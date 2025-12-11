Terminy wypłat zasiłków i emerytur w grudniu. Co należy wiedzieć?

Ze względu na większe wydatki w okresie przedświątecznym, miliony osób w Wielkiej Brytanii chce wcześniej poznać terminy grudniowych wypłat zasiłków i emerytur.
Obecnie około 24 miliony osób w kraju pobiera różnego rodzaju świadczenia z Ministerstwa Pracy i Emerytur (DWP). W tym także osoby pobierające, co stanowi około jedną trzecią tej liczby. Poniżej przedstawiamy ważne terminy wypłat wsparcia finansowego dostępnego dla gospodarstw domowych w grudniu. A także ważną informację dotyczącą osób pobierających zasiłki.
Jakie są grudniowe terminy wypłat zasiłków i emerytur?
W grudniu terminy wypłat zasiłków i emerytur będą realizowane w następujący sposób. Osoby, którym przysługuje wypłata w czwartek 25 grudnia (Boże Narodzenie), powinny ją otrzymać w środę 24 grudnia (Wigilię). Podobnie jest z tymi osobami, którym przysługuje wypłata w piątek 26 grudnia (Boxing Day). One także powinny otrzymać pieniądze w Wigilię.
Terminy te dotyczą wypłat:
- Universal credit
- State pension
- Pension credit
- Child benefit
- Disability living allowance (DLA)
- Personal independence payment (PIP)
- Attendance allowance
- Carer’s allowance
- Employment support allowance (ESA)
- Income support
- Jobseeker’s allowance.
Ponadto czwartek 1 stycznia również będzie dniem wolnym od pracy. To także wpłynie na terminy wypłat świadczeń. Zgodnie z obowiązującą zasadą osoby, które powinny otrzymać wypłatę 1 stycznia, dostaną ją w środę, 31 grudnia.
Migracja na Universal Credit
Ministerstwo Pracy i Emerytur planuje zakończyć migrację wszystkich „starych świadczeń” do Universal Credit do stycznia 2026 roku. Osoby pobierające Income Support, Jobseeker’s Allowance, Housing Benefit i Tax Credits, powinny już otrzymać powiadomienie o przejściu na Universal Credit.
DWP opublikowało aktualizację dotyczącą osób przechodzących na Universal Credit. Zgodnie z nią wszyscy, którzy pobierają Employment and Support Allowance (ESA), nie złożą wniosku o UC w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o terminie migracji, „automatycznie przejdą do programu Enhanced Support”. Ścieżka ta „zapewnia spersonalizowaną i elastyczną pomoc, w tym rozmowy telefoniczne i wizyty domowe, wspierające proces migracji”.