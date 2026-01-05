Ubezpieczenie na życie – Life Cover. Dlaczego warto myśleć o przyszłości już dziś

Życie potrafi zaskakiwać – czasem pięknie, czasem brutalnie. Nikt z nas nie planuje choroby, wypadku czy śmierci, ale każdy może zaplanować bezpieczeństwo swoich bliskich. Właśnie po to istnieje ubezpieczenie na życie „Life Cover„. Nie jest to zwykły dokument do szuflady, to realne zabezpieczenie bliskich osób, które pozwala rodzinie zachować stabilność w najtrudniejszych chwilach.

Co daje Life Cover?

Polisa na życie zapewnia wypłatę środków finansowych w razie śmierci ubezpieczonego lub – w zależności od zakresu – także w przypadku diagnozy choroby terminalnej (nieodwracalne, końcowe stadium choroby). To pieniądze, które mogą posłużyć do spłaty kredytu, pokrycia kosztów edukacji dzieci czy po prostu utrzymania domu w okresie żałoby i reorganizacji życia.

Jak pokazują najnowsze raporty branżowe, w samym 2024 roku Aviva wypłaciła łącznie ponad 1,33 miliarda funtów w ramach indywidualnych polis ochronnych, a wskaźnik uznanych roszczeń utrzymywał się na bardzo wysokim poziomie, blisko 98%. To jeden z największych i najbardziej stabilnych wyników na brytyjskim rynku.

Równie imponująco prezentują się dane VitalityLife, które łączą tradycyjną ochronę finansową z programem zdrowotnym. W samym 2024 roku Vitality wypłaciło 142 mln funtów w roszczeniach, przekazało klientom 99 mln funtów w nagrodach i zniżkach w ramach Vitality Programme i wygenerowało 40 mln funtów oszczędności dzięki narzędziu Optimiser.

Do grona najbardziej solidnych ubezpieczycieli należy także Zurich, który w 2024 roku wypłacił aż 99,8% roszczeń z polis na życie, przekazując klientom 220,2 mln funtów świadczeń. Zurich, znany z wysokich standardów obsługi i stabilności finansowej, utrzymał również ponad 96% wypłat w polisach dziecięcych oraz 96% w Multi-Fracture Cover*.

*Źródło danych: Claims | Zurich for intermediaries

Te liczby pokazują coś ważnego: ubezpieczenia naprawdę działają! Jak widać, nie są to abstrakcyjne umowy, jest to codzienna finansowa pomoc dla tysięcy rodzin.

Zaufanie i przejrzystość – podstawa skutecznej ochrony

Jak podkreśla Monika Wojciechowska, ekspertka i doradczyni z Access Financial Services, doświadczenie i szczerość w procesie ubezpieczenia to fundament skutecznej ochrony:

– „Najczęstsze odmowy wypłaty świadczenia wynikają nie ze złej woli ubezpieczyciela, lecz z błędów w ankiecie medycznej. Klienci często nieświadomie pomijają szczegóły dotyczące stanu zdrowia, nie wiedząc, że te dane są kluczowe przy późniejszym roszczeniu. Moją rolą jest zadbać o to, aby informacje były pełne i zgodne z prawdą – wtedy polisa naprawdę działa.”

Według danych z raportu Avivy, w 2024 roku 97,9% wszystkich roszczeń ochronnych zostało uznanych, a odmowy dotyczyły głównie trzech przyczyn:

Nieujawnienia informacji medycznych (non-disclosure) – 0,8% przypadków, Niespełnienia definicji choroby – 0,3%, Innych, losowych czynników – marginalny odsetek.

Podobne proporcje potwierdzają także inne firmy: Scottish Widows ma wypłacalność w przypadku polis na życie na poziomie 99,1%. Legal & General wypłaciło 97% świadczeń z tytułu polis na życie. To najlepszy dowód, że rzetelne przygotowanie aplikacji i profesjonalne wsparcie doradcy znacząco zwiększają skuteczność każdej polisy.

Dlaczego ludzie tracą ochronę?

