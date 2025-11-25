zakup nieruchomości
Na południu i zachodzie Anglii dostępność mieszkaniowa jest niższa / fot. Shutterstock.com
UKŻycie w UK
2 min.czytania

Gdzie najtaniej kupisz dom w Wielkiej Brytanii?

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Jak podaje The Independent, najnowsze dane Zoopli jednoznacznie wskazują, że Shildon w hrabstwie Durham pozostaje najkorzystniejszym miejscem do zakupu domu w 2025 roku. To właśnie tutaj relacja średniej wartości nieruchomości do łącznych rocznych zarobków członków gospodarstwa domowego należy do najniższych. Generalnej analizie poddano miasta posiadające co najmniej 5 tys. domów.

Typowy dom w Shildon kosztuje 73 800 funtów, a przeciętny dochód gospodarstwa domowego wynosi 60 300 funtów. Daje to imponujący wskaźnik 1,23. W czołówce najbardziej przystępnych cenowo lokalizacji znalazły się również szkockie miejscowości. W Cumnock w East Ayrshire domy kosztują średnio 83 700 funtów przy dochodzie 67 200 funtów (1,5). Natomiast w Saltcoats w North Ayrshire za przeciętną nieruchomość trzeba zapłacić 96 500 funtów przy dochodzie 70 400 funtów.

Północny-wschód i Szkocja wypadają najlepiej

Analiza Zoopli pokazuje wyraźną przewagę regionów północno-wschodnich i szkockich w rankingu dostępności mieszkaniowej. Wynika to nie tylko z niższych cen domów, ale również z bardziej zrównoważonej relacji między wynagrodzeniami a wartościami nieruchomości.

- Advertisement -

W Shildon kupujący mogą liczyć na jedne z najlepszych proporcji ceny do zarobków w całym kraju. Podobnie Cumnock i Saltcoats utrzymują stabilny poziom cen. To sprawia, że wciąż pozostają atrakcyjną opcją na zakup nieruchomości dla osób o typowych dochodach.

Coraz większa różnica między północą a południem

Zupełnie odmienny obraz rysuje się w południowo-wschodniej Anglii. Tam dostępność mieszkaniowa jest dużo niższa. Najdroższą lokalizacją według Zoopli okazał się Beaconsfield. Domy kosztują tam średnio 1 112 000 funtów, a roczne dochody gospodarstw wynoszą 72 900 funtów. Niewiele lepiej wygląda sytuacja w Gerrards Cross, gdzie wartość nieruchomości sięga 977 900 funtów przy identycznych dochodach. Esher zamyka podium najdroższych miast: przeciętnie dom kosztuje tu 1 130 700 funtów, a dochody wynoszą 86 500 funtów.

zakup nieruchomości
Shildon w hrabstwie Durham jest obecnie najkorzystniejszym miejscem do zakupu domu / fot. Shutterstock.com

Te liczby pokazują, jak duża przepaść dzieli regiony. Podczas gdy północ oferuje najbardziej przystępne lokalizacje, południe pozostaje dostępne głównie dla najlepiej zarabiających.

Kupujący coraz częściej patrzą poza swoje miasto

Mimo niewielkiego spadku wskaźnika z 4,5 do 4,4-krotności średnich rocznych dochodów gospodarstwa domowego potrzebnych na zakup nieruchomości w wielu częściach Wielkiej Brytanii nadal wymaga się bardzo dużego wkładu.

Oprócz wymienionych już Shildon, Cumnock i Saltcoats w miarę tanio jest również w Ardrossan, Peterlee, Irvine, Kilwinning, Ferryhill, Girvan i Clydebank. Drogo jest w Radlett, Cobham, Ashtead, Welwyn, Amersham, Marlow i Great Missenden (ceny wahają się od ponad 743 tys. funtów do blisko 892 tys. za nieruchomość).

Zoopla podkreśla, że zmieniają się nawyki kupujących: coraz mniej osób decyduje się na przeprowadzkę w obrębie zaledwie kilku mil. Poszukiwania coraz częściej przenoszą się do zupełnie nowych regionów w poszukiwaniu jak najlepszego stosunku ceny do jakości.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

DWP ostrzega: jedna noc w szpitalu może wstrzymać zasiłki. Miliony osób są zagrożone!

Świadczeniobiorcom, którzy trafią do szpitala (nawet na jedną noc) grozi utrata zasiłków. O takim pobycie należy poinformować DWP.
Polak za granicą

Sinclair Method (UK) – nowa droga do wolności od alkoholu

Metoda Sinclaira to rewolucyjny sposób leczenia uzależnień, który pozwala odzyskać kontrolę bez wstydu i przymusu.
Praca i finanse

6 prawdopodobnych zmian w finansach UK, o których dowiemy się już za tydzień

Jesteśmy dokładnie tydzień przed ogłoszeniem budżetu Wielkiej Brytanii. 26 listopada 2026 roku Kanclerz Skarbu Rachel Reeves ogłosi zmiany finansowe. Jeśli uda jej się wprowadzić większą część zapowiadanych zmian, będzie to budżet, który nie tylko łata luki fiskalne, ale też redefiniuje zasady gry finansowej w Wielkiej Brytanii. Zatem co nas czeka?
UK

Nowe prawo wyczyści rynek rozrywkowy. Koniec odsprzedaży biletów po zawyżonych cenach

Fala oburzenia, która przetoczyła się przez brytyjską opinię publiczną w 2024 roku, stworzyła grunt pod jedną z najgorętszych dyskusji politycznych ostatnich miesięcy. Impulsem okazał się głośny powrót zespołu Oasis po kilkunastu latach przerwy.
UK

Ranking firm kurierskich – kto zawiódł, a kto wypadł najlepiej?

Nowy raport ujawnia skalę chaosu w dostawach: 15 mln osób skarży się na przesyłki. Zobacz, które firmy wypadają najlepiej, a które kompletnie zawodzą.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet