W tych branżach pracownicy mają największy stres przed poniedziałkiem. Polacy pracują tam najczęściej

Brytyjski sondaż ujawnił 10 najgorszych zawodów, w których pracownicy odczuwają największy stres przed poniedziałkiem. Jest to tzw. syndrom niedzieli, Sunday Scaries. Co ciekawe w tych zawodach pracują często także Polacy.

Uczucie lęku i niepokoju, które pojawiają się w niedziele w związku ze zbliżającym się tygodniem pracy, nazywane są „syndromem niedzieli” lub „Sunday Scaries”. Stan taki rozpoczyna się zazwyczaj w niedzielne popołudnie. Odczuwa go aż 7 na 10 osób. Są jednak zawody, w których pracownicy mają dużo częściej z nim do czynienia.

Syndrom niedzieli odczuwa 67 proc. pracowników

Według najnowszych badań syndrom niedzieli odczuwa nawet 67 proc. pracowników w Wielkiej Brytanii. Spędzają oni średnio 2,5 godziny tygodniowo martwiąc się w weekend o swoją pracę w nadchodzącym tygodniu.

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Nieco ponad jedna czwarta (26 proc.) ankietowanych pracujących stwierdziła, że niedzielny lęk powoduje bezsenność. Z kolei 21 proc. stwierdziło, że w ogóle nie mogą cieszyć się ostatnim dniem weekendu. Najczęstszymi powodami niepokoju jest stres i przepracowanie – doświadcza ich 29 proc. badanych. Natomiast duże obciążenie pracą dotyka 23 proc. pracowników.

Zawody, w których stres przed poniedziałkiem jest największy

Pracownicy których zawodów są najbardziej podatni na Sunday Scaries? Według badania SpaSeekers przytaczanego przez Huffington Post, osoby zatrudnione w poniższych branżach najczęściej doświadczają lęków przed tygodniem pracy.

1) Finanse – stwierdzono, że syndrom niedzieli regularnie dotyka 95 proc. osób z tej branży

2) Zasoby ludzkie (HR) – Sunday Scaries dotyka 91 proc. pracowników

3) Produkcja – syndrom niedzieli dotyczy 87 proc. pracowników

4) Prawo – niedzielne niepokoje przed tygodniem pracy odczuwa 84 proc. przedstawicieli tej branży

5) IT i telekomunikacja – w tej branży także 84 proc. pracowników doświadcza stresu przed poniedziałkiem

6) Edukacja – Sunday Scaries dotyczy 83 proc. pracowników

7) Handel detaliczny – 83 proc. przedstawicieli tej branży skarży się na syndrom niedzieli

8) Opieka zdrowotna – w tym przypadku także 83 proc. pracowników narzeka na stres przed poniedziałkiem

9) Sztuka i kultura – 82 proc. przedstawicieli tej branży doświadcza syndromu niedzieli

10) Budownictwo – 76 proc. pracowników branży budowlanej narzeka na stres przed nadchodzącym tygodniem pracy.

Jeśli często odczuwamy tzw. syndrom niedzieli, NHS sugeruje, aby udać się do lekarza rodzinnego. Zwłaszcza, jeśli mamy trudności z radzeniem sobie ze strachem i paniką. Lub jeśli zmiana stylu życia, takie jak odpowiednia ilość snu i ćwiczenia, nie pomagają.