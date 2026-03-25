Telefony stacjonarne w UK przestaną działać. Sprawdź, co musisz zrobić, żeby nie stracić łączności

Telefon stacjonarny był kilkanaście lat temu oczywistym elementem każdego domu, ale dzisiaj powoli odchodzi do historii. Dynamiczny rozwój usług cyfrowych sprawia, że sposób komunikacji zmienia się bardzo szybko.

Jak wskazuje operator telekomunikacyjny BT, miliony gospodarstw domowych już przeszły na cyfrowe formy komunikacji, a proces ten tylko przyspiesza.

Stare sieci na granicy wydolności – czas na zmiany

Sieci projektowane dekady temu nie są w stanie sprostać współczesnym wymaganiom zarówno pod względem wydajności, jak i stabilności. Zamiast klasycznych linii telefonicznych coraz większą rolę odgrywają rozwiązania wykorzystujące internet szerokopasmowy, takie jak VoIP (Voice Over Internet Protocol).

VoIP umożliwia prowadzenie rozmów głosowych przez internet lub inne sieci oparte na protokole IP, zamiast przez tradycyjne nadajniki naziemne. Jej używanie jest proste i zazwyczaj nie wymaga specjalistycznego sprzętu – wystarczy urządzenie z dostępem do sieci. Główną rolę odgrywa tzw. bramka VoIP (adapter), która przekształca sygnał analogowy w dane przesyłane przez internet.

Kluczowym elementem tej transformacji jest odchodzenie od technologii opartej na kablach miedzianych. Zmiana nie jest kosmetyczna, lecz fundamentalna, gdyż już teraz ponad 3 miliony gospodarstw funkcjonuje na podstawie telefonii cyfrowej. Przestarzała infrastruktura linii telefonicznych w Wielkiej Brytanii zostanie wyłączona na początku 2027 roku.

40 miliardów funtów na nową erę łączności

Transformacja infrastruktury telekomunikacyjnej to ogromne przedsięwzięcie finansowe i logistyczne. Inwestycje sięgające 40 miliardów funtów w ciągu dekady, do 2030 roku, pokazują, jak poważnie traktuje się modernizację sieci. To oprócz wymiany kabli również budowa „kręgosłupa”.

Jednocześnie zmienia się sposób korzystania z usług. Więcej osób rezygnuje z tradycyjnych połączeń na rzecz rozwiązań zintegrowanych, w których rozmowy przekierowuje się na smartfony bądź filtruje pod kątem spamu. Co istotne, większość użytkowników nie odczuwa wzrostu kosztów, a w zamian zyskuje dostęp do dodatkowych funkcji.

Z telefonów stacjonarnych korzystają głównie seniorzy

W ostatnich 10 latach, począwszy od 2021 roku wstecz, aż 40 proc. mieszkańców Wielkiej Brytanii zrezygnowało z telefonów stacjonarnych – wynika z badania na zlecenie porównywarki uSwitch. A jeśli już telefony stacjonarne są używane, to często wyłącznie dlatego, że stanowią część pakietu z dostępem do internetu.

Mimo wszystko wśród osób powyżej 65. roku życia aż 95 proc. nadal korzysta z tradycyjnych aparatów, podczas gdy niemal połowa młodych ludzi poniżej 25 lat nie ma ich w ogóle w domu, a jeszcze w 2000 roku telefony stacjonarne znajdowały się w 95 proc. domów w Wielkiej Brytanii. Prawie jedna czwarta respondentów unika odbierania telefonu stacjonarnego z obawy przed oszustem po drugiej stronie.