówka z 1869 roku – niezwykle rzadka i bardzo cenna

Jeszcze cenniejsza jest moneta jednopensowa z 1869 roku. Coin Collecting Wizard stwierdził:

– Nikt nie wie, ile tych starych monet jednopensowych wybito w 1869 roku i mogą one mieć wartość nawet 5000 funtów w dobrym stanie.

Półkorona z 1905 roku – moneta warta nawet 10 000 funtów

Na koniec mówi o jeszcze jednej niezwykłej monecie, która jednak najprawdopodobniej nie znajduje się w twojej skarbonce. To półkorona z 1905 roku.

– Półkorona z 1905 roku to jedna z najrzadszych półkoron, jakie kiedykolwiek wybito, w nakładzie nieco ponad 166 000 sztuk. Jej cena może wahać się od 450 do 10 000 funtów.

Jak znaleźć niezwykłe monety?

Rzadkie monety można znaleźć u wyspecjalizowanych dealerów, na targach oraz wystawach numizmatycznych. Oprócz tego można ich szukać w domach aukcyjnych, lombardach czy antykwariatach.

Aby znaleźć rzadkie monety i nie wydawać tyle pieniędzy, przeszukaj swoje drobne, poszukaj w sklepach numizmatycznych pojemników z przecenami lub kup je bezpośrednio w Mennicy.

Można je również znaleźć za pośrednictwem społeczności internetowych lub odwiedzając wyprzedaże garażowe.

Przede wszystkim rozeznaj się w temacie. Zapoznaj się z różnymi rodzajami monet, szczególnie tymi o niskim nakładzie lub monetami, o których wiadomo, że rzadko występują w obiegu.

Regularnie też sprawdzaj swoje drobne. Czasami można w ten sposób trafić na naprawdę ciekawe okazy.

Bądź wytrwały. Znalezienie rzadkich monet wymaga ciężkiej pracy i sporo szczęścia. Bądź cierpliwy i nie przestawaj szukać.