Część Klientów świadomie pomija informację o paleniu, podczas gdy inni nie dysponują pełną wiedzą na temat swojej dokumentacji medycznej i nie zdają sobie sprawy, że mają na przykład podwyższony poziom cholesterolu. W rezultacie Klient może pozostawać w przekonaniu, że jego stan zdrowia jest prawidłowy, opierając się na zapewnieniach lekarza o poprawnych wynikach, podczas gdy raport medyczny ujawnia informacje wskazujące na zupełnie inny stan rzeczy – a takie sytuacje niestety się zdarzają.

– „Dlatego zawsze zachęcam, by wystąpić do lekarza o raport medyczny lub przejrzeć swoją historię medyczną w aplikacji NHS. To najlepszy sposób, by upewnić się, że dane są zgodne z prawdą i by w przyszłości uniknąć rozczarowania” – mówi doradczyni.

Warto pamiętać, że ochrona z polisy opiera się na stanie zdrowia w chwili zawarcia umowy. Późniejsze zmiany w zdrowiu zwykle nie wpływają na obowiązującą polisę, chyba że ubezpieczony zdecyduje się na zwiększenie sumy ubezpieczenia lub wykupienie dodatkowych świadczeń – wtedy aktualizacja danych zdrowotnych będzie wymagana.

Trust – konieczny element skutecznej polisy

„Trust” określa, kto i w jakiej formie otrzyma środki z polisy, dzięki czemu pozwala uniknąć opóźnień wynikających z masy spadkowej. Prawidłowo sporządzony Trust zmniejsza ryzyko podatkowe, a środki mogą zostać przekazane rodzinie szybciej – często w ciągu kilku tygodni od momentu przesłania raportu z GP do ubezpieczyciela. To nie tylko wygoda, ale też spokój – świadomość, że środki trafią dokładnie tam, gdzie chciał tego właściciel polisy.”

Monika Wojciechowska podkreśla:

– „Trust to rozwiązanie, które pozwala zachować kontrolę i zapewnić, że w razie śmierci środki trafią bezpośrednio do rodziny. Wielu moich klientów decyduje się na ten krok po rozmowie, kiedy widzą, jak ogromną różnicę może zrobić ta formalność.”

Income Protection – ochrona, która działa wtedy, gdy Ty nie możesz pracować

Choć ubezpieczenie na życie jest fundamentem finansowej stabilności rodziny, warto pamiętać o jednej, często pomijanej prawdzie: naszym największym aktywem nie są oszczędności ani nieruchomość, lecz własny dochód.

Life Cover działa raz – w chwili ostatecznej. W codziennym życiu częściej mierzymy się z problemami, które nie odbierają życia, lecz czasowo odbierają możliwość pracy: chorobą, stresem, urazem, rekonwalescencją, nieoczekiwaną diagnozą. To wtedy budżet domowy staje się najbardziej wrażliwy.

Właśnie w takich sytuacjach nieocenione jest drugie, równorzędne narzędzie ochrony „Income Protection”, czyli ubezpieczenie dochodu.

Dlaczego Income Protection jest tak ważne?

Income Protection zapewnia comiesięczne świadczenie, które chroni finansową stabilność rodziny w sytuacji, gdy zdrowie wyłącza nas z pracy na tygodnie, miesiące, a czasem lata.

W 2024 roku Aviva wypłaciła:

4330 roszczeń z Income Protection,

na kwotę 61,8 mln GBP

średni czas pobierania świadczeń wyniósł 6 lat i 9 miesięcy,

a najczęstsze powody roszczeń to problemy mięśniowo-szkieletowe, nowotwory oraz choroby psychiczne.

Legal & General wskazuje z kolei, że wypłaty zdarza się realizować nawet przez ponad 30 lat, jeśli klient stale wymaga wsparcia. To pokazuje, jak realnym i praktycznym narzędziem jest Income Protection.

W przeciwieństwie do Life Cover, z Income Protection można korzystać wielokrotnie, za każdym razem, gdy stan zdrowia uniemożliwi pracę. To czyni tę polisę jednym z najbardziej życiowych produktów ubezpieczeniowych – takim, który działa nie „po wszystkim”, lecz wtedy, gdy życie najbardziej doskwiera.

Elastyczność, której potrzebuje współczesna rodzina

Nowoczesne polisy „Life Cover” dają możliwość wyboru między jednorazową wypłatą a rentą miesięczną – zależnie od potrzeb finansowych i stylu życia.

