Wynajmowanie nieruchomości obwarowane surowszymi przepisami

Od 22 czerwca ustawa o prawach najemców (Renters’ Rights Act), daje councilom prawo do nakładania kar na landlordów np. za brak ogrzewania, wadliwą instalację, czy zagrożenie pożarowe. Ale nie tylko…

Według rządu około 10 proc. prywatnie wynajmowanych domów w Wielkiej Brytanii generuje co najmniej jeden z problemów zdrowotnych i bezpieczeństwa sklasyfikowanych jako poważne. Dzięki surowszym przepisom i daniu councilom większych możliwości, landlordom będą grozić kary. W wysokości nawet do 7000 funtów za niezapewnianie odpowiednich warunków mieszkaniowych.

Kary za wynajmowanie nieruchomości stwarzającej zagrożenia

Jeśli landlordzi odmówią usunięcia poważnych zagrożeń dla najemców wtedy councile będą mogły nałożyć na nich kary. Nowa kara będzie stosowana obok istniejących uprawnień władz lokalnych. Należą do nich wymuszanie napraw, przeprowadzania prac awaryjnych. Czy odzyskiwania kosztów od właścicieli, którzy nie podejmą działań.

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Minister ds. mieszkalnictwa Steve Reed powiedział, że ustawa o prawach najemców „daje councilom więcej możliwości szybkiego podejmowania działań przeciwko nieuczciwym właścicielom”.

Ocena zdrowia i bezpieczeństwa w budynkach mieszkalnych

Rząd po raz pierwszy od 2006 roku aktualizuje również system HHSRS. Służy on do oceny zdrowia i bezpieczeństwa we wszystkich rodzajach budynków mieszkalnych. Jego celem jest ułatwienie identyfikacji zagrożeń i podejmowania działań. W tym także na mocy ustawy Awaaba.

Zmieniona wersja wchodzi w życie 23 czerwca. Zawiera ona zaktualizowany proces oceny i punktacji. Jak również nowe terminy opisowe oraz połączone zagrożenia, które są statystycznie podobne pod względem prawdopodobieństwa wystąpienia i szkodliwości. Oznacza to, że zagrożeń będzie 21 zamiast 29. Dotyczyć o będą takich problemów jak wilgoć, ryzyko pożaru i niebezpieczna instalacja elektryczna.

Ben Twomey, dyrektor generalny Generation Rent, powiedział:

– Udzielenie radzie prawa do nakładania na wynajmujących grzywien do 7000 funtów za zignorowanie napraw jest kluczowym krokiem w kierunku poprawy jakości wynajmowanych mieszkań. Aby jednak najemcy odczuli korzyści, rady muszą poszukiwać i podejmować działania przeciwko tym wynajmującym, którzy ignorują niebezpieczne warunki i czerpią zyski z biedy.