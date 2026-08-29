FSA wydała ważny komunikat w sprawie jajek i salmonelli

W Wielkiej Brytanii rośnie liczba przypadków salmonellozy. Mieszkańców Wysp ogarnia pomału panika związana głównie z jajkami. Bowiem służby sanitarne potwierdziły, że ognisko zakażeń mogło mieć związek z jajami. Wielu zadaje pytanie czy jajka są wobec tego bezpieczne? FSA wraz UKHSA wydały w związku z tym komunikat dotyczący jajek i salmonelli.

Według najnowszych informacji przekazanych przez brytyjskie służby zdrowia odnotowano 474 przypadki zakażenia salmonellą, a ponad jedna trzecia osób wymagała hospitalizacji. W związku z zakażeniem zmarły również dwie osoby. Epidemia zakażeń salmonellą, wzbudziła niepokój.

Jednocześnie brytyjskie służby podkreślają, że nie zidentyfikowano związku między trwającym ogniskiem a jajami lub drobiem wyprodukowanymi w Wielkiej Brytanii.

- Advertisement -

Czy można nadal jeść jajka?

Tak. Samo pojawienie się ogniska salmonelli nie oznacza, że należy całkowicie zrezygnować z jaj.

Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UK Health Security Agency, UKHSA) poinformowała, że dotychczasowe ustalenia nie wskazują na związek zakażeń z jajami produkowanymi w Wielkiej Brytanii. Jednocześnie prowadzone jest dalsze dochodzenie mające ustalić dokładne źródło zakażeń.

Przedstawiciel Agencji ds. Standardów Żywności (Food Standards Agency, FSA) przekazał, że śledztwo jest prowadzone wspólnie z UKHSA i innymi instytucjami. Dotychczasowe ustalenia wskazują na związek z importowanymi jajami. Jednak trzeba pamiętać, że dokładna przyczyna ogniska nie została jeszcze ostatecznie ustalona.

Oznacza to, że konsumenci nie muszą automatycznie rezygnować z jaj, ale powinni zwrócić większą uwagę na ich pochodzenie i sposób przygotowania.

Które jajka wybierać?

Szczególną ostrożność powinny zachować osoby należące do grup bardziej narażonych na ciężki przebieg zakażenia, w tym kobiety w ciąży, małe dzieci, osoby starsze oraz osoby z osłabioną odpornością.

W przypadku takich osób brytyjscy eksperci zalecają wybieranie jaj oznaczonych czerwonym znakiem British Lion lub jaj pochodzących z gospodarstw objętych programem Laid in Britain.

Systemy te wiążą się z określonymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa produkcji jaj, w tym programami szczepień kur przeciwko salmonelli.

Jak zmniejszyć ryzyko zakażenia salmonellą?

Samo pochodzenie jaj to nie wszystko. Duże znaczenie ma również higiena podczas przygotowywania posiłków.

Eksperci zalecają przede wszystkim:

mycie rąk po kontakcie z surowymi jajami, a także przed rozpoczęciem przygotowywania jedzenia;

dokładne czyszczenie blatów, desek, noży i innych przyborów kuchennych, które miały kontakt z surową żywnością;

unikanie krzyżowego zanieczyszczenia, czyli kontaktu surowych produktów z żywnością gotową do spożycia;

odpowiednią obróbkę termiczną jaj — należy przestrzegać zaleceń dotyczących czasu i temperatury gotowania;

przechowywanie żywności w odpowiedniej temperaturze;

przestrzeganie terminów przydatności do spożycia.

FSA zaleca również, aby żywność przechowywać w temperaturze poniżej 5°C, ponieważ niska temperatura ogranicza lub znacznie spowalnia namnażanie bakterii.

Ważne jest także, aby nie spożywać produktów po upływie terminu „należy spożyć do”. Żywność może zawierać szkodliwe bakterie nawet wtedy, gdy wygląda i pachnie normalnie.

Czym jest salmonella?

Salmonella to rodzaj bakterii, która może znajdować się w skażonej żywności. Do zakażenia może dojść między innymi po spożyciu zanieczyszczonych jaj, drobiu, mięsa, niepasteryzowanych produktów mlecznych czy niektórych świeżych produktów spożywczych.

Zakażenie może prowadzić do salmonellozy. Zobacz: Typowe objawy salmonellozy.

W większości przypadków infekcja ustępuje bez poważnych powikłań. U niektórych osób może jednak dojść do ciężkiego przebiegu choroby.

Szczególnie narażone są małe dzieci, osoby starsze oraz osoby z osłabionym układem odpornościowym. W ciężkich przypadkach bakterie mogą przedostać się do krwiobiegu, prowadząc do poważnych powikłań, w tym sepsy.

W obecnym ognisku wykryto **Salmonella Enteritidis**, jeden z najczęściej występujących typów salmonelli w Anglii.

Co zrobić w przypadku objawów salmonellozy?

Osoby z łagodnymi objawami zwykle mogą dochodzić do siebie w domu. Najważniejsze jest odpowiednie nawodnienie organizmu.

Zaleca się:

odpoczynek i pozostanie w domu;

picie dużej ilości płynów;

w razie potrzeby stosowanie płynów zawierających elektrolity;

picie małymi łykami, jeśli występują nudności;

jedzenie wtedy, gdy pozwala na to samopoczucie, przy jednoczesnym unikaniu ciężkich, tłustych i pikantnych potraw;

w przypadku bólu lub gorączki można rozważyć zastosowanie paracetamolu zgodnie z informacjami na ulotce.

Przy biegunce lepiej unikać soków owocowych oraz napojów gazowanych, ponieważ mogą nasilać objawy.

Jeżeli pojawiają się oznaki odwodnienia, objawy są szczególnie nasilone albo osoba zakażona należy do grupy podwyższonego ryzyka, warto skontaktować się z farmaceutą lub lekarzem.

Jednocześnie dochodzenie w sprawie źródła zakażeń nadal trwa. W związku z informacjami o możliwym związku z jajami importowanymi szczególnie istotne jest sprawdzanie pochodzenia produktu oraz przestrzeganie zasad higieny i właściwego przygotowania żywności.

Oficjalne rządowe informacje na temat salmonelli i jajek.