Aktualne banknoty funta brytyjskiego (emitowane przez Bank Anglii) to obecnie wyłącznie wersje polimerowe w czterech nominałach: £5, £10, £20 i £50. Banknoty są „plastikowe” w dotyku i mają przeźroczysty element. Żaden papierowy banknot funta brytyjskiego nie jest już aktualny. Wszystkie one zostały wycofane z obiegu (Jak wymienić stare funty?).

Wygląd aktualnych funtów brytyjskich

Na aktualnych banknotach możesz spotkać wizerunki zarówno Królowej Elżbiety II, jak i Króla Karola III, ponieważ oba te wzory funkcjonują jako prawny środek płatniczy. Banknoty z Królem Karolem III mają identyczny design jak odpowiednik tego samego nominału z królową.

Pomimo wprowadzenia banknotów z królem, te z Elżbietą II pozostaną w pełni ważnym środkiem płatniczym, dopóki naturalnie się nie zużyją. Bowiem Bank Anglii nie planuje ich wycofywać na siłę. Jest to nietypowe podejście — zwykle po zmianie monarchy waluty są wymieniane szybciej.

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Oficjalne polimerowe banknoty w obiegu:

£5 (turkusowy): na awersie znajduje się portret władcy, a na rewersie wizerunek byłego premiera Winstona Churchilla.

£10 (pomarańczowy): z wizerunkiem władcy na awersie oraz pisarki Jane Austen na rewersie.

£20 (fioletowy): widnieje na nim władca (na awersie) oraz malarz J.M.W. Turner (na rewersie).

£50 (czerwony): przedstawia władcę na awersie oraz matematyka i kryptologa Alana Turinga na rewersie.

Wzory funtów w obiegu

Poniżej znajdziesz wszystkie nominały banknotów, które są aktualne i w obiegu. Te funty wymieni także każdy kantor w Polsce. Aktualne wzory znajdziesz również na stronie Bank of England.

Polimerowe banknoty są odporne na brud i wodę, praktycznie nie da się ich rozerwać, a nawet przetrwają pranie w pralce. Mają wytrzymać do pięciu lat, co pozwala Bankowi Anglii zaoszczędzić około 100 mln funtów w ciągu pięciu lat, bo nie trzeba dodrukowywać zniszczonych egzemplarzy. Polimerowe pięciofuntówki są szacunkowo dwa i pół raza trwalsze niż ich papierowe poprzedniczki.

Nowe funty wkrótce znów się zmienią

Bank of England w 2026 ogłosił konkurs na nowy design banknotów funtowych. Chodziło o wprowadzenie na nie zdjęć zwierząt. Między innymi sowy, pszczoły czy lisa. Pomysł ten wzbudził ogromne kontrowersje. Niektórzy uważali, że brytyjska waluta zacznie przypominać bilety do ZOO. Inni byli zachwyceni. Więcej o pomyśle wprowadzenia zwierząt na banknoty brytyjskie.