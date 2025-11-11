Aż 192 godziny mrozu! Wielką Brytanię czeka arktyczny tydzień grozy

Według informacji podanych przez Nottinghampost.com mieszkańcy powinni przygotować się na gwałtowne ochłodzenie w UK. Już w połowie listopada dojdzie do nawet 192 godzin nieprzerwanego mrozu.

Mapy pogodowe przygotowane przez serwis WXCharts.com wskazują na nadciągający arktyczny front, który może przynieść temperatury spadające do -6°C oraz intensywne opady śniegu obejmujące znaczną część kraju.

Biały puch od Szkocji po północną Anglię

Jeszcze w weekend 8–9 listopada mieszkańcy Anglii i Walii cieszyli się umiarkowaną pogodą z przelotnymi opadami i przejaśnieniami. Prognozy długoterminowe zwiastują jednak drastyczne ochłodzenie.

Według WXCharts.com już od soboty, 15 listopada, śnieg ma pojawić się w Szkocji, północno-zachodniej Anglii oraz w regionie Midlands. W szkockich Highlands temperatura spadnie do -2°C, a kolejnego dnia biały puch ma objąć również Walię. Do niedzieli, 16 listopada, mapy pogodowe ukazują fioletowe plamy oznaczające intensywne opady śniegu. Rozciągną się one od Szkocji po północną Anglię.

Osiem dni śnieżnego mrozu

Z danych WXCharts wynika, że od 15 do 22 listopada kraj znajdzie się pod wpływem silnego arktycznego wyżu, który zatrzyma zimne powietrze nad Wyspami przez pełne 192 godziny.

W poniedziałek, 17 listopada, śnieg ma już zalegać w północnej Anglii i Walii, a temperatura spadnie lokalnie do -6°C. W kolejnych dniach mroźny front przesunie się na południe – Irlandia, środkowa Walia i północ Anglii doświadczą temperatur od -3 do -5°C. Śnieg utrzyma się szczególnie w górach Szkocji, gdzie według modeli meteorologicznych pokrywa śnieżna może być największa.

Prognozy Met Office: chłodno i sucho pod koniec listopada

Met Office potwierdza, że druga połowa listopada przyniesie spadek temperatur i bardziej stabilną, lecz chłodniejszą pogodę. Początkowo kraj pozostanie pod wpływem niestabilnych mas powietrza, z przelotnymi deszczami i silnym wiatrem, głównie w zachodnich i południowych rejonach. Synoptycy sugerują, że najchłodniejsze warunki mogą wystąpić właśnie w regionach północnych i środkowych.

Chociaż trudno jeszcze przesądzić, czy zapowiadane arktyczne uderzenie okaże się początkiem dłuższej zimowej fali, wszystko wskazuje na to, że Wielka Brytania powinna przygotować się na wyraźny spadek temperatur.