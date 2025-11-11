ochłodzenie w UK
W drugiej połowie listopada nie ma co liczyć na długie towarzystwo słońca / fot. Shutterstock.com
UKŻycie w UK
1 min.czytania

Aż 192 godziny mrozu! Wielką Brytanię czeka arktyczny tydzień grozy

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Według informacji podanych przez Nottinghampost.com mieszkańcy powinni przygotować się na gwałtowne ochłodzenie w UK. Już w połowie listopada dojdzie do nawet 192 godzin nieprzerwanego mrozu.

Mapy pogodowe przygotowane przez serwis WXCharts.com wskazują na nadciągający arktyczny front, który może przynieść temperatury spadające do -6°C oraz intensywne opady śniegu obejmujące znaczną część kraju.

- Advertisement -

Biały puch od Szkocji po północną Anglię

Jeszcze w weekend 8–9 listopada mieszkańcy Anglii i Walii cieszyli się umiarkowaną pogodą z przelotnymi opadami i przejaśnieniami. Prognozy długoterminowe zwiastują jednak drastyczne ochłodzenie.

Według WXCharts.com już od soboty, 15 listopada, śnieg ma pojawić się w Szkocji, północno-zachodniej Anglii oraz w regionie Midlands. W szkockich Highlands temperatura spadnie do -2°C, a kolejnego dnia biały puch ma objąć również Walię. Do niedzieli, 16 listopada, mapy pogodowe ukazują fioletowe plamy oznaczające intensywne opady śniegu. Rozciągną się one od Szkocji po północną Anglię.

Osiem dni śnieżnego mrozu

Z danych WXCharts wynika, że od 15 do 22 listopada kraj znajdzie się pod wpływem silnego arktycznego wyżu, który zatrzyma zimne powietrze nad Wyspami przez pełne 192 godziny.

ochłodzenie w UK
Od 15 do 22 listopada Wielka Brytania znajdzie się pod wpływem arktycznego wyżu / fot. Shutterstock.com

W poniedziałek, 17 listopada, śnieg ma już zalegać w północnej Anglii i Walii, a temperatura spadnie lokalnie do -6°C. W kolejnych dniach mroźny front przesunie się na południe – Irlandia, środkowa Walia i północ Anglii doświadczą temperatur od -3 do -5°C. Śnieg utrzyma się szczególnie w górach Szkocji, gdzie według modeli meteorologicznych pokrywa śnieżna może być największa.

Prognozy Met Office: chłodno i sucho pod koniec listopada

Met Office potwierdza, że druga połowa listopada przyniesie spadek temperatur i bardziej stabilną, lecz chłodniejszą pogodę. Początkowo kraj pozostanie pod wpływem niestabilnych mas powietrza, z przelotnymi deszczami i silnym wiatrem, głównie w zachodnich i południowych rejonach. Synoptycy sugerują, że najchłodniejsze warunki mogą wystąpić właśnie w regionach północnych i środkowych.

Chociaż trudno jeszcze przesądzić, czy zapowiadane arktyczne uderzenie okaże się początkiem dłuższej zimowej fali, wszystko wskazuje na to, że Wielka Brytania powinna przygotować się na wyraźny spadek temperatur.

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Kto otrzyma bon na zakupy w 2025 roku? Zasady, reguły i kwota

Wielka Brytania po raz kolejny przedłuża program Household Support...
Polska

Zarobki w Polsce mają dorównać brytyjskim. Eksperci twierdzą, że to możliwe

W Polsce w ciągu ostatnich lat doszło do jednego z najszybszych wzrostów płac w Europie. Według ekspertów tylko dekada wystarczy, aby zarobki w Polsce dorównały tym w Wielkiej Brytanii.
Praca i finanse

3 obszary kontroli DWP. Wielka rewizja świadczeń rusza w styczniu 2026!

Już w styczniu 2026 roku ruszy szeroko zakrojona rewizja świadczeń socjalnych, prowadzona przez Departament Pracy i Emerytur (DWP). Urzędnicy zapowiadają, że działania obejmą trzy kluczowe obszary, w których odnotowano największe straty finansowe dla budżetu państwa. Co sprawdzą urzędnicy i dlaczego?
UK

50 pensów warte setki funtów? Sprawdź, czy masz te monety w portfelu

Royal Mint – Królewska Mennica Brytyjska – regularnie publikuje listy najrzadszych monet w obiegu. Oto pięć 50-pensówek, które mogą okazać się warte znacznie więcej niż wskazuje nominał.
Praca i finanse

Zapadła decyzja w sprawie stóp procentowych

Bank Anglii zdecydował się utrzymać stopy procentowe na poziomie 4 proc. Nie wszyscy uważają jednak, że była to dobra decyzja.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet