UK reaguje na wzrost cen energii spowodowany wojną w Iranie. Dla kogo wsparcie od 1.04.2026?

Rząd UK reaguje na wzrost cen energii spowodowany wojną w Iranie. Kanclerz Skarbu, Rachel Reeves, ogłosiła w połowie marca 2026 roku podczas zeznań przed Komisją Skarbu w Parlamencie nowe mechanizmy mające chronić najuboższe rodzin przed skutkami podwyżek rachunków. Pomocą objęte są również osoby starsze.

Co wprowadzane zmiany oznaczają w praktyce i kto dostanie wsparcie? Czy wsparcie dostaną tylko osoby uprawnione do świadczeń, czy również inni?

Wsparcie od 1 kwietnia obejmuje automatyczną zniżkę w wysokości 150 funtów dla osób korzystających z sześciu kluczowych świadczeń DWP, w tym:

Housing Benefit,

Income-related Employment and Support Allowance,

Income-based Jobseeker’s Allowance,

Income Support,

Pension Credit

Universal Credit.

Dodatkowo, rodziny i emeryci objęci programem Warm Home Discount otrzymają sumarycznie nawet 300 funtów. Łączą wcześniejsze obniżki z nowym wsparciem. Kanclerz Skarbu Reeves podkreśliła, że celem decyzji o wsparciu jest bezpośrednie dotarcie do osób najbardziej dotkniętych rosnącymi rachunkami za energię.

Wsparcie od 1.04 do 1.06.2026 – co dalej?

Nowe rozwiązanie jest tymczasowe. Dlatego interwencja będzie obowiązywać w okresie od 1 kwietnia do 1 czerwca 2026 roku. Reeves zaznaczyła, że rząd rozważa dalsze, bardziej ukierunkowane formy wsparcia dla osób, które wciąż borykają się z problemem wysokich kosztów życia. Wśród planów znajdują się m.in. programy umożliwiające dodatkowe zniżki dla rodzin o najniższych dochodach oraz elastyczne mechanizmy reagowania na kolejne skoki cen energii.

Automatyczne przyznawanie zniżek i szybka reakcja

UK reaguje na wzrost cen energii spowodowany wojną w Iranie. Dlatego wsparcie będzie przyznawane automatycznie, bez konieczności składania wniosków. Automatyczne procedura zapewni beneficjentom szybki dostęp do pomocy. Co ważne, wsparcie będzie jeszcze przed szczytem wiosennych rachunków za prąd i gaz. Reeves zapewniła, że rząd będzie monitorował sytuację na bieżąco. Dlatego jeśli zajdzie taka potrzeba, rozszerzy lub uzupełni program dodatkowymi środkami ochronnymi. Dzięki temu osoby najbardziej narażone na rosnące koszty energii mogą liczyć na realną ulgę w najbliższych miesiącach.