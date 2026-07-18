Aktualne banknoty funta brytyjskiego (emitowane przez Bank Anglii) to obecnie wyłącznie wersje polimerowe w czterech nominałach: £5, £10, £20 i £50. Banknoty są „plastikowe” w dotyku i mają przeźroczysty element. Żaden papierowy banknot funta brytyjskiego nie jest już aktualny. Wszystkie one zostały wycofane z obiegu (Jak wymienić stare funty?).
Wygląd aktualnych funtów brytyjskich
Na aktualnych banknotach możesz spotkać wizerunki zarówno Królowej Elżbiety II, jak i Króla Karola III, ponieważ oba te wzory funkcjonują jako prawny środek płatniczy. Banknoty z Królem Karolem III mają identyczny design jak odpowiednik tego samego nominału z królową.
Pomimo wprowadzenia banknotów z królem, te z Elżbietą II pozostaną w pełni ważnym środkiem płatniczym, dopóki naturalnie się nie zużyją. Bowiem Bank Anglii nie planuje ich wycofywać na siłę. Jest to nietypowe podejście — zwykle po zmianie monarchy waluty są wymieniane szybciej.
Oficjalne polimerowe banknoty w obiegu:
- £5 (turkusowy): na awersie znajduje się portret władcy, a na rewersie wizerunek byłego premiera Winstona Churchilla.
- £10 (pomarańczowy): z wizerunkiem władcy na awersie oraz pisarki Jane Austen na rewersie.
- £20 (fioletowy): widnieje na nim władca (na awersie) oraz malarz J.M.W. Turner (na rewersie).
- £50 (czerwony): przedstawia władcę na awersie oraz matematyka i kryptologa Alana Turinga na rewersie.
Wzory funtów w obiegu
Poniżej znajdziesz wszystkie nominały banknotów, które są aktualne i w obiegu. Te funty wymieni także każdy kantor w Polsce. Aktualne wzory znajdziesz również na stronie Bank of England.
Polimerowe banknoty są odporne na brud i wodę, praktycznie nie da się ich rozerwać, a nawet przetrwają pranie w pralce. Mają wytrzymać do pięciu lat, co pozwala Bankowi Anglii zaoszczędzić około 100 mln funtów w ciągu pięciu lat, bo nie trzeba dodrukowywać zniszczonych egzemplarzy. Polimerowe pięciofuntówki są szacunkowo dwa i pół raza trwalsze niż ich papierowe poprzedniczki.
Nowe funty wkrótce znów się zmienią
Bank of England w 2026 ogłosił konkurs na nowy design banknotów funtowych. Chodziło o wprowadzenie na nie zdjęć zwierząt. Między innymi sowy, pszczoły czy lisa. Pomysł ten wzbudził ogromne kontrowersje. Niektórzy uważali, że brytyjska waluta zacznie przypominać bilety do ZOO. Inni byli zachwyceni. Więcej o pomyśle wprowadzenia zwierząt na banknoty brytyjskie.