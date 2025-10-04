urząd skarbowy
Numer ubezpieczenia społecznego jest informacją wrażliwą / fot. Shutterstock.com
UKPraca i finanse
1 min.czytania

Udostępnienie tego numeru niewłaściwym osobom zrujnuje twoje finanse

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Brytyjski urząd skarbowy przypomina mieszkańcom Wielkiej Brytanii o potrzebie chronienia swojego numeru ubezpieczenia społecznego. Ten identyfikator to podstawa rozliczeń podatkowych i dokumentowania składek emerytalnych.

Identyfikator składa się z liter i cyfr i towarzyszy właścicielowi przez całe życie. Można go znaleźć m.in. na paskach wypłaty i w korespondencji z HMRC.

- Advertisement -

Numer ubezpieczenia społecznego w rękach oszustów wiąże się z utratą kontroli nad finansami

W rękach oszustów numer NI staje się narzędziem do przejęcia tożsamości i wyczyszczenia konta bankowego. Jego nieostrożne udostępnienie może doprowadzić do otwierania fałszywych rachunków, wyłudzania świadczeń, zaciągania kredytów czy różnych innych działań finansowych podejmowanych na cudze nazwisko. Odzyskanie kontroli nad skradzioną tożsamością bywa długotrwałe i skomplikowane.

HMRC przypomina: numer NI tylko dla pracodawcy, urzędów i banków

HMRC przypomina, że numer ubezpieczenia społecznego powinien być ujawniany wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach.

urząd skarbowy
Numer NI może być narzędziem do przejęcia tożsamości / fot. Shutterstock.com

Numeru mogą wymagać m.in. pracodawca do celów podatkowych, Department for Work and Pensions (np. Jobcentre Plus) przy wnioskach o świadczenia, lokalne władze przy ubieganiu się o Housing Benefit albo urzędnicy wyborczy przy rejestracji do głosowania, Student Loans Company podczas składania wniosku o kredyt studencki, dostawcy prywatnych emerytur i kont oszczędnościowych ISA oraz autoryzowane instytucje finansowe i organizacja Veterans UK. We innych przypadkach lepiej zachować dyskrecję.

Im mniej osób zna twój numer, tym lepiej dla ciebie

Urzędnicy zalecają przechowywanie NI w bezpiecznych miejscach, np. w oficjalnej aplikacji HMRC, i nieudostępnianie go telefonicznie, w internecie ani w prywatnych rozmowach, jeśli nie ma absolutnej pewności co do tożsamości odbiorcy.

Zawsze miej na uwadze, że numer ubezpieczenia społecznego jest informacją wrażliwą, która może posłużyć do kradzieży tożsamości. Dlatego warto regularnie sprawdzać swoje rachunki oszczędnościowe pod kątem nietypowych transakcji. Nigdy nie zapisuj numeru na kartkach w miejscach łatwo dostępnych dla innych. Jeśli podejrzewasz, że twój numer został ujawniony, natychmiast zgłoś to do banku i na policję.

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Ubieganie się o pracę w UK trwa miesiącami – kandydaci mają dość

Aplikowanie o pracę w Wielkiej Brytanii przestało być szybkie...
Kryzys w UK

Eksperci ostrzegają: podwyżki podatków mogą zwiększyć inflację w Wielkiej Brytanii

Detaliści ostrzegli rząd, że podwyżki podatków mogą jeszcze bardziej napędzić inflację. We wrześniu ceny w sklepach ponownie wzrosły. Podwyżki artykułów gospodarstwa domowego i ogrodniczych zniwelowały efekt stabilizacji cen żywności.
Praca i finanse

Banki kuszą gotówką. Nawet 200 funtów za kilka kliknięć

Banki w UK prześcigają się w ofertach. Coraz częściej proponują premie sięgające 200 funtów albo i więcej. Warunkiem jest skorzystanie z usługi pozwalającej w tydzień lub dwa przenieść wszystkie polecenia zapłaty, płatności i historię z jednego banku do drugiego.
Praca i finanse

4 świadczenia do likwidacji w 2026 roku. Które zasiłki znikną?

Migracja świadczeń do Universal Credit może uprościć system w dłuższej perspektywie. Natomiast w krótkim terminie wiąże się z ryzykiem przerw w wypłatach.
Praca i finanse

Nowy podatek w UK. Zapłacą za niego zwykli konsumenci?

Ciche podnoszenie podatków to praktyka, która jest wyjątkowo problematyczna. Rząd oficjalnie nie obciąża obywateli. Tylko mrozi progi podatkowe czy utrzymuje kwoty wolne od podatku na poziomie sprzed lat. Wprowadza również nowe podatki
kasyno online

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet