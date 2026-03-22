fotoradary w Londynie
Superfotoradary wykorzystują radar 4D oraz kamerę 4K / fot. Shutterstock.com
TfL testuje superfotoradary w dziewięciu dzielnicach Londynu

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Transport for London rozpoczyna pilotaż nowoczesnych fotoradarów w dziewięciu dzielnicach Londynu. Testy mają charakter wyłącznie pilotażowy – organizacja ruchu pozostaje na razie zgodna z dotychczasowym planem. Mimo wszystko kierowcy powinni mieć się na baczności.

Na liście lokalizacji znalazły się: Haringey, Tower Hamlets, Croydon, Ealing, Hammersmith and Fulham, Brent, Hackney, Havering oraz Sutton. To nie przypadek: wybór oparto na analizie ryzyka i rzeczywistych warunków drogowych – fotoradary w Londynie rozmieszczono w punktach zapalnych. Planowane jest rozszerzenie programu o kolejne 20 lokalizacji w następnych miesiącach.

Rada 4D, kamera 4K i pięć pasów w obu kierunkach

Nowe urządzenia mocno różnią się od dotychczasowych systemów pomiaru prędkości. Zamiast czujników wbudowanych w asfalt, wykorzystują radar 4D oraz kamerę 4K, co eliminuje potrzebę ingerencji w nawierzchnię. Wszystko działa bez widocznej lampy błyskowej.

Dużą zmianą jest także zasięg działania. Podczas gdy tradycyjne fotoradary obejmowały maksymalnie trzy pasy ruchu, nowe monitorują aż pięć pasów jednocześnie – i to w obu kierunkach. Wyższa jakość obrazu przekłada się bezpośrednio na skuteczność identyfikacji kierowców, co ma ograniczyć problem unikania odpowiedzialności za wykroczenia.

Nadmierna prędkość odpowiada za połowę wypadków śmiertelnych w Londynie

Za wdrożeniem w Londynie nowej wersji fotoradarów stoją dane. Według badań Transport for London nadmierna prędkość była czynnikiem w około połowie śmiertelnych wypadków w Londynie w 2024 roku. W tym samym okresie na drogach stolicy zginęło 110 osób – o 16 proc. więcej niż rok wcześniej.

fotoradary w Londynie
Nowe fotoradary monitorują aż pięć pasów jednocześnie / fot. Shutterstock.com

Jeszcze wymowniejsze są dane ogólnokrajowe. W całej Wielkiej Brytanii prędkość odpowiadała za aż 59 proc. wypadków śmiertelnych. Równocześnie liczba wykroczeń drogowych wzrosła – o 9 proc. rok do roku, osiągając poziom 2,93 mln przypadków w Anglii (bez Londynu) i Walii. To najwyższy wynik od początku prowadzenia statystyk i zarazem sygnał o pogłębiającym się problemie.

Więcej ulic z ograniczeniem do 20 mil na godzinę

W tle technologicznej rewolucji pojawia się szerszy kontekst społeczny. Coraz częściej mówi się o tzw. kulturze przekraczania dopuszczalnej prędkości. Kolejni kierowcy zaczynają postrzegać ją jako normę.

Działania Transport for London wpisują się w strategię Vision Zero, zakładającą wyeliminowanie śmiertelnych wypadków drogowych. Oprócz rozbudowy sieci fotoradarów planowane jest w związku z tym zwiększenie liczby ulic z ograniczeniem do 20 mil na godzinę.

200 tys. miejsc pracy dla młodych. Skorzystają również Polacy

Bezrobocie młodych to jeden z największych problemów Wielkiej Brytanii. Rząd zamierza go zwalczyć poprzez
Dziecko walczy o życie. Epidemia śmiertelnego zapalenia opon mózgowych z Kent wymknęła się spod kontroli

Pierwsze informacje o zachorowaniach pojawiły się 13 marca 2026 roku, kiedy służby zdrowia potwierdziły przypadki zapalenia opon mózgowych wśród studentów i uczniów szkół średnich w regionie Canterbury.
Zapalenie opon mózgowych w UK. Kolejne zachorowania – już 34 przypadki!

Kolejne zachorowania wśród młodych, a nawet dzieci. Pierwszy przypadek pojawił się poza Canterbury. Zapalenie opon mózgowych już w Londynie, a UK Health Security Agency określiło falę zachorowań jako zdrowotny incydent narodowy. Dzisiaj są już 34 przypadki choroby!
Dwa dodatki dla osób w kryzysie – Crisis and Resilience Fund już w kwietniu 2026

Od kwietnia 2026 roku Departament Pracy i Emerytur (DWP) wprowadza dwa nowe dodatki finansowe w ramach szeroko zakrojonego programu wsparcia dla gospodarstw domowych w kryzysie.
Producenci owoców i warzyw ostrzegają przed pustymi półkami w supermarketach

Brytyjscy producenci owoców i warzyw ostrzegają, że z powodu wojny na Bliskim Wschodzie półki w supermarketach mogą opustoszeć.

