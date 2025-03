Wielka Brytania planuje zaostrzenie polityki imigracyjnej

Minister spraw wewnętrznych, Yvette Cooper planuje zaostrzenie polityki imigracyjnej. Zagroziła już pracodawcom zatrudniającym nielegalnie obcokrajowców bez wymaganego statusu wizowego. Teraz chce zaostrzyć prawo i zająć się unikaniem przez nielegalnych imigrantów deportacji.

Yvette Cooper poinformowała, że bada wdrożenie artykułu ósmego Ustawy o prawach człowieka, który chroni prawo do życia rodzinnego, ale jest wykorzystywany przez nielegalnych imigrantów.

Zaostrzenie polityki imigracyjnej

Minister spraw wewnętrznych sprawdza, w jaki sposób stosuje się międzynarodowe prawo dotyczące praw człowieka, aby umożliwić nielegalnym imigrantom pozostanie w UK.

Dlatego też sprawdza kwestię wykorzystywania argumentu o ochronie życia rodzinnego do nielegalnego pobytu w Wielkiej Brytanii.

– Było kilka przypadków, które rzeczywiście budzą poważne obawy. Dotyczą one sposobu działania systemu imigracyjnego. Chodzi o stosowanie prawa człowieka, w tym artykułu ósmego. Dlatego badamy tę kwestię, aby upewnić się, że system imigracyjny i azylowy działa skutecznie. I to w sposób, w jaki zamierzał to zrobić parlament – powiedziała Cooper BBC.

Kontrowersyjny artykuł ósmy

Artykuł ósmy był już przedmiotem wielu kontrowersyjnych spraw dotyczących azylu. W tym jednej z początku tego roku, kiedy to palestyńskiej rodzinie zezwolono na pozostanie na Wyspach po złożeniu wniosku w ramach ukraińskiego programu rodzinnego.

Premier, Keir Starmer powiedział, że Cooper przygląda się, jak ta część prawa dotyczącego praw człowieka oddziałuje na system imigracyjny. Nazwał to „luką”. Jednak ani Starmer, ani Cooper nie powiedzieli, w jaki sposób chcą zmienić system, aby powstrzymać przypadki wykorzystywania.

Zmasowane kontrole

Jest to tak naprawdę jedno z szeregu działań podejmowanych przez Cooper. Minister próbuje zaostrzyć politykę imigracyjną, co pomogłoby zmniejszyć rekordową liczbę nielegalnych imigrantów przepływających przez kanał La Manche.

W niedzielę zapowiedziała już zdecydowane działania przeciwko pracodawcom zatrudniających obcokrajowców bez wymaganej wizy. Celem kontroli będą takie miejsca jak bary szybkiej obsługi i zakłady fryzjerskie.

– Potrzebujemy, aby sami pracodawcy podjęli działania, które zapobiegną nielegalnej pracy. Dlatego część z tego dotyczy zwiększenia egzekwowania przepisów przez nas. A część to działania zapobiegawcze, które pracodawcy muszą podjąć – powiedziała minister.

Natomiast w poniedziałek Yvette Cooper będzie w Londynie gospodarzem międzynarodowego szczytu na temat zorganizowanej przestępczości wśród imigrantów. Wezmą w nim udział przedstawiciele 40 państw.