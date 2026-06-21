10 najgorszych zawodów, w których pracownicy odczuwają największy stres przed poniedziałkiem
10 najgorszych zawodów, w których pracownicy odczuwają największy stres przed poniedziałkiem / fot. Shutterstock
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W tych branżach pracownicy mają największy stres przed poniedziałkiem. Polacy pracują tam najczęściej

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Brytyjski sondaż ujawnił 10 najgorszych zawodów, w których pracownicy odczuwają największy stres przed poniedziałkiem. Jest to tzw. syndrom niedzieli, Sunday Scaries. Co ciekawe w tych zawodach pracują często także Polacy.

Uczucie lęku i niepokoju, które pojawiają się w niedziele w związku ze zbliżającym się tygodniem pracy, nazywane są „syndromem niedzieli” lub „Sunday Scaries”. Stan taki rozpoczyna się zazwyczaj w niedzielne popołudnie. Odczuwa go aż 7 na 10 osób. Są jednak zawody, w których pracownicy mają dużo częściej z nim do czynienia.

Syndrom niedzieli odczuwa 67 proc. pracowników

Według najnowszych badań syndrom niedzieli odczuwa nawet 67 proc. pracowników w Wielkiej Brytanii. Spędzają oni średnio 2,5 godziny tygodniowo martwiąc się w weekend o swoją pracę w nadchodzącym tygodniu.

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Nieco ponad jedna czwarta (26 proc.) ankietowanych pracujących stwierdziła, że niedzielny lęk powoduje bezsenność. Z kolei 21 proc. stwierdziło, że w ogóle nie mogą cieszyć się ostatnim dniem weekendu. Najczęstszymi powodami niepokoju jest stres i przepracowanie – doświadcza ich 29 proc. badanych. Natomiast duże obciążenie pracą dotyka 23 proc. pracowników.

76 proc. pracowników branży budowlanej narzeka na stres przed nadchodzącym tygodniem pracy
76 proc. pracowników branży budowlanej narzeka na stres przed nadchodzącym tygodniem pracy / fot. Shutterstock

Zawody, w których stres przed poniedziałkiem jest największy

Pracownicy których zawodów są najbardziej podatni na Sunday Scaries? Według badania SpaSeekers przytaczanego przez Huffington Post, osoby zatrudnione w poniższych branżach najczęściej doświadczają lęków przed tygodniem pracy.

1) Finanse – stwierdzono, że syndrom niedzieli regularnie dotyka 95 proc. osób z tej branży

2) Zasoby ludzkie (HR) – Sunday Scaries dotyka 91 proc. pracowników

3) Produkcja – syndrom niedzieli dotyczy 87 proc. pracowników

4) Prawo – niedzielne niepokoje przed tygodniem pracy odczuwa 84 proc. przedstawicieli tej branży

5) IT i telekomunikacja – w tej branży także 84 proc. pracowników doświadcza stresu przed poniedziałkiem

6) Edukacja – Sunday Scaries dotyczy 83 proc. pracowników

7) Handel detaliczny – 83 proc. przedstawicieli tej branży skarży się na syndrom niedzieli

8) Opieka zdrowotna – w tym przypadku także 83 proc. pracowników narzeka na stres przed poniedziałkiem

9) Sztuka i kultura – 82 proc. przedstawicieli tej branży doświadcza syndromu niedzieli

10) Budownictwo – 76 proc. pracowników branży budowlanej narzeka na stres przed nadchodzącym tygodniem pracy.

Jeśli często odczuwamy tzw. syndrom niedzieli, NHS sugeruje, aby udać się do lekarza rodzinnego. Zwłaszcza, jeśli mamy trudności z radzeniem sobie ze strachem i paniką. Lub jeśli zmiana stylu życia, takie jak odpowiednia ilość snu i ćwiczenia, nie pomagają.

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