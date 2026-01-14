Cyfrowe ID w Wielkiej Brytanii nie będzie obowiązkowe
Cyfrowe ID w Wielkiej Brytanii nie będzie obowiązkowe / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
2 min.czytania

Zmiany dotyczące obowiązkowego cyfrowego ID uprawniającego do pracy w UK

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Brytyjski rząd planował wprowadzenie nowego wymogu, zgodnie z którym każdy pracownik w Wielkiej Brytanii musiałby posiadać cyfrowe ID. Jak poinformowało właśnie BBC – rząd wycofał się z tego planu.

W ubiegłym roku Keir Starmer powiedział: „Nie będziecie mogli pracować w Wielkiej Brytanii bez cyfrowego dowodu tożsamości. To proste”. Teraz jednak rząd wycofał się ze swojego planu wprowadzenia obowiązkowego cyfrowego ID. Sprzeciw społeczeństwa okazał się skuteczny.

Obowiązkowe cyfrowe ID już nieaktualne?

Rząd wycofał się z planu, zgodnie z którym pracownicy musieliby zarejestrować się w systemie dotyczącym cyfrowego ID, aby udowodnić swoje prawo do pracy w UK.

- Advertisement -

Wprawdzie do roku 2029 weryfikacja prawa do pracy będzie przeprowadzana cyfrowo (np. za pomocą paszportów biometrycznych), jednak rejestracja w nowym programie cyfrowego ID będzie opcjonalna.

Darren Jones, minister odpowiedzialny za wdrożenie tej polityki stwierdził, że będzie to „droga do cyfrowej transformacji usług publicznych zorientowanych na klienta”. Nadmienił także, że konsultacje w tej sprawie rozpoczną się niebawem.

Jestem przekonany, że za rok o tej porze wyniki sondaży w sprawie cyfrowego dowodu tożsamości będą znacznie lepsze niż obecnie – dodał.

Petycja, którą podpisało trzy miliony osób

Sam pomysł obowiązkowych cyfrowych ID niezbędnych do podjęcia pacy w UK spotkał się z ostrą krytyką. Nawet część członków Partii Pracy sprzeciwiła się obowiązkowemu aspektowi tej propozycji. Inne partie krytykowały pomysł już bardziej dosadnie.

Mocny sprzeciw wypłynął także ze strony społeczeństwa. Prawie trzy miliony osób podpisało bowiem petycję parlamentarną sprzeciwiającą się wprowadzeniu obowiązkowych cyfrowych ID.

Petycja przeciwko obowiązkowym cyfrowym ID odniosła skutek
Petycja przeciwko obowiązkowym cyfrowym ID odniosła skutek / fot. Shutterstock

Kontrola prawa do pracy

Pod naciskami rząd wycofał się wprawdzie z pomysłu, jednak uważa, że wprowadzenie cyfrowej kontroli jest konieczne.

Rzecznik rządu powiedział:

Jesteśmy zobowiązani do wprowadzenia obowiązkowych cyfrowych kontroli prawa do pracy. Obecnie kontrole prawa do pracy obejmują zbiór papierowych systemów, w których nie ma żadnego zapisu o przeprowadzeniu kontroli. To podatność na oszustwa i nadużycia. Cyfrowy dowód osobisty ułatwi ludziom codzienne życie, zapewniając bardziej spersonalizowane, zintegrowane i efektywne usługi publiczne, a jednocześnie zachowując inkluzywność.

Pracodawcy muszą już sprawdzać, czy osoba, którą chcą zatrudnić, ma prawo do pracy w Wielkiej Brytanii.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Kierowcy zapłacą nawet 800 funtów więcej. Kogo dotknie zmiana

Konsekwencje tej zmiany nie kończą się na rachunku za paliwo. Wyższe koszty transportu podnoszą ogólny koszt życia w regionach, które i tak często są słabiej rozwinięte gospodarczo.
UK

60 tysięcy domów bez prądu, zamknięte lotniska, drogi i szkoły. Najtrudniejsza zima od 10 lat w UK

Huragan Goretti przyniósł Wielkiej Brytanii jedne z najpoważniejszych zimowych zniszczeń ostatnich lat. Porywy wiatru przekraczające 150 km/h, intensywne opady śniegu i gwałtowne spadki temperatur doprowadziły do przerw w dostawach prądu w ponad 60 tysiącach domów w Anglii i Walii.
UK

Dziesiątki tysięcy domów bez wody w Anglii. Zamknięto też szkoły

W południowo-wschodniej Anglii nadal dziesiątki tysięcy domów cierpi na brak wody. W hrabstwach Kent i Sussex zamknięto z tego powodu szkoły.
Londyn

Część mieszkańców Londynu nie ma dostępu do podstawowych produktów higienicznych

Wiele osób w Wielkiej Brytanii żyje na granicy stabilności finansowej, przez co m.in. w Londynie rozwija się ubóstwo higieniczne. Ludziom brakuje mydła i szczoteczek do zębów.
UK

Sztorm Goretti zamyka szkoły w UK. Setki placówek nieczynnych!

Rodzice powinni monitorować komunikaty swoich lokalnych rad miejskich i stron internetowych szkół, aby uzyskać najnowsze informacje o zamknięciach i ewentualnych zmianach w harmonogramie zajęć.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet