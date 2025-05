Zmiany w Winter Fuel Payments. Uprawnionych będzie więcej emerytów

Keir Starmer poinformował, że rząd zamierza wprowadzić zmiany w Winter Fuel Payments, aby do pomocy finansowej miało dostęp więcej emerytów.

Po ograniczeniu dostępności dla ponad 10 milionów emerytów do zimowego dodatku, rząd zamierza wprowadzić pewne ulepszenia. W założeniu, jeśli uda się wdrożyć zmiany w Winter Fuel Payments, na pomocy ma skorzystać więcej emerytów.

- Advertisement -

Ponowne zmiany w Winter Fuel Payments

Rząd długo bronił swojej ubiegłorocznej decyzji o ograniczeniu kwalifikowalności do corocznych wypłat twierdząc, że była konieczna, aby „zapewnić stabilność gospodarczą i naprawić finanse publiczne”.

Świadczenie to przysługiwało do tamtej pory wszystkim osobom, które ukończyły wiek emerytalny. Jednak kanclerz skarbu, Rachel Reeves zdecydowała, że od ubiegłorocznej zimy dodatek do ogrzewania będą otrzymywać wyłącznie osoby uprawnione do Pension Credit lub innych świadczeń zależnych od dochodów.

Ograniczenia te negatywnie wpłynęły na stan finansów 10 mln emerytów w Wielkiej Brytanii, a także… poparcia dla Partii Konserwatywnej. Co pokazały niedawne wybory lokalne, w których partia straciła pokaźną część swojego dotychczasowego elektoratu.

Teraz laburzyści pod presją starają się naprawić błędy. Dlatego Keir Starmer zapowiedział, że rząd rozważa zmiany w Winter Fuel Payments, które ponownie udostępniłyby pomoc dla większej liczby emerytów.

Jak długo emeryci będą musieli czekać?

Keir Starmer poinformował wprawdzie o chęci wprowadzenia zmian w dodatku zimowym, jednak nadal w związku z tym wiele pytań pozostaje otwartych. Nie jest jasne, ilu emerytów odzyska prawo do Winter Fuel Payments, ani kiedy zmiany wejdą w życie.

Premier powiedział, że mają one zostać uwzględnione w jesiennym budżecie. Dodał także, że ministrowie będą podejmować „tylko takie decyzje, na które nas stać”.

Ile wynosi dodatek zimowy?

Winter Fuel Payment to dodatek zimowy w wysokości 200 funtów rocznie dla gospodarstw domowych z emerytem poniżej 80 lat. Lub 300 funtów dla gospodarstw domowych z emerytem powyżej 80. roku życia.

Wcześniej dodatek był wypłacany w listopadzie lub grudniu wszystkim emerytom. Ale 10,3 miliona osób straciło go w zeszłym roku, gdy rząd ograniczył uprawnienia do osób kwalifikujących się do zasiłku emerytalnego i innych świadczeń związanych z dochodem, aby zaoszczędzić szacunkowo 1,4 miliarda funtów.