Terminy wypłat zasiłków i emerytur w grudniu. Co należy wiedzieć?

Ze względu na większe wydatki w okresie przedświątecznym, miliony osób w Wielkiej Brytanii chce wcześniej poznać terminy grudniowych wypłat zasiłków i emerytur.

Obecnie około 24 miliony osób w kraju pobiera różnego rodzaju świadczenia z Ministerstwa Pracy i Emerytur (DWP). W tym także osoby pobierające, co stanowi około jedną trzecią tej liczby. Poniżej przedstawiamy ważne terminy wypłat wsparcia finansowego dostępnego dla gospodarstw domowych w grudniu. A także ważną informację dotyczącą osób pobierających zasiłki.

Jakie są grudniowe terminy wypłat zasiłków i emerytur?

W grudniu terminy wypłat zasiłków i emerytur będą realizowane w następujący sposób. Osoby, którym przysługuje wypłata w czwartek 25 grudnia (Boże Narodzenie), powinny ją otrzymać w środę 24 grudnia (Wigilię). Podobnie jest z tymi osobami, którym przysługuje wypłata w piątek 26 grudnia (Boxing Day). One także powinny otrzymać pieniądze w Wigilię.

Terminy te dotyczą wypłat:

Universal credit

State pension

Pension credit

Child benefit

Disability living allowance (DLA)

Personal independence payment (PIP)

Attendance allowance

Carer’s allowance

Employment support allowance (ESA)

Income support

Jobseeker’s allowance.

Ponadto czwartek 1 stycznia również będzie dniem wolnym od pracy. To także wpłynie na terminy wypłat świadczeń. Zgodnie z obowiązującą zasadą osoby, które powinny otrzymać wypłatę 1 stycznia, dostaną ją w środę, 31 grudnia.

Migracja na Universal Credit

Ministerstwo Pracy i Emerytur planuje zakończyć migrację wszystkich „starych świadczeń” do Universal Credit do stycznia 2026 roku. Osoby pobierające Income Support, Jobseeker’s Allowance, Housing Benefit i Tax Credits, powinny już otrzymać powiadomienie o przejściu na Universal Credit.

DWP opublikowało aktualizację dotyczącą osób przechodzących na Universal Credit. Zgodnie z nią wszyscy, którzy pobierają Employment and Support Allowance (ESA), nie złożą wniosku o UC w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o terminie migracji, „automatycznie przejdą do programu Enhanced Support”. Ścieżka ta „zapewnia spersonalizowaną i elastyczną pomoc, w tym rozmowy telefoniczne i wizyty domowe, wspierające proces migracji”.