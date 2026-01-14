Zmiany dotyczące obowiązkowego cyfrowego ID uprawniającego do pracy w UK

Brytyjski rząd planował wprowadzenie nowego wymogu, zgodnie z którym każdy pracownik w Wielkiej Brytanii musiałby posiadać cyfrowe ID. Jak poinformowało właśnie BBC – rząd wycofał się z tego planu.

W ubiegłym roku Keir Starmer powiedział: „Nie będziecie mogli pracować w Wielkiej Brytanii bez cyfrowego dowodu tożsamości. To proste”. Teraz jednak rząd wycofał się ze swojego planu wprowadzenia obowiązkowego cyfrowego ID. Sprzeciw społeczeństwa okazał się skuteczny.

Obowiązkowe cyfrowe ID już nieaktualne?

Rząd wycofał się z planu, zgodnie z którym pracownicy musieliby zarejestrować się w systemie dotyczącym cyfrowego ID, aby udowodnić swoje prawo do pracy w UK.

Wprawdzie do roku 2029 weryfikacja prawa do pracy będzie przeprowadzana cyfrowo (np. za pomocą paszportów biometrycznych), jednak rejestracja w nowym programie cyfrowego ID będzie opcjonalna.

Darren Jones, minister odpowiedzialny za wdrożenie tej polityki stwierdził, że będzie to „droga do cyfrowej transformacji usług publicznych zorientowanych na klienta”. Nadmienił także, że konsultacje w tej sprawie rozpoczną się niebawem.

– Jestem przekonany, że za rok o tej porze wyniki sondaży w sprawie cyfrowego dowodu tożsamości będą znacznie lepsze niż obecnie – dodał.

Petycja, którą podpisało trzy miliony osób

Sam pomysł obowiązkowych cyfrowych ID niezbędnych do podjęcia pacy w UK spotkał się z ostrą krytyką. Nawet część członków Partii Pracy sprzeciwiła się obowiązkowemu aspektowi tej propozycji. Inne partie krytykowały pomysł już bardziej dosadnie.

Mocny sprzeciw wypłynął także ze strony społeczeństwa. Prawie trzy miliony osób podpisało bowiem petycję parlamentarną sprzeciwiającą się wprowadzeniu obowiązkowych cyfrowych ID.

Kontrola prawa do pracy

Pod naciskami rząd wycofał się wprawdzie z pomysłu, jednak uważa, że wprowadzenie cyfrowej kontroli jest konieczne.

Rzecznik rządu powiedział:

– Jesteśmy zobowiązani do wprowadzenia obowiązkowych cyfrowych kontroli prawa do pracy. Obecnie kontrole prawa do pracy obejmują zbiór papierowych systemów, w których nie ma żadnego zapisu o przeprowadzeniu kontroli. To podatność na oszustwa i nadużycia. Cyfrowy dowód osobisty ułatwi ludziom codzienne życie, zapewniając bardziej spersonalizowane, zintegrowane i efektywne usługi publiczne, a jednocześnie zachowując inkluzywność.

Pracodawcy muszą już sprawdzać, czy osoba, którą chcą zatrudnić, ma prawo do pracy w Wielkiej Brytanii.