Tesco rozszerza program lojalnościowy Clubcard

Sieć supermarketów Tesco postanowiła rozszerzyć swój program lojalnościowy Clubcard. Zaoferuje kartę dodatkowym milionom klientów i po raz pierwszy skorzystają z niej osoby poniżej 18. roku życia.

Brytyjski organ nadzoru konkurencji wezwał wszystkie supermarkety w Wielkiej Brytanii do rozszerzenia swoich programów lojalnościowych. Dzięki temu wielu klientów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej mogłoby skorzystać ze zniżek.

Program lojalnościowy Clubcard będzie rozszerzony

W swoim przeglądzie programów lojalnościowych supermarketów w 2024 roku. Urząd ds. Konkurencji i Rynków (Concurrence and Markets Authority) wezwał sklepy do „zrobienia więcej, aby pomóc niektórym klientom w dostępie do programów lojalnościowych”. Miałoby to dotyczyć także umożliwienia uczestnictwa osobom poniżej 18. roku życia.

Na apel pozytywnie odpowiedziało Tesco. Supermarket oferuje popularny program lojalnościowy Tesco Clubcard, dzięki któremu klienci mogą uzyskać zniżki na tysiące produktów. Ponadto mogą także gromadzić punkty i następnie wymienić je na bony gotówkowe.

W odpowiedzi na pozytywną reakcję Tesco, redaktor ds. handlu detalicznego Which?, Reena Sewraz powiedziała:

– Badania Which? pokazują, że oszczędności wynikające z Tesco Clubcard mogą być znaczące. Dlatego dostęp do nich jest tak ważny dla kupujących, którzy próbują związać koniec z końcem. Od lat wywieramy presję na Tesco w związku z jego niesprawiedliwą polityką wykluczania młodych ludzi, z których wielu boryka się z wysokimi kosztami utrzymania. Cieszymy się, że Tesco posłuchało – to duży krok w dobrym kierunku, pod warunkiem, że szybko wdroży te zmiany.

Włączenie do programów osób poniżej 18. roku życia

Dane firmy badawczej Kantar wykazały, że przeciętna osoba posiada karty lojalnościowe do trzech supermarketów. Większość z nich wymaga ukończenia 18 lat, aby móc przystąpić do programu.

Brytyjski organ nadzoru konkurencji optujący za włączeniem do programu osób poniżej 18. roku życia, stwierdził, że można to zrobić „za pośrednictwem rodzica lub opiekuna albo wprowadzając formę członkostwa juniorskiego”. Dodał także, że obecne wymogi kwalifikacyjne prawdopodobnie nie będą naruszać prawa konsumenckiego.

Morrison umożliwia młodszym klientom dostęp do obniżonych cen za pośrednictwem kont rodziców. Podczas gdy Co-op umożliwia osobom powyżej 16. roku życia zapisanie się do programu, a młodsi klienci mogą zostać członkami „juniorskimi” z pomocą rodzica lub opiekuna.

Comiesięczne porównanie najtańszych supermarketów pokazuje, że klienci mogą zaoszczędzić około 8 proc. na dużych zakupach w Tesco, korzystając z karty lojalnościowej.

Przypominamy, że bezpłatny program lojalnościowy Clubcard nagradza kupujących punktami za zakupy w Tesco. Dzięki temu mogą liczyć na niższe ceny na wybrane produkty w sklepach stacjonarnych i online. A także na możliwość wymiany punktów na kupony rabatowe na artykuły spożywcze, restauracje, czy podróże.