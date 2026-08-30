Prawie 500 przypadków salmonelli w UK. Trop prowadzi do importowanych jaj
Prawie 500 przypadków salmonelli w UK. Trop prowadzi do importowanych jaj fot. shutterstock.com
UKZdrowie
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Prawie 500 przypadków salmonelli w UK. Trop prowadzi do importowanych jaj

Joanna Baran
Joanna Baran

Setki zachorowań, dwa zgony i jedno pytanie: skąd dokładnie pochodzi skażona żywność? Niemal 500 przypadków salmonelli w UK, kraju, który prowadzi program szczepienia kur przeciw zakażeniom, wzbudza wiele pytań, także o skali międzynarodowej. Jakie jest nasze bezpieczeństwo żywieniowe? 

W Wielkiej Brytanii narasta niepokój związany z ogniskiem salmonelli. Liczba potwierdzonych zachorowań w trzech powiązanych ze sobą ogniskach sięgnęła już 474 przypadków, a dwie osoby zmarły. Brytyjskie służby sanitarne coraz wyraźniej wskazują na jeden wspólny trop: importowane jaja. Jednocześnie podkreślają, że dochodzenie nadal trwa, a dokładne źródło zakażenia nie zostało jeszcze ustalone.

Nie chodzi przede wszystkim o jajka z domowej lodówki

To jeden z najważniejszych szczegółów tej historii. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że część zachorowań była związana z jedzeniem poza domem – w małych kawiarniach, restauracjach i punktach takeaway. To właśnie tam importowane jaja mogły trafiać do potraw przygotowywanych na większą skalę