Jedni wolą otrzymać dużą sumę, by spłacić kredyt hipoteczny i zapewnić rodzinie „czysty start”, inni wybierają stałe, comiesięczne wsparcie, które przez lata zapewnia stabilność.

Jak wynika z raportu Avivy, średnia wypłata z tytułu polisy na życie wynosiła w 2024 roku 20 812 funtów, ale w wielu przypadkach świadczenia sięgały setek tysięcy funtów. W przypadku Legal & General najwyższe wypłaty przekroczyły… 5 milionów funtów!

Warto również zwrócić uwagę na VitalityLife, które oprócz klasycznej ochrony oferuje elastyczny model dopasowany do stylu życia i potrzeb finansowych klienta. VitalityLife umożliwia wybór zarówno wysokiej, jednorazowej wypłaty, jak i rozwiązań zapewniających długoterminowe wsparcie rodzinie – co sprawia, że polisa może być precyzyjnie ułożona pod konkretny cel: spłatę zobowiązań, zabezpieczenie dzieci lub utrzymanie stabilności domowego budżetu.

To rozwiązanie szczególnie doceniają osoby, którym zależy nie tylko na samej wypłacie, ale również na długoterminowej poprawie zdrowia i jakości życia.

Statystyki, które przemawiają do wyobraźni

Jak pokazują publicznie dostępne raporty i niezależne dane branżowe, skala ryzyka zdrowotnego w Wielkiej Brytanii rośnie każdego roku. Raport MetLife Everyday Risk Report 2024 ujawnia, że 53 908 osób dziennie trafia do szpitala z powodu urazów, nagłych chorób lub nieprzewidzianych zdarzeń. Jednocześnie 48% brytyjskich rodzin ma mniej niż 1500 funtów oszczędności, a 20% nie posiada żadnych rezerw finansowych. W praktyce oznacza to, że nawet drobny wypadek może stać się poważnym obciążeniem.

W takim otoczeniu rynkowym kluczowe pytanie nie brzmi już „czy warto się ubezpieczyć?”, lecz „czy stać nas na to, by pozostać bez ochrony?”.

Aby właściwie odpowiedzieć, warto spojrzeć na fakty – na realne wypłaty i statystyki największych ubezpieczycieli:

Aviva

wysoki procent wypłat roszczeń,

setki milionów funtów przekazanych rodzinom poszkodowanych,

stabilny historycznie poziom wypłat powyżej 98%.

Legal & General

wypłaty rzędu ponad miliarda funtów rocznie (wszystkie produkty ochronne),

jeden z najwyższych wskaźników wypłat na rynku (98–99%).

HSBC Life (UK)

93 mln funtów wypłaconych świadczeń (Life + Critical Illness),

97,53% wypłat w Life Cover,

19 dni – średni czas uznania roszczenia (67% decyzji tego samego dnia),

główne powody roszczeń: rak (40%), choroby serca (12%), układ oddechowy (11%).

Zurich

99,8% wypłat Life Cover,

220,2 mln funtów wypłaconych w polisach na życie,

najwyższe wskaźniki wypłat w produktach dodatkowych (96% Multi-Fracture Cover, 96% Children’s Cover)

VitalityLife

142 mln funtów wypłaconych roszczeń,

99 mln funtów w nagrodach i zniżkach dzięki Vitality Programme,

40 mln funtów oszczędności na składkach dzięki Optimiser,

98,9% wypłat roszczeń z tytułu Life Cover.

Dodatkowo klienci Vitality w 2024 roku:

wykonali 1,2 biliona kroków,

odbyli 6 mln wizyt na siłowni,

spalili 2,8 mld kalorii,

ukończyli 342 000 „park-run’ów”,

a 600 000 osób wykonało przegląd zdrowia.

Income Protection – Dane 2024

Aviva

4330 roszczeń IP,

61,8 mln funtów wypłaconych,

średni okres pobierania świadczeń: 6 lat 9 miesięcy.

Zurich

95% wypłat Income Protection,

4,8 mln funtów wypłaconych świadczeń.

Holloway Friendly

88,3% wypłat

Shepherds Friendly

96% wypłat Income Protection,

Vitality

wysoka wypłacalność (zależna od typu planu i aktywności klienta),

model prewencyjny oparty na codziennej aktywności

Dane te pokazują, jak kruche jest codzienne poczucie bezpieczeństwa i jak ważną rolę odgrywa dobrze dobrane ubezpieczenie – zwłaszcza wtedy, gdy oboje partnerzy pracują, spłacają kredyt lub wychowują dzieci.

