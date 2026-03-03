termomodernizacja domów
Aplikowanie przez samorządy o pieniądze na termomodernizację długookresowo jest nieefektywne / fot. Shutterstock.com
UKŻycie w UK
2 min.czytania

Miliony domów czekają na termomodernizację. Praca dla 140 tys. osób

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Rewolucja energetyczna zaczyna się w najmniej spektakularnym miejscu – pod warstwą tynku, w strukturze ścian i dachów. To tam rozgrywa się masowa termomodernizacja domów. Coraz mocniej wybrzmiewa przekonanie, że rozproszone programy nie są w stanie sprostać potrzebom.

Jak wynika z danych przywoływanych przez The Guardian, w grze są gigantyczne środki – aż 15 mld funtów w 3 lata na izolację, pompy ciepła i panele słoneczne – ale równie istotne są standardy wykonania, zaufanie mieszkańców i długofalowe efekty społeczne.

Modernizowanie na sztuki to za mało na klimatyczną rewolucję

Eksperci z think tanku Common Wealth przekonują, że Anglia potrzebuje gruntownej zmiany podejścia do termomodernizacji. Zamiast zlecać prace prywatnym firmom wyłanianym w przetargach, proponują powołanie lokalnych „korporacji ds. ulepszania domów”, działających przy samorządach. Takie jednostki miałyby przejąć pełną odpowiedzialność za ocieplanie budynków i wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych. Zdaniem think tanku pozwoliłoby to lepiej wykorzystać publiczne pieniądze i podnieść jakość wykonania.

- Advertisement -

Model oparty na tworzeniu wyspecjalizowanych struktur modernizacyjnych oznacza zmianę filozofii działania z krótkoterminowych projektów na stały, przewidywalny proces. W takim układzie to władze lokalne są operatorem zmian, a nie tylko pośrednikiem w pozyskiwaniu pieniędzy.

Dotychczasowy system, w którym samorządy łączą siły, by wspólnie aplikować o finansowanie, pozwala modernizować zaledwie kilkanaście–kilkadziesiąt domów rocznie w jednej jednostce – całe nic. Przy milionach budynków wymagających poprawy efektywności energetycznej takie tempo wyraźnie odstaje od ambicji klimatycznych. Wielka Brytania zamierza do 2035 roku zredukować emisje gazów cieplarnianych ze wszystkich sektorów o 81 proc. względem roku 1990.

140 tys. specjalistów poszukiwanych od zaraz

Co więcej, raport National Audit Office wykazał, że niemal wszystkie domy z zewnętrzną izolacją ścian w poprzednich programach wymagały poprawek. W przypadku izolacji wewnętrznej problem dotyczył ponad jednej czwartej budynków. Te statystyki zmieniają perspektywę z pytania „jak szybko” na pytanie „jak dobrze”.

Równie imponująca jest skala zapotrzebowania na kadry. Common Wealth szacuje się, że do realizacji planów potrzeba około 140 tys. wykwalifikowanych specjalistów pozyskiwanych bezpośrednio przez rady lokalne.

termomodernizacja domów
Rozproszone programy i outsourcing nie są w stanie udźwignąć skali transformacji / fot. Shutterstock.com

W nowym podejściu termomodernizacja przestaje być indywidualną decyzją właściciela domu. Częściej mówi się o działaniach prowadzonych „ulica po ulicy”, obejmujących całe społeczności jednocześnie. Taki model odwraca logikę uczestnictwa, w której zamiast skomplikowanych wniosków pojawia się automatyczne włączenie do programu z możliwością rezygnacji.

Transformacja energetyczna przestaje być abstrakcyjnym celem klimatycznym, a zaczyna być codziennym doświadczeniem mieszkańców odczuwalnym w portfelu, w temperaturze w salonie i w poczuciu, że zmiana dzieje się tuż za progiem.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Polak za granicą

Od marzeń do dyplomu – jak skutecznie zacząć studia w Wielkiej Brytanii

Studiowanie w UK to dostępna opcja - nawet bez matury czy przy pracy na etat. Sprawdź, jak Agnieszka z LLC pomaga Polakom zrobić ten krok.
UK

Jak wyglądała imigracja w 2025 roku? Co mówi najnowszy raport Home Office

Opublikowane przez Home Office statystyki imigracyjne za 2025 rok...
UK

Czy nowe przepisy parkingowe sparaliżują miasta?

Brytyjskie miasta mogą zostać sparaliżowane przez korki, jeśli rząd wprowadzi nowe przepisy dotyczące prywatnych parkingów.
Praca i finanse

Rozliczenie z HMRC nawet kilkanaście razy rocznie? Problemy z MTD w praktyce

Nowy system Making Tax Digital wprowadzany przez HM Revenue and Customs miał uprościć podatki. W praktyce dla części samozatrudnionych i wynajmujących może oznaczać administracyjny maraton.
UK

Przez zmianę dostawcy energii można zaoszczędzić ponad 200 funtów

Mimo kwietniowej obniżki rachunków możemy jeszcze bardziej zaoszczędzić przez zmianę dostawcy energii i przejście na taryfę stałą.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie