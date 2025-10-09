Ogromny skandal w UK, dzięki któremu miliony osób może dostać odszkodowanie za kredyt samochodowy fot. Shutterstock
Ogromny skandal w UK, dzięki któremu miliony osób może dostać odszkodowanie za kredyt samochodowy fot. Shutterstock
UKPraca i finanse
6 min.czytania

UK: Miliony kierowców dostaną 700 funtów odszkodowania

Wiktor Stachowiak
Wiktor Stachowiak

Miliony ludzi mogą być uprawnione do otrzymania odszkodowania za kredyt samochodowy w wysokości 700 funtów po tym, jak organ nadzoru przedstawił plany rekompensat w związku ze skandalem związanym z finansowaniem zakupu samochodów.

Urząd ds. Postępowania Finansowego poinformował, że wypłaty dla osób, którym sprzedano nieuczciwe pożyczki, mogą zacząć się już w przyszłym roku. W oświadczeniu podano, że banki mogą być zmuszone do zwrotu konsumentom 8,2 miliarda funtów. Kierowcy otrzymają „około 700 funtów odszkodowania za umowę”.

- Advertisement -

Skąd wziął się skandal z finansowaniem samochodów?

Program obejmie umowy finansowania zakupu samochodów zawarte pomiędzy kwietniem 2007 roku, a listopadem 2024 roku, w których prowizja była wypłacana pośrednikowi przez pożyczkodawcę.

FCA stwierdziła, że 14,2 miliona umów, czyli 44 procent zawartych w tym okresie, prawdopodobnie będzie uznanych za nieuczciwie. Niektórzy kierowcy mogli zawrzeć wiele umów w tym czasie i dostać więcej niż jedną wypłatę.

Nikhil Rathi, dyrektor generalny FCA, powiedział:

– Wielu pożyczkodawców oferujących finansowanie samochodów nie przestrzegało prawa ani przepisów. Teraz, gdy mamy jasność prawną, nadszedł czas, aby ich klienci otrzymali godziwe odszkodowanie. Nasz program ma być prosty w obsłudze dla ludzi i łatwy w implementacji dla pożyczkodawców.

Kogo obejmie program rekompensat FCA

FCA spodziewa się, że w programie weźmie udział około 85 procent uprawnionych konsumentów. Jednakże „w mało prawdopodobnym przypadku stuprocentowego udziału firmy będą musiały wypłacić odszkodowania w wysokości do 9,7 mld funtów”.

Skandal, który określono mianem „PPI na kółkach”, dotyczył „tajnych” prowizji płaconych przez pożyczkodawców dealerom samochodowym w ramach umów zakupu samochodu na raty (PCP) oraz umów zakupu ratalnego (HP) w latach 2007 – 2021.

Chodzi o sposób wypłacania prowizji za sprzedaż ofert klientom. W niektórych przypadkach sprzedawcy otrzymywali prowizje uznaniowe, co oznaczało, że zarabiali więcej, jeśli kierowcy musieli płacić wyższe koszty kredytu.

Tego typu prowizje uznaniowe zostały zakazane w styczniu 2021 roku. Jednakże w zeszłym roku FCA poinformowała, że sprawdza wcześniejsze stosowanie takich ustaleń w związku z obawami, że nie zostały one odpowiednio ujawnione klientom.

Ogromny skandal w UK, dzięki któremu miliony osób może dostać odszkodowanie za kredyt samochodowy fot. Shutterstock
Ogromny skandal w UK, dzięki któremu miliony osób może dostać odszkodowanie za kredyt samochodowy fot. Shutterstock

Sąd Najwyższy „uratował” pożyczkodawców

Odrębna sprawa związana z tym procederem trafiła do Sądu Najwyższego na początku 2025 roku. Jej orzeczenie zapobiegło najgorszemu scenariuszowi dla pożyczkodawców. W nim poziom odszkodowań mógłby być porównywalny ze skandalem związanym z PPI, który kosztował banki 50 miliardów funtów.

W sierpniu sędziowie Sądu Najwyższego orzekli w sprawie finansowania samochodów. Uznali, że nieświadomość prowizji nie wystarcza, aby uznać sprzedaż za nieuczciwą. Dodali jednak, że właściciele samochodów nadal mogą ubiegać się o zwrot kosztów, jeśli spełnią określone warunki.

Po wydaniu tego wyroku FCA poinformowała, że ​​rozważy uruchomienie programu naprawczego i teraz ujawniła szczegóły tego planu.

– W tak złożonej sprawie nie każdy dostanie wszystko, czego by chciał. Chcemy jednak wspólnie wypracować najlepszy możliwy plan i szybko położyć kres tej sprawie – powiedział Rathi.

– Ta pewność jest niezbędna, aby zaufany rynek finansowania samochodów mógł nadal służyć milionom rodzin każdego roku.

Pożyczkodawcy odłożyli już miliardy na pokrycie kosztów odszkodowań. Lloyds Banking Group utworzyło rezerwę w wysokości 1,15 miliarda funtów. Santander UK odłożyło 295 milionów funtów. Close Brothers z kolei 165 milionów funtów.

Jak będzie działać odszkodowanie za kredyt samochodowy?

– Program miałby obejmować umowy finansowania zakupu pojazdów mechanicznych zawarte pomiędzy 6 kwietnia 2007 roku a 1 listopada 2024 roku. Chodzi o takie, w których prowizja była płacona brokerowi przez pożyczkodawcę – informuje FCA.

– Osoby, które obawiają się, że nie poinformowano ich o kluczowych szczegółach dotyczących finansowania zakupu samochodu, powinny złożyć skargę do swojego pożyczkodawcy już teraz, jeśli jeszcze tego nie zrobiły.

– 41 procent osób, które zawarły umowy finansowania zakupu samochodu i wiedzą o możliwości otrzymania odszkodowania, nie wie, że nie musi korzystać z usług kancelarii prawnych, aby złożyć roszczenie.

– Osoby te mogą złożyć własną skargę, korzystając ze wzoru listu dostępnego na stronie internetowej FCA. Osoby, które zdecydują się na skorzystanie z usług kancelarii prawnej, mogą stracić znaczną część należnego im odszkodowania.

– Po uruchomieniu proponowanego programu pożyczkodawcy skontaktują się z osobami, które już złożyły skargę. Jeśli nie otrzymają odpowiedzi po miesiącu, pożyczkodawcy uznają, że powinni ponownie rozpatrzyć sprawę.

– Osoby, które złożyły skargę przed uruchomieniem programu, mają większe szanse na szybsze otrzymanie odszkodowania.

– Z osobami, które nie złożyły skargi, pożyczkodawcy skontaktują się w ciągu sześciu miesięcy od rozpoczęcia programu. Osoby te zostaną zapytane, czy chcą przystąpić do programu w celu rozpatrzenia sprawy. Będą miały sześć miesięcy na podjęcie decyzji.

Ogromny skandal w UK, dzięki któremu miliony osób może dostać odszkodowanie za kredyt samochodowy fot. Shutterstock
Ogromny skandal w UK, dzięki któremu miliony osób może dostać odszkodowanie za kredyt samochodowy fot. Shutterstock

Co zrobić, jeśli pożyczkodawca nie ma twoich danych?

– Ci pożyczkobiorcy, którzy nie otrzymają pisma, na przykład dlatego, że pożyczkodawcy nie mają już ich danych, będą mieli rok od momentu rozpoczęcia programu na złożenie wniosku.

– Będą mogli to zrobić, składając wniosek bezpośrednio do swojego pożyczkodawcy. Jeśli konsumenci nie wiedzą, kto był ich pożyczkodawcą, na stronie internetowej FCA znajdują się informacje o tym, jak to sprawdzić. FCA przeprowadzi kampanię reklamową, aby zwiększyć świadomość na temat programu.

Osoby otrzymają odszkodowanie za kredyt samochodowy w ramach programu tylko i wyłącznie, gdy nie były poinformowane o szczegółach co najmniej jednego z trzech ustaleń między pożyczkodawcą a pośrednikiem, który sprzedał pożyczkę:

  1. Dyskrecjonalny system prowizji, który pozwalał brokerowi na dostosowanie stopy procentowej, jaką klient zapłaciłby w celu uzyskania wyższej prowizji.
  2. Umowa o wysokiej prowizji (35 procent całkowitego kosztu kredytu i 10 procent kwoty pożyczki).
  3. Umowa lub powiązanie pomiędzy pożyczkodawcą a pośrednikiem, które zapewnia pożyczkodawcom wyłączne lub prawie wyłączne prawa do udzielania kredytów.

– Mogą wystąpić rzadkie okoliczności, w których pożyczkodawca będzie w stanie wykazać, że nawet jeśli jedna lub więcej z tych cech nie została ujawniona, nie doszło do złamania przepisów. W przypadku braku dowodów na temat ujawnionych informacji pożyczkodawcy muszą domniemywać, że nie przekazali pożyczkobiorcom wystarczających informacji.

– Konsumenci mogą zrezygnować z udziału w programie rekompensat FCA i zamiast tego zwrócić się do sądu. Tam mogą uzyskać większe lub mniejsze odszkodowanie za kredyt samochodowy, w zależności od okoliczności faktycznych sprawy. Jednak wynik postępowania sądowego jest niepewny, a biorąc pod uwagę ewentualne koszty prawne, wielu konsumentów może ostatecznie otrzymać mniej. Program FCA prawdopodobnie będzie również szybszy i prostszy niż postępowanie sądowe.

Teksty tygodnia

UK

Całkowity zakaz solariów coraz bliżej? Oto, co mówią naukowcy

Eksperci i aktywiści zajmujący się rakiem skóry podkreślają, że solaria są na tyle niebezpieczne, iż powinny zostać zakazane w Wielkiej Brytanii. Apelują do rządu o zamknięcie wszystkich salonów opalania w kraju.
UK

Deportacja imigrantów na bezprecedensową skalę. Czy Polacy mają się czego obawiać?

Konserwatyści chcieliby przeprowadzić deportację imigrantów na olbrzymią skalę. Celem byliby nie tylko azylanci, ale wszyscy, których pobyt uznano by za nielegalny.
UK

Nowe zasady zakupu domu w UK – sprzedawcy ujawnią wszystkie wady

Brytyjski rząd zapowiada gruntowną reformę rynku nieruchomości. Nowe propozycje mają skrócić czas potrzebny na zakup domu nawet o cztery tygodnie i uprościć proces, który dziś wielu kupującym spędza sen z powiek.
Życie w UK

Czy w Wielkiej Brytanii obowiązuje prawo szariatu?

Pytanie o prawo szariatu w Wielkiej Brytanii często budzi...
UK

Dodatkowe 5000 funtów dla osób pobierających Universal Credit

Osoby pobierające Universal Credit mogą starać się o dodatek do świadczeń – LCWRA. Przeznaczony jest on dla osób, które przez problemy zdrowotne nie mogą szukać pracy.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet