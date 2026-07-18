Aktualne banknoty funta brytyjskiego obecnie w obiegu - wszystkie wzory. Foto: shutterstock.com
Aktualne banknoty funta brytyjskiego obecnie w obiegu - wszystkie wzory. Foto: shutterstock.com
UK
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Aktualne banknoty funta brytyjskiego

Agnieszka Moryc
Agnieszka Moryc

Aktualne banknoty funta brytyjskiego (emitowane przez Bank Anglii) to obecnie wyłącznie wersje polimerowe w czterech nominałach: £5, £10, £20 i £50. Banknoty są „plastikowe” w dotyku i mają przeźroczysty element. Żaden papierowy banknot funta brytyjskiego nie jest już aktualny. Wszystkie one zostały wycofane z obiegu (Jak wymienić stare funty?).

Wygląd aktualnych funtów brytyjskich

Na aktualnych banknotach możesz spotkać wizerunki zarówno Królowej Elżbiety II, jak i Króla Karola III, ponieważ oba te wzory funkcjonują jako prawny środek płatniczy. Banknoty z Królem Karolem III mają identyczny design jak odpowiednik tego samego nominału z królową.

Pomimo wprowadzenia banknotów z królem, te z Elżbietą II pozostaną w pełni ważnym środkiem płatniczym, dopóki naturalnie się nie zużyją. Bowiem Bank Anglii nie planuje ich wycofywać na siłę. Jest to nietypowe podejście — zwykle po zmianie monarchy waluty są wymieniane szybciej.

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Oficjalne polimerowe banknoty w obiegu:

  • £5 (turkusowy): na awersie znajduje się portret władcy, a na rewersie wizerunek byłego premiera Winstona Churchilla.
  • £10 (pomarańczowy): z wizerunkiem władcy na awersie oraz pisarki Jane Austen na rewersie.
  • £20 (fioletowy): widnieje na nim władca (na awersie) oraz malarz J.M.W. Turner (na rewersie).
  • £50 (czerwony): przedstawia władcę na awersie oraz matematyka i kryptologa Alana Turinga na rewersie.

Wzory funtów w obiegu

Poniżej znajdziesz wszystkie nominały banknotów, które są aktualne i w obiegu. Te funty wymieni także każdy kantor w Polsce. Aktualne wzory znajdziesz również na stronie Bank of England.

 

Aktualny banknot 5 funtów brytyjskich.
Aktualny banknot 5 funtów brytyjskich.
Aktualny banknot 10 funtów brytyjskich.
Aktualny banknot 10 funtów brytyjskich.
Aktualny banknot 20 funtów brytyjskich.
Aktualny banknot 20 funtów brytyjskich.
Aktualny banknot 50 funtów brytyjskich.
Aktualny banknot 50 funtów brytyjskich.

Polimerowe banknoty są odporne na brud i wodę, praktycznie nie da się ich rozerwać, a nawet przetrwają pranie w pralce. Mają wytrzymać do pięciu lat, co pozwala Bankowi Anglii zaoszczędzić około 100 mln funtów w ciągu pięciu lat, bo nie trzeba dodrukowywać zniszczonych egzemplarzy. Polimerowe pięciofuntówki są szacunkowo dwa i pół raza trwalsze niż ich papierowe poprzedniczki.

Nowe funty wkrótce znów się zmienią

Bank of England w 2026 ogłosił konkurs na nowy design banknotów funtowych. Chodziło o wprowadzenie na nie zdjęć zwierząt. Między innymi sowy, pszczoły czy lisa. Pomysł ten wzbudził ogromne kontrowersje. Niektórzy uważali, że brytyjska waluta zacznie przypominać bilety do ZOO. Inni byli zachwyceni. Więcej o pomyśle wprowadzenia zwierząt na banknoty brytyjskie.

 

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