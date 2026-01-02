Tesco w UK
W ciągu dwóch tygodni rozdanych ma zostać ponad trzy miliony jabłek /fot. Shutterstock.com
UKŻycie w UK
2 min.czytania

Tesco rozdaje owoce w ponad 800 sklepach

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Duże sieci handlowe coraz częściej sięgają po inicjatywy wykraczające poza prostą sprzedaż produktów. Jednym z takich przykładów jest pomysł Tesco w UK. Firma zdecydowała się na rozdawanie na przełomie roku owoców dzieciom robiącym zakupy z rodzinami.

Akcja trwa od 30 grudnia do 13 stycznia i obejmuje ponad 800 dużych sklepów w całej Wielkiej Brytanii. Dodatkowo uwzględniono klientów korzystających z usługi click and collect w 119 placówkach. Przy kasach najmłodsi mogą odebrać jabłka bez żadnych formalności.

Trzy miliony jabłek w dwa tygodnie

Według informacji przekazywanych przez firmę w ciągu dwóch tygodni rozdanych ma zostać ponad trzy miliony jabłek. Owoce pochodzą od kilku dostawców. W praktyce oznacza to nie tylko świeższy produkt, ale też wsparcie krajowych sadowników. Sama akcja jest elementem szerszej kampanii promującej regularne spożywanie owoców i warzyw.

- Advertisement -

Rozdawanie jabłek nie jest jedynym elementem tej strategii. Tesco od lat rozwija programy skierowane do szkół, w ramach których dzieci otrzymują porcje owoców i warzyw. W ostatnim roku akademickim wsparciem objęto około 140 tys. uczniów i dodatkowo przekazano im ponad dziesięć milionów porcji świeżych produktów.

Tesco w UK
Dzieci mogą przy kasach odebrać jabłka i nie potrzeba do tego żadnych pozwoleń / fot. Shutterstock.com

Równolegle sieć zachęca klientów do zmiany koszyków zakupowych poprzez system wyzwań powiązanych z kartą lojalnościową Clubcard. Punkty można zdobywać za zakup owoców, warzyw, roślin strączkowych, produktów w puszkach czy suszonych owoców.

Polskie korzenie jednego z największych supermarketów świata

Tesco zostało założone przez Jacka Cohena, syna żydowskiego imigranta z Polski, który od 1919 roku handlował żywnością na targach East Endu. Nazwa marki pojawiła się w 1924 roku i od tego czasu sieć systematycznie się rozrastała, stopniowo poszerzając ofertę poza żywność. Do 2003 roku Tesco posiadało już ponad dwa tysiące sklepów różnej wielkości.

Inicjatywy w postaci darmowych owoców dla dzieci pokazują ewolucję roli supermarketów z miejsc czysto handlowych w podmioty wpływające na styl życia. Inicjatywy w postaci darmowych owoców dla dzieci pokazują, że ewolucja roli supermarketów przechodzi od miejsc czysto handlowych do podmiotów, które aktywnie wpływają na styl życia. Jednocześnie takie działania wskazują, jak ważne jest budowanie więzi z lokalną społecznością.

Co więcej, promowanie zdrowych nawyków żywieniowych może przyczynić się do pozytywnego wizerunku marki w oczach klientów, a dodatkowo inicjatywy edukacyjne skierowane do dzieci i rodziców pokazują, że supermarkety mogą pełnić funkcję wychowawczą, a nie tylko handlową. W rezultacie, konsumenci zaczynają postrzegać sklepy jako miejsca oferujące wartości dodane, a nie wyłącznie produkty spożywcze.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Do kiedy trzeba złożyć zeznanie podatkowe? Jaka kara grozi za spóźnienie?

Zwlekanie ze złożeniem zeznania podatkowego za rok 2024–2025 może słono kosztować, więc dla własnego dobra warto trzymać się terminów.
Crime

Mężczyzna wpadł w szał i zaatakował ludzi bronią w szpitalu. Są ranni

Policja poinformowała o aresztowaniu mężczyzny po ataku w szpitalu w Newton. Sześć osób odniosło obrażenia głowy i ramion.
Londyn

Symboliczna granica pękła. Council tax w Londynie przekracza 2 tys. funtów!

Symboliczna granica, która jeszcze niedawno wydawała się zarezerwowana dla najdroższych dzielnic, stanie się standardem klasy średniej.
Londyn

Powódź zagraża co ósmemu domowi w Londynie

Część stolicy Wielkiej Brytanii znajduje się na obszarach o średnim lub wysokim ryzyku wybicia wód powierzchniowych. W Londynie koncentruje się największa liczba domów najbardziej narażonych na zalania.
UK

Drastyczny spadek temperatur. Wydano bursztynowe alerty

Mieszkańcy Wysp dostali ostrzeżenie przed spadkiem temperatur. Czeka nas zimna końcówka roku 2025 i początek 2026.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet