Spadek migracji netto ma być większy niż przewidywano
Wielką Brytanię czeka gwałtowny spadek migracji netto

W maju brytyjski rząd opublikował Białą Księgę, w której zawarł plan redukcji migracji netto o 100 000 osób rocznie. Jednak w rzeczywistości migracja netto w Wielkiej Brytanii spadnie znacznie bardziej…

Z powodu ograniczeń imigracyjnych wprowadzonych przez poprzedni rząd, migracja netto spadła o połowę, z 860 000 w 2023 roku do 431 000 w 2024 roku. I przez cały 2025 rok wciąż spada.

Gwałtowny spadek migracji netto w UK

Z analizy przeprowadzonej przez James’a Bowes’a z University of Warwick wynika, że migracja netto spadnie o 70 000 – 170 000 w 2026 roku. Wynika to nie tylko z faktu nałożenia dużych ograniczeń na przyjeżdżających na Wyspy obcokrajowców. Ale też z przewidywań dotyczących opuszczania przez obecnych imigrantów Wielkiej Brytanii.

Dane pokazują, że liczba przyznawanych wiz znacznie spadła od pierwszej połowy 2024 roku. Ponadto spadek w pierwszej połowie 2025 roku wyniósł 100 000. Przy czym głównym powodem jest zaostrzenie przepisów imigracyjnych.

Przypomnijmy, że w marcu 2024 roku pracownicy sektora opieki otrzymali zakaz sprowadzania członków swoich rodzin (tj. małżonków i dzieci). Natomiast w kwietniu 2024 roku podniesiono próg wynagrodzenia dla wiz pracowniczych i rodzinnych.

Z kolei od 8 stycznia 2026 roku brytyjski rząd jeszcze bardziej zaostrzy przepisy, podnosząc poziom znajomości języka angielskiego wymagany do uzyskania wizy pracowniczej.

Imigranci będą opuszczać Wielką Brytanię
Imigranci będą opuszczać Wielką Brytanię

Kontrowersyjne zmiany przyczynią się do wyjazdu imigrantów z Wysp

Rząd ogłosił także plan dotyczący przedłużenia wymaganego okresu zamieszkania w UK do uzyskania stałego pobytu (ILR) z 5 do 10 lat. Niektóre osoby mają wprawdzie nadal korzystać z okresu 5-letniego, jeśli zdobędą wystarczającą liczbę punktów. Jednak nie podano jeszcze szczegółów w tej kwestii.

Zmiana ta wzbudziła niemałe kontrowersje, ponieważ nie było jasne, jak wpłynie ona na osoby już mieszkające w UK. Utworzono także petycję, która miała na celu ochronę obecnych imigrantów przed zmianami.

W Białej Księdze oszacowano, że 10-letnie oczekiwanie na ILR zwiększyłoby emigrację z Wielkiej Brytanii obecnych imigrantów o 18 000 osób rocznie. Może się to jednak okazać niedoszacowaniem, jeśli ludzie zdecydują, że nie chcą kolejnych pięciu lat wysokich opłat, uzależnień od pracodawców. I ryzyka utraty prawa do pobytu w UK w przypadku utraty pracy. Wtedy liczby te mogą być znacznie wyższe.

