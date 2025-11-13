Zmiany w przepisach wizowych w Wielkiej Brytanii od listopada

W ramach rządowego planu zrównoważenia napływu siły roboczej z zagranicy, 11 listopada weszły w życie zmiany w przepisach wizowych dla pracowników sezonowych, rodzin oraz studentów.

Zgodnie z zapowiedziami z ubiegłego miesiąca Home Office wprowadziło zmiany w przepisach wizowych. Dotyczą one różnych grup – pracowników sezonowych, studentów i rodzin. Nowe zasady będą wdrażane etapami w 2025 i 2026 roku. Władze twierdzą, że środki te mają za zadanie zaostrzenie standardów imigracyjnych. A także zrównoważenie siły roboczej w kraju.

Zmiany w przepisach wizowych – wymagania dotyczące języka angielskiego

Od stycznia 2026 roku imigranci przyjeżdżający do pracy w UK będą musieli wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie A-level. W przypadku niektórych kategorii wiz będą obowiązywać surowsze wymagania z zakresu mówienia, słuchania, czytania i pisania.

Ułatwienie dla pracowników sezonowych

Zgodnie z nowymi zasadami pracownicy sezonowi pracujący w sektorze ogrodniczym będą mogli wrócić do UK wcześniej. Home Office złagodziło dla nich przepisy dotyczące ponownego wjazdu na Wyspy.

Pozwoli to pracownikom tego sektora na pracę w Wielkiej Brytanii do sześciu miesięcy w dowolnym 10-miesięcznym okresie rotacyjnym. W porównaniu z poprzednim sześciomiesięcznym limitem w ciągu roku.

Home Office poinformowało, że skrócony okres karencji między wizami zapewni pracownikom i rolnikom większą elastyczność w dostosowaniu się do różnych sezonów upraw.

Zmiany w przepisach wizowych dla pracowników sezonowych przedłużono do końca 2029 roku. Aby w ten sposób zapewnić sektorowi rolniczemu długoterminowe zabezpieczenie.

Odrzucanie wiz rodzinnych

Zgodnie z nowymi przepisami wnioski o wizy rodzinne mogą zostać odrzucone, jeśli pracownicy socjalni uznają, że wnioskodawca lub jego partner stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Innymi słowy pracownicy socjalni są teraz zobowiązani do odmowy rozpatrzenia wniosku, jeśli istnieje podejrzenie, że rodzic lub jego partner stanowi zagrożenie dla wnioskodawcy.

Władze twierdzą, że zaktualizowane przepisy mają na celu wzmocnienie ochrony dzieci i osób bezbronnych. A także zapewnienie, że tylko uprawnieni członkowie rodziny będą mogli wjechać lub przebywać w Wielkiej Brytanii.

Wymogi dotyczące wiz dla studentów

Od 11 listopada osoby ubiegające się o wizę studencką w Wielkiej Brytanii muszą wykazać stabilność finansową. Aby to zrobić powinni przedstawić wyciągi spełniające nowe, podwyższone wymogi dotyczące utrzymania.

W ten sposób na przykład studenci planujący studia w Londynie muszą wykazać, że posiadają co najmniej 1529 funtów na miesięczne utrzymanie. A osoby studiujące poza stolicą – co najmniej 1171 funtów miesięcznie. Kluczowe jest, aby wnioskodawcy upewnili się, że ich dokumenty finansowe są aktualne. I że utrzymują wymagane środki przez nieprzerwany okres 28 dni przed złożeniem wniosku.

Odmowy wydania wiz dla przestępców

Ponadto zaczęły także obowiązywać bardziej rygorystyczne zasady dotyczące odmów w wydawaniu wiz imigrantom skazanym za przestępstwa. Home Office zniosło dotychczasową elastyczność i wprowadziło obowiązkową odmowę wydania wizy w przypadku poważnych przestępstw.

Wniosek o wizę będzie teraz odrzucany, jeśli wnioskodawca otrzymał karę pozbawienia wolności na okres co najmniej 12 miesięcy. Niezależnie od tego, jak dawno temu popełnił przestępstwo.