Wykluczenia – dlaczego muszą istnieć i jak działają naprawdę?

W pracy doradcy jednym z najtrudniejszych tematów są wykluczenia. Klienci często pytają: „dlaczego polisa czegoś nie obejmuje?”. Odpowiedź jest prostsza, niż się wydaje.

Warto przede wszystkim zrozumieć, czym są wykluczenia w polisie ubezpieczeniowej. Nie służą one temu, by ograniczać zakres ochrony bez powodu, lecz stanowią naturalny element oceny ryzyka, jakie ubezpieczyciel przyjmuje na siebie, decydując się objąć klienta ochroną. Nawet jeśli dana osoba w przeszłości zmagała się z określonymi dolegliwościami lub chorobami, ubezpieczyciel nadal może zaoferować jej polisę. Najczęściej jednak schorzenia, które występowały wcześniej, zostaną z ochrony wyłączone lub wpłyną na podwyższenie składki za całą polisę.

Jest to również odpowiedź na częste pytania klientów, którzy od pewnego czasu pozostają pod opieką lekarza albo chorowali w ostatnich latach i dopiero teraz rozważają zakup ubezpieczenia. Ubezpieczenie ma chronić nas na przyszłość, dlatego zawiera się je wtedy, gdy jesteśmy zdrowi – a nie dopiero w momencie, gdy choroba już wystąpiła.

Zasada ta jest bardzo podobna do tej, którą kierujemy się przy ubezpieczeniu samochodu. Chronimy pojazd na wypadek stłuczki lub kradzieży, a nie dopiero wtedy, gdy szkoda już powstała. Tak samo w ubezpieczeniach zdrowotnych – zabezpieczamy się z wyprzedzeniem.

Dlatego też lepiej ubezpieczyć się pięć lat za wcześnie, niż jedną sekundę za późno.

Najczęstsze powody odmowy wypłaty – jak podkreśla Monika Wojciechowska – wynikają nie ze złej woli ubezpieczyciela, lecz z trzech elementów:

Niespełnienie definicji choroby – każdy ubezpieczyciel ma precyzyjną definicję np. zawału, udaru, nowotworu. Jeśli zdarzenie nie spełnia kryteriów, ubezpieczyciel nie może wypłacić świadczenia. Samobójstwo w pierwszych 12 miesiącach – standardowy, branżowy zapis obowiązujący w całej UK. Nieścisłości lub zatajenia w ankiecie medycznej – to najczęstszy powód odmów.

Wykluczenia nie są ograniczeniem, są elementem transparentności, który pozwala klientowi zrozumieć, co jest objęte ochroną. Jest to klucz do świadomego wyboru polisy.

Ubezpieczenie to nie formalność – to troska

Wbrew obiegowej opinii, ubezpieczenie nie jest produktem „dla starszych”. W raportach Avivy średni wiek osób, które składały roszczenia z tytułu polis ochronnych, wynosił 40–50 lat.

To ludzie aktywni zawodowo, często w najlepszym okresie życia, z dziećmi na utrzymaniu, z kredytem, z planami na przyszłość.

– „Celem mojej pracy nie jest sprzedaż polisy, ale zapewnienie realnego bezpieczeństwa. To plan finansowy, który chroni nie tylko portfel, ale przede wszystkim spokój ducha” -podsumowuje Monika Wojciechowska.

Wnioski, które warto zapamiętać

Ubezpieczenie działa – ponad 97% roszczeń w Wielkiej Brytanii kończy się wypłatą.

Szczerość w ankiecie medycznej to klucz do skutecznej ochrony.

Trust pozwala wypłacić środki szybciej i bez podatkowych komplikacji.

Warto działać wcześniej, bo składki są niższe, gdy jesteśmy młodsi i zdrowi.

Ubezpieczenie na życie nie można traktować jak koszt, lecz inwestycja w bezpieczeństwo tych, których kochasz. Dobrze dobrana polisa to gwarancja, że nawet jeśli zabraknie Ciebie – nie zabraknie wsparcia.

