Wielka Brytania wiedzie prym w pracy zdalnej. Jest w czołówce w Europie

Pracodawcy w Wielkiej Brytanii najczęściej oferują pracę zdalną lub hybrydową, w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Wiele osób szuka takiej formy zatrudnienia.

W czasie pandemii i lockdownów wiele osób w UK zdecydowało się na przeprowadzkę np. na wieś. Dzięki temu nie rezygnowali z dotychczasowego życia zawodowego, jednak znaleźli swój azyl w mniej zatłoczonych i przyjaznych przestrzeniach. Po pandemii natomiast niewielu z nich zdecydowało się na powrót do biur. Ze względu na niedobór wykwalifikowanych pracowników, na który cierpi Wielka Brytania po Brexicie, pracodawcy zdecydowali się przejść na stałe na pracę zdalną i w ten sposób nie tracić pracowników. Model ten okazał się bardzo przydatny na brytyjskim rynku pracy.

Praca zdalna w UK najbardziej popularna

Z najnowszych danych wynika, że dwa na pięć ogłoszeń dotyczących zatrudnienia na Wyspach to stanowiska umożliwiające pracę zdalną lub hybrydową. Jest to najwyższy odsetek na kontynencie europejskim.

W Wielkiej Brytanii pracodawcy są o 13 proc. bardziej skłonni zatrudniać osoby do pracy zdalnej lub hybrydowej niż w innych krajach europejskich jak Francja czy Niemcy. Według danych LinkedIn aż 42 proc. aplikacji dotyczy tego typu elastycznego zatrudnienia.

Stanowiska w pełni zdalne, które nie wymagają obecności w biurze, stanowią 10 proc. ogłoszeń na Wyspach. Co więcej – cieszą się one bardzo dużą popularnością wśród mieszkańców UK.

Firmy walczą o pracowników

Dwie trzecie pracodawców uważa, że obecność w biurze poprawia pracę zespołową. Wiele firm wymaga od pracowników obecności w biurze trzy dni w tygodniu. Głównie po to, aby móc korzystać z drogich przestrzeni roboczych. Niektóre wręcz nakazują obecność w biurze cztery dni w tygodniu.

Jednakże, jak podaje The Times, dane ujawniły, że prawie 40 proc. pracodawców musiało złagodzić zasady, aby móc konkurować o wykwalifikowanych pracowników.

Janine Chamberlin, menedżerka LinkedIn w Wielkiej Brytanii, powiedziała:

– Nasze dane pokazują, że nie chodzi tu tylko o elastyczność jako o dodatkowy atut. Specjaliści coraz częściej postrzegają pracę hybrydową jako kluczową dla rozwoju kariery. Zwłaszcza kobiety i młodsi pracownicy ubiegający się o stanowiska kierownicze. Wielu pracodawców nadal ceni czas spędzony w biurze. Coraz więcej z nich jednak łagodzi wymagania, aby konkurować o talenty. Wygrają firmy, które świadomie zaprojektują pracę hybrydową, koncentrując się na rezultatach, a nie na dniach spędzonych przy biurku.