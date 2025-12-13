Powstają opóźnienia w wypłacie UC
Powstają opóźnienia w wypłacie UC / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
2 min.czytania

Zakłócenia w wypłacie Universal Credit u osób ubiegających się o zasiłek

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Z rządowych danych wynika, że tysiące osób, które ubiegają się o zasiłki, zbyt długo czeka na Ocenę Zdolności do Pracy. W ten sposób dochodzi do zakłóceń w wypłacie Universal Credit.

Wiele osób ubiegających się o świadczenia podlega Ocenie Zdolności do Pracy. Niestety zbyt często wizyty dotyczące oceny są odwoływane, co prowadzi do poważnych zakłóceń w wypłacie Universal Credit. Dlatego też wszczęto w tej sprawie dochodzenie parlamentarne. A także zdecydowano się wprowadzić aktualizacje.

Coraz częstsze zakłócenia w wypłacie Universal Credit

Osoby ubiegające się o świadczenia takie jak Employment and Support Allowance – ESA lub Universal Credit są okresowo oceniane pod kątem zdolności do pracy. Ocena Zdolności do Pracy, czyli Work Capability Assessment (WCA) określa, w jak dużym stopniu stan zdrowia danej osoby wpływa na jej zdolność do pracy. Pomaga to DWP w ustaleniu na tej podstawie odpowiedniego poziomu świadczeń.

- Advertisement -

Proces obejmuje wypełnienie kwestionariusza i osobiste spotkanie z pracownikiem służby zdrowia, który ocenia sprawność fizyczną i psychiczną na podstawie zestawu kryteriów. Testy te przeprowadza się zarówno na etapie składania wniosku, jak i w trakcie pobierania świadczeń.

DWP twierdzi, że z powodu nieprzewidzianego wysokiego poziomu ocen WCA wymaganych pod koniec 2024 roku, narosły zaległości w rozpatrywaniu spraw dotyczących ponownej oceny. Wiązać miało się to z tym, że osoby zgłaszały zmianę swojego stanu zdrowia przed majem 2025 roku.

W październiku 2025 roku na Ocenę Zdolności do Pracy czekało około 100 000 osób ubiegających się o zasiłki. We wrześniu 2025 roku przeprowadzono 3100 takich ocen, a w październiku 2025 roku ocenę otrzymało 6000 osób. Dotyczy to wszystkich wnioskodawców Universal Credit, Employment Support Allowance i Incapacity Benefit.

Duże zaległości w Ocenie Zdolności do Pracy
Duże zaległości w Ocenie Zdolności do Pracy / fot. Shutterstock

DWP opublikowało aktualizację

Ministerstwo Pracy i Emerytur (DWP) opublikowało już aktualizację dotyczącą planów rozwiązania problemu 100 000 osób oczekujących na ocenę zdolności do pracy.

Minister Stanu ds. Zabezpieczenia Społecznego i Niepełnosprawności, Sir Stephen Timms, odpowiedział:

Liczba Ocen Zdolności do Pracy (WCA) dla obecnych wnioskodawców, przeprowadzonych we wrześniu 2025 roku, wyniosła 3100. Natomiast w październiku 2025 roku – 6000. Na dzień 31 października 2025 roku około 100 000 obecnych wnioskodawców oczekiwało na WCA.

Nadmienił też, że ministerstwo pracuje nad nadrobieniem zaległości. Także przez przyspieszenie rekrutacji pracowników przeprowadzających oceny.

