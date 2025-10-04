Udostępnienie tego numeru niewłaściwym osobom zrujnuje twoje finanse

Brytyjski urząd skarbowy przypomina mieszkańcom Wielkiej Brytanii o potrzebie chronienia swojego numeru ubezpieczenia społecznego. Ten identyfikator to podstawa rozliczeń podatkowych i dokumentowania składek emerytalnych.

Identyfikator składa się z liter i cyfr i towarzyszy właścicielowi przez całe życie. Można go znaleźć m.in. na paskach wypłaty i w korespondencji z HMRC.

- Advertisement -

Numer ubezpieczenia społecznego w rękach oszustów wiąże się z utratą kontroli nad finansami

W rękach oszustów numer NI staje się narzędziem do przejęcia tożsamości i wyczyszczenia konta bankowego. Jego nieostrożne udostępnienie może doprowadzić do otwierania fałszywych rachunków, wyłudzania świadczeń, zaciągania kredytów czy różnych innych działań finansowych podejmowanych na cudze nazwisko. Odzyskanie kontroli nad skradzioną tożsamością bywa długotrwałe i skomplikowane.

HMRC przypomina: numer NI tylko dla pracodawcy, urzędów i banków

HMRC przypomina, że numer ubezpieczenia społecznego powinien być ujawniany wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach.

Numeru mogą wymagać m.in. pracodawca do celów podatkowych, Department for Work and Pensions (np. Jobcentre Plus) przy wnioskach o świadczenia, lokalne władze przy ubieganiu się o Housing Benefit albo urzędnicy wyborczy przy rejestracji do głosowania, Student Loans Company podczas składania wniosku o kredyt studencki, dostawcy prywatnych emerytur i kont oszczędnościowych ISA oraz autoryzowane instytucje finansowe i organizacja Veterans UK. We innych przypadkach lepiej zachować dyskrecję.

Im mniej osób zna twój numer, tym lepiej dla ciebie

Urzędnicy zalecają przechowywanie NI w bezpiecznych miejscach, np. w oficjalnej aplikacji HMRC, i nieudostępnianie go telefonicznie, w internecie ani w prywatnych rozmowach, jeśli nie ma absolutnej pewności co do tożsamości odbiorcy.

Zawsze miej na uwadze, że numer ubezpieczenia społecznego jest informacją wrażliwą, która może posłużyć do kradzieży tożsamości. Dlatego warto regularnie sprawdzać swoje rachunki oszczędnościowe pod kątem nietypowych transakcji. Nigdy nie zapisuj numeru na kartkach w miejscach łatwo dostępnych dla innych. Jeśli podejrzewasz, że twój numer został ujawniony, natychmiast zgłoś to do banku i na policję.