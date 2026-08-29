Objawy zatrucia salmonellą. Salmonelloza. Foto: Shutterstock
Objawy zatrucia salmonellą. Salmonelloza. Foto: Shutterstock
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5 objawów zatrucia salmonellą, na które należy zwrócić uwagę

Jakub Mróz
Jakub Mróz

Co rusz Internet obiega informacja o nowym ognisku salmonelli. Zwykle chodzi o jajka, kurczaki lub inne mięso albo sałatę. Najgorzej jest, gdy produkt z bakteriami dostanie się do tzw. ready meals, które są sprzedawane w wielu marketach. I choć salmonella towarzyszy ludziom od setek lat, choroba przez nią wywołana nadal może być śmiertelna. Publikujemy 7 objawów, które łatwo zlekceważyć. 

Ostatnio salmonellę znaleziono w jajkach. A wcześniej w mięsie, a konkretnie w kiełbasie z Tesco. Jak zwykle wydano ostrzeżenie dla konsumentów oraz ogłoszono wycofanie produktów.

Wielu z nam salmonella kojarzy się z surowymi jajkami i kremami do tortów na tychże jajkach robionymi. Tymczasem niewiele osób zna objawy salmonellozy i nie wie czy mogło się zarazić już przez samo przetrzymywanie skażonych produktów w lodówce. 

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Salmonelloza jako choroba towarzyszy ludziom prawdopodobnie od tysięcy lat, ale salmonella jako konkretny mikroorganizm została poznana  około 140–150 lat temu. Salmonella to bakteria powodująca zakażenie przewodu pokarmowego, najczęściej kojarzone z zatruciem żywnością. W Wielkiej Brytanii jest jedną z częstszych przyczyn bakteryjnych zatruć pokarmowych. Co ciekawe, UKHSA podała w maju 2026 r., że liczba przypadków salmonelli w Anglii w 2025 r. wyniosła 10 406 — najwięcej od dekady.

Jak można się zarazić?

Najczęściej poprzez zjedzenie skażonej żywności. Możliwe jest zakażenie przez kontakt z zakażonym zwierzęciem albo osobą, która choruje, ale dzieje się tak rzadko.

Bakterie mogą występować m.in. w:

  • jajach,
  • kurczaku i innym mięsie,
  • produktach mlecznych,
  • niektórych owocach i warzywach, jeśli zostały zanieczyszczone.

Jakie są objawy?

NHS podaje 5 objawów salmonellozy. Typowe objawy salmonellozy to:

  • biegunka,
  • bóle i skurcze brzucha,
  • nudności i wymioty,
  • gorączka,
  • ogólne osłabienie.

Skąd wiadomo czy to zatrucie salmonellą?

Objawy salmonellozy są podobne do rotawirusa albo innego zatrucia. Lekarz na podtstawie samych objawów, nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić, że mamy doczynienia z salmonellą. Jedyny sposóbo to badanie kału na obceność bakterii.

Jak leczy się salmonellę w UK?

U większości zdrowych osób choroba przechodzi samoistnie.

Najważniejsza rzecz: w większości przypadków nie podaje się antybiotyku. Leczenie polega przede wszystkim na zapobieganiu odwodnieniu:

Antybiotyki są zarezerwowane dla określonych przypadków, np. ciężkiego przebiegu lub osób znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka. Nie powinno się ich brać na własną rękę.

Kto jest bardziej zagrożony?

Cięższy przebieg może wystąpić szczególnie u:

  • małych dzieci,
  • osób starszych,
  • kobiet w ciąży,
  • osób z osłabionym układem odpornościowym,
  • osób z niektórymi chorobami przewlekłymi.

W rzadkich przypadkach salmonella może przedostać się do krwi i doprowadzić do sepsy lub innych poważnych powikłań.

 

Przy bardzo ciężkich objawach, takich jak problemy z oddychaniem, splątanie, bardzo silny ból brzucha czy wymioty krwią, należy dzwonić pod 999 lub jechać na A&E.

Ważne: salmonella to nie to samo co dur brzuszny (tyfus). Tyfus i paratyfus są powodowane przez Salmonella Typhi lub Salmonella Paratyphi i wymagają innego podejścia do leczenia; większość przypadków duru brzusznego w UK jest związana z podróżami zagranicznymi.

Jeśli pytasz o salmonellę w kontekście obecnego ogniska zakażeń w UK związanego z jajkami, mogę też wyjaśnić,
co dokładnie się teraz dzieje,
jakie jajka są podejrzewane i
czy trzeba ich unikać.

FSA poradziło każdemu, kto kupił jeden z potencjalnie zagrożonych produktów, aby go nie spożywał i zwrócił do sklepu, w którym go nabył, aby uzyskać pełen zwrot pieniędzy. Sprzedawcy detaliczni i kawiarnie sporządzili listy produktów, których dotyczy problem, w tym daty przydatności do spożycia.

Objawy zatrucia salmonellą

NHS podaje sześć głównych oznak zatrucia pokarmowego salmonellą:

– biegunka

– skurcze żołądka

– wymioty

– gorączka

– bóle

– ogólnie złe samopoczucie.

Salmonelloza rozwija się po spożyciu bakterii salmonelli, a objawy zwykle pojawiają się od 12 do 72 godzin. NHS twierdzi jednak, że u niektórych osób objawy moją utrzymywać się na „niskim poziomie” przez „kilka tygodni” zanim się rozwiną. Zatrucie salmonellą można zwykle wyleczyć w domu, a objawy zwykle ustępują w ciągu tygodnia.

Najważniejsze jest picie dużej ilości płynów takich jak woda, aby uniknąć odwodnienia. W niektórych skrajnych przypadkach może dojść do odwodnienia i wtedy wymagana jest opieka szpitalna.

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