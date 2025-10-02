Uwaga na zmiany w przepisach drogowych i opłatach. 4 nowości od października
Uwaga na zmiany w przepisach drogowych i opłatach. 4 nowości od października fot. shutterstock.com
2 min.czytania

Uwaga na zmiany w przepisach drogowych i opłatach. 4 nowości od października

Joanna Baran
Joanna Baran

Od 1 października 2025 roku w życie wchodzą istotne zmiany w przepisach drogowych. Nowe regulacje obejmą kierowców w całej Wielkiej Brytanii – od opłat za wjazd do miast, przez licencje taksówkarskie, aż po ceny energii i paliw. Sprawdź, co się zmienia i jak może to wpłynąć na Twój portfel.

Eksperci podkreślają, że choć zmiany te mogą początkowo budzić obawy i generować wydatki. Natomiast dłuższej perspektywie przyczynią się do poprawy jakości życia w dużych aglomeracjach oraz zwiększenia konkurencyjności cen paliw. Warto więc, aby każdy kierowca zapoznał się z nowymi zasadami. Niezależnie od opinii i nastawienia, obowiązują każdego. Natomiast ich zignorowanie prowadzi do kar finansowych, a także niepotrzebnych problemów w codziennym użytkowaniu pojazdu.

Uwaga na zmiany w przepisach drogowych, czyli co się zmienia i dlaczego

Nowe regulacje mają na celu nie tylko poprawę bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie transparentności rynku, ale także ograniczenie zatłoczenia w miastach oraz redukcję emisji spalin. Jakie zmiany w przepisach drogowych zachodzą?

Opłata kongestyjna w Oxfordzie

Kierowcy w Oxfordzie muszą przygotować się na dzienną opłatę 5 funtów za wjazd do sześciu wyznaczonych stref. System będzie kontrolowany przez kamery ANPR. Samochody z odpowiednimi zezwoleniami lub biletem dziennym przejadą bez opłat. Natomiast pozostali kierowcy muszą liczyć się z nowym kosztem.

Nowe wymogi dla taksówkarzy w Londynie

Od października wszyscy londyńscy taksówkarze – zarówno obecni, jak i nowi kandydaci – będą musieli zdać egzamin SERU (Safety, Equality and Regulatory Understanding). Celem jest podniesienie standardów bezpieczeństwa i weryfikacja znajomości języka angielskiego wśród kierowców.

Droższe ładowanie aut elektrycznych

Ofgem ogłosił nowy limit cen energii, obowiązujący do końca grudnia 2025 roku. Rachunki wzrosną średnio do 1755 funtów rocznie. To szczególnie uderzy w właścicieli samochodów elektrycznych, którzy ładują pojazdy w domach – koszty mogą być wyższe, niż dotąd zakładano.

Uwaga na zmiany w przepisach drogowych i opłatach. 4 nowości od października
Uwaga na zmiany w przepisach drogowych i opłatach. Kierowców aut elektrycznych czeka droższe ładowanie, fot. shutterstock.com

Fuel Finder – nowe narzędzie dla kierowców

Rząd Partii Pracy wprowadza Fuel Finder. Jest to system zobowiązujący stacje paliw i supermarkety do publikowania cen paliwa w ciągu 30 minut od ich zmiany. Dzięki temu kierowcy będą mogli łatwiej porównywać ceny i wybierać tańsze stacje. Czy ten program jest realnie korzystny dla kierowców?

Zmiany w przepisach drogowych – co oznaczają dla kierowców?

Kierowcy muszą liczyć się z tym, że wprowadzone przepisy mogą wpłynąć na codzienne koszty użytkowania samochodu. Od dodatkowych opłat za wjazd do wybranych stref, przez wyższe rachunki za energię, aż po konieczność spełniania nowych wymogów licencyjnych. Zmiany w przepisach drogowych i opłatach dotyczą każdego, warto zatem znać obowiązki i swoje prawa.

