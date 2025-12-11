Grudniowe terminy wypłat zasiłków i emerytur
Grudniowe terminy wypłat zasiłków i emerytur / fot. Shutterstock
1 min.czytania

Terminy wypłat zasiłków i emerytur w grudniu. Co należy wiedzieć?

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Ze względu na większe wydatki w okresie przedświątecznym, miliony osób w Wielkiej Brytanii chce wcześniej poznać terminy grudniowych wypłat zasiłków i emerytur.

Obecnie około 24 miliony osób w kraju pobiera różnego rodzaju świadczenia z Ministerstwa Pracy i Emerytur (DWP). W tym także osoby pobierające, co stanowi około jedną trzecią tej liczby. Poniżej przedstawiamy ważne terminy wypłat wsparcia finansowego dostępnego dla gospodarstw domowych w grudniu. A także ważną informację dotyczącą osób pobierających zasiłki.

Jakie są grudniowe terminy wypłat zasiłków i emerytur?

W grudniu terminy wypłat zasiłków i emerytur będą realizowane w następujący sposób. Osoby, którym przysługuje wypłata w czwartek 25 grudnia (Boże Narodzenie), powinny ją otrzymać w środę 24 grudnia (Wigilię). Podobnie jest z tymi osobami, którym przysługuje wypłata w piątek 26 grudnia (Boxing Day). One także powinny otrzymać pieniądze w Wigilię.

Terminy te dotyczą wypłat:

  • Universal credit
  • State pension
  • Pension credit
  • Child benefit
  • Disability living allowance (DLA)
  • Personal independence payment (PIP)
  • Attendance allowance
  • Carer’s allowance
  • Employment support allowance (ESA)
  • Income support
  • Jobseeker’s allowance.

Ponadto czwartek 1 stycznia również będzie dniem wolnym od pracy. To także wpłynie na terminy wypłat świadczeń. Zgodnie z obowiązującą zasadą osoby, które powinny otrzymać wypłatę 1 stycznia, dostaną ją w środę, 31 grudnia.

DWP opublikował aktualizację dotyczącą osób przechodzących na zasiłek Universal Credit
DWP opublikował aktualizację dotyczącą osób przechodzących na Universal Credit / fot. Shutterstock

Migracja na Universal Credit

Ministerstwo Pracy i Emerytur planuje zakończyć migrację wszystkich „starych świadczeń” do Universal Credit do stycznia 2026 roku. Osoby pobierające Income Support, Jobseeker’s Allowance, Housing Benefit i Tax Credits, powinny już otrzymać powiadomienie o przejściu na Universal Credit.

DWP opublikowało aktualizację dotyczącą osób przechodzących na Universal Credit. Zgodnie z nią wszyscy, którzy pobierają Employment and Support Allowance (ESA), nie złożą wniosku o UC w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o terminie migracji, „automatycznie przejdą do programu Enhanced Support”. Ścieżka ta „zapewnia spersonalizowaną i elastyczną pomoc, w tym rozmowy telefoniczne i wizyty domowe, wspierające proces migracji”.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

