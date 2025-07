Ważne zmiany w statusie zasiedlenia dla imigrantów z UE

Brytyjski rząd od 16 lipca wprowadza ważne zmiany w statusie zasiedlenia, które dotyczą imigrantów z UE, w tym Polaków. Związane są one z ciągłością pobytu w Wielkiej Brytanii, której wymagano przy staraniu się o Settled Status.

24 czerwca wydano oświadczenie, zgodnie z którym zmieniono definicję „nieprzerwanego okresu kwalifikacyjnego” w systemie dotyczącym zasiedlenia. Zmiana ta wchodzi w życie 16 lipca 2025 roku, czyli w tę środę.

Odnoszące się do imigrantów z UE zmiany w statusie zasiedlenia w Wielkiej Brytanii tworzą tak naprawdę alternatywny zestaw zasad. Są one związane z ciągłością pobytu.

Do tej pory zgodnie z systemem EU Settlement Scheme imigranci z UE lub uprawnieni członkowie ich rodzin mogli ubiegać się o Pre-Settled Status (czyli status tymczasowy) lub Settled Status (czyli status zasiedlenia).

Co istotne uzyskanie statusu zasiedlenia wiązało się z pewnym wymogiem dotyczącym właśnie ciągłości pobytu w Wielkiej Brytanii. Osoby, które posiadają Pre-Settled Status mogą starać się o Settled Status pod warunkiem, że w ciągu ostatnich pięciu lat mieszkały na Wyspach przez łącznie 30 miesięcy.

Zgodnie z wcześniejszymi przepisami, obywatele posiadający Pre-Settled Status muszą utrzymywać „ciągły pobyt” w Wielkiej Brytanii. Dzięki temu mogły zachować ten status i kwalifikować się do uzyskania Settled Status. Ciągły pobyt oznacza zazwyczaj zamieszkiwanie w Wielkiej Brytanii przez co najmniej sześć miesięcy w każdym roku w ciągu pięciu lat.

Nieobecności trwające dłużej niż sześć miesięcy w dowolnym okresie 12 miesięcy – z pewnymi wyjątkami – przerywają „ciągły pobyt”. A zatem mogą mieć wpływ na status i kwalifikowalność do uzyskania Settled Status.

Zgodnie z nowymi zasadami wchodzącymi w życie od 16 lipca – wspomniane 30 miesięcy nie będzie musiało być okresem ciągłym. Ta istotna zmiana powinna znacznie ułatwić i usprawnić uzyskanie Settled Status osobom posiadającym Pre-Settled Status, które spędziły pewien czas poza Wielką Brytanią.

Zmiana nie będzie miała zastosowania do osób składających pierwszy wniosek do programu EUSS. Ale jeśli otrzymają Pre-Settled Status, będzie miała zastosowanie do każdego kolejnego wniosku o Settled Status. Albo do rozpatrzenia automatycznej zmiany statusu z Pre-Settled Status na Settled Status.

Oczekuje się, że ta zmiana sprawi, że znacznie więcej obywateli będzie uprawnionych do Settled Status. Chociaż Home Office nie oszacowało jeszcze, ile osób skorzysta na zmianie zasad.

Important changes to EU Settlement Scheme announced.

From July 2025, pre-settled status holders need to live in the UK for 30 months in a 5-year period to maintain status and qualify for settled status: https://t.co/WpZHc891mn pic.twitter.com/Hv03eaKhtL

— Independent Monitoring Authority (@IMA_CitRights) June 25, 2025