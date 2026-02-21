Program lojalnościowy Clubcard obejmie też osoby poniżej 18. roku życia
Program lojalnościowy Clubcard obejmie też osoby poniżej 18. roku życia / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
2 min.czytania

Tesco rozszerza program lojalnościowy Clubcard

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Sieć supermarketów Tesco postanowiła rozszerzyć swój program lojalnościowy Clubcard. Zaoferuje kartę dodatkowym milionom klientów i po raz pierwszy skorzystają z niej osoby poniżej 18. roku życia.

Brytyjski organ nadzoru konkurencji wezwał wszystkie supermarkety w Wielkiej Brytanii do rozszerzenia swoich programów lojalnościowych. Dzięki temu wielu klientów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej mogłoby skorzystać ze zniżek.

Program lojalnościowy Clubcard będzie rozszerzony

W swoim przeglądzie programów lojalnościowych supermarketów w 2024 roku. Urząd ds. Konkurencji i Rynków (Concurrence and Markets Authority) wezwał sklepy do „zrobienia więcej, aby pomóc niektórym klientom w dostępie do programów lojalnościowych”. Miałoby to dotyczyć także umożliwienia uczestnictwa osobom poniżej 18. roku życia.

- Advertisement -

Na apel pozytywnie odpowiedziało Tesco. Supermarket oferuje popularny program lojalnościowy Tesco Clubcard, dzięki któremu klienci mogą uzyskać zniżki na tysiące produktów. Ponadto mogą także gromadzić punkty i następnie wymienić je na bony gotówkowe.

W odpowiedzi na pozytywną reakcję Tesco, redaktor ds. handlu detalicznego Which?, Reena Sewraz powiedziała:

Badania Which? pokazują, że oszczędności wynikające z Tesco Clubcard mogą być znaczące. Dlatego dostęp do nich jest tak ważny dla kupujących, którzy próbują związać koniec z końcem. Od lat wywieramy presję na Tesco w związku z jego niesprawiedliwą polityką wykluczania młodych ludzi, z których wielu boryka się z wysokimi kosztami utrzymania. Cieszymy się, że Tesco posłuchało – to duży krok w dobrym kierunku, pod warunkiem, że szybko wdroży te zmiany.

Przeciętny konsument w UK posiada karty lojalnościowe do trzech supermarketów
Przeciętny konsument w UK posiada karty lojalnościowe do trzech supermarketów / fot. Shutterstock

Włączenie do programów osób poniżej 18. roku życia

Dane firmy badawczej Kantar wykazały, że przeciętna osoba posiada karty lojalnościowe do trzech supermarketów. Większość z nich wymaga ukończenia 18 lat, aby móc przystąpić do programu.

Brytyjski organ nadzoru konkurencji optujący za włączeniem do programu osób poniżej 18. roku życia, stwierdził, że można to zrobić „za pośrednictwem rodzica lub opiekuna albo wprowadzając formę członkostwa juniorskiego”. Dodał także, że obecne wymogi kwalifikacyjne prawdopodobnie nie będą naruszać prawa konsumenckiego.

Morrison umożliwia młodszym klientom dostęp do obniżonych cen za pośrednictwem kont rodziców. Podczas gdy Co-op umożliwia osobom powyżej 16. roku życia zapisanie się do programu, a młodsi klienci mogą zostać członkami „juniorskimi” z pomocą rodzica lub opiekuna.

Comiesięczne porównanie najtańszych supermarketów pokazuje, że klienci mogą zaoszczędzić około 8 proc. na dużych zakupach w Tesco, korzystając z karty lojalnościowej.

Przypominamy, że bezpłatny program lojalnościowy Clubcard nagradza kupujących punktami za zakupy w Tesco. Dzięki temu mogą liczyć na niższe ceny na wybrane produkty w sklepach stacjonarnych i online. A także na możliwość wymiany punktów na kupony rabatowe na artykuły spożywcze, restauracje, czy podróże.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

Wyspa w Walii za cenę mieszkania – prywatny raj na wyciągnięcie ręki

W świecie, w którym przestrzeń i cisza stają się coraz rzadszym dobrem, taka wyspa może okazać się jednym z najbardziej nieoczywistych, ale i najbardziej pożądanych adresów.
Praca i finanse

Basic bank account w UK. Darmowe i dostępne dla osób ze słabą zdolnością kredytową

hsbPonad milion ludzi w Wielkiej Brytanii nie ma dostępu...
Podróże i turystyka

Oświadczenie Ryanaira w sprawie osób z podwójnym obywatelstwem

Ryanair potwierdził, że osoby powiadające podwójne obywatelstwo będą mogły korzystać z wygasłego brytyjskiego paszportu podczas podróży.
Styl życia

Kasia Kowalska, Lady Pank i Kortez w Wielkiej Brytanii

W UK wystąpią polskie gwiazdy najwyższego formatu - Kasia Kowalska, Lady Pank, Kortez oraz Kabaret Młodych Panów. Sprawdź daty i miasta.
Exclusive

Rozwód na dwa kraje. Polska – Wielka Brytania. Sąd, majątek, alimenty

Rozwód na linii Polska – Wielka Brytania. Prawnik wyjaśnia, gdzie złożyć pozew, jak wygląda podział majątku i alimenty po rozwodzie.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa nieprzerwanie od 2003 roku. Specjalizujemy się w tematyce migracyjnej oraz sprawach istotnych dla Polaków za granicą. Piszemy dla polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech i Holandii.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet