Kary za puszczenie głośnej muzyki w autobusie
Kary za puszczenie głośnej muzyki w autobusie / fot. Shutterstock
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100 funtów kary za puszczanie głośnej muzyki w autobusie

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Według nowych przepisów osoby, które odtwarzają głośno muzykę w autobusach, mogą dostać karę w wysokości 100 funtów.

W poniedziałek rusza także kampania pod hasłem „dziel podroż, nie hałas” (share the journey, not the noise). Przypomina ona pasażerom o konieczności korzystania ze słuchawek. I ma na celu walkę z aspołecznymi zachowaniami w środkach transportu publicznego.

100 funtów kary za puszczanie głośnej muzyki

Rząd poinformował o wydaniu nowych wytycznych dla władz lokalnych. Mają one pomóc w zwalczaniu odtwarzania głośnej muzyki oraz innych przejawów zachowań antyspołecznych w autobusach na terenie Anglii.

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W ramach nowych uprawnień władze lokalne mogą nałożyć 100 funtów kary za puszczanie głośnej muzyki w środkach transportu publicznego. A w niektórych sytuacjach kara może osiągnąć nawet wysokość 1000 funtów.

Proponowane zaostrzenie przepisów spotkało się z pozytywnym odbiorem, choć niektórzy zastanawiają się, w jaki sposób będą one egzekwowane.

Zgodnie z już istniejącymi przepisami, osoby, które mimo prośby nie przestaną zakłócać spokoju, mogą zostać wyproszone z pociągu lub ukarane grzywną w wysokości nawet 1000 funtów.

Zjawisko to doczekało się nawet własnych określeń – w języku angielskim nazywane jest m.in. „loudcasting” lub „sodcasting”. W ostatnich latach organizacje takie jak Ofcom, YouGov oraz Transport for London (TfL) przeprowadziły badania, z których wynika, że zdecydowana większość ludzi nie akceptuje takich zachowań.

Władze lokalne mogą nałożyć 100 funtów kary za puszczanie głośnej muzyki w środkach transportu publicznego
Władze lokalne mogą nałożyć 100 funtów kary za puszczanie głośnej muzyki w środkach transportu publicznego / fot. Shutterstock

Poprawa komfortu podróżowania

Rząd zaznacza, że kierowcy autobusów nie będą odpowiedzialni za egzekwowanie nowych przepisów. Zajmą się tym upoważnieni funkcjonariusze, w tym pracownicy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w transporcie (Transport Safety Officers) oraz policja.

Nowe przepisy mają również przeciwdziałać zaśmiecaniu, używaniu e-papierosów oraz zachowaniom agresywnym, aby poprawić komfort podróżowania wszystkimi środkami transportu publicznego.

Głos w sprawie zabrał także premier, Andy Burnham:

Każdemu z nas zdarzyło się jechać pociągiem, w którym ktoś puszczał głośno muzykę lub filmy ze swojego telefonu. To działa na nerwy i może szybko zepsuć podróż. Dlatego uruchamiamy ogólnokrajową kampanię, która przypomina pasażerom pociągów o używaniu słuchawek. To drobna rzecz, ale dzięki niej podróżowanie stanie się nieco przyjemniejsze dla nas wszystkich.

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