Uważaj na list od HMRC! Możesz zapłacić podatek dwa razy

Gospodarstwa domowe zostały ostrzeżone przed ryzykiem przepłacenia podatku po serii mylących listów wysyłanych przez HMRC. Jak informuje The Sun, niektórzy oszczędzający otrzymali dwa różne pisma z żądaniem zapłaty podatku, co może doprowadzić do zapłacenia tej samej kwoty dwa razy.

Sytuacja dotyczy głównie osób, które otrzymały tzw. Simple Assessment – uproszczony rachunek podatkowy, stosowany przez urząd skarbowy zamiast deklaracji samooceny.

Błąd w Simple Assessment ujawnia słabość systemu

Pierwsze rachunki podatkowe trafiły do podatników na początku roku, jednak nie obejmowały podatku należnego od oszczędności. Kilka miesięcy później część osób dostała kolejne pismo. Tym razem z informacją o podatku za rok 2024–2025, w którym uwzględniono również odsetki z kont oszczędnościowych. Problem w tym, że nowe listy zawierały także kwoty, które już ktoś zapłacił. W efekcie odbiorcy drugiego rachunku mogli nieświadomie uregulować należność dwukrotnie.

Zgodnie z danymi HMRC w roku podatkowym 2023–24 wystawiono około 1,32 mln prostych ocen, a urząd zapewnia, że większość osób otrzyma tylko jeden list.

Urząd uspokaja, ale podatnicy nie są przekonani

Podatek od oszczędności obowiązuje, gdy przekroczony zostanie tzw. osobisty dodatek oszczędnościowy. Podatnicy w podstawowej stawce mogą uzyskać do 1000 funtów odsetek rocznie bez podatku, natomiast osoby o wyższej stawce – 500 funtów. Ci, którzy płacą najwyższy podatek dochodowy, nie mają takiego limitu zwolnienia.

HMRC tłumaczy, że listy Simple Assessment wysyłają po otrzymaniu informacji o odsetkach z banków. Mają one pomóc podatnikom w prostym uregulowaniu zobowiązań bez konieczności składania deklaracji. Każdy list – zdaniem HMRC – zawiera jasne instrukcje dotyczące płatności i nie powinien powodować nieporozumień.

Urząd skarbowy nie nadąża za zmianami

HMRC zmaga się z brakami kadrowymi i opóźnieniami w przetwarzaniu danych. Laura Suter z AJ Bell podkreśla, że urzędu nie przygotowano na gwałtowny wzrost liczby podatników objętych dodatkowymi opłatami po zmianach w ulgach. Według niej wielu Brytyjczyków dowie się o konieczności dopłaty podatku dopiero na kilka dni przed rozpoczęciem nowego roku podatkowego.

Mimo wszystko przed dokonaniem jakiejkolwiek płatności dokładnie sprawdzić szczegóły rachunków i upewnić się, że kwota nie została już zapłacona. W razie wątpliwości warto skontaktować się z HMRC lub doradcą podatkowym, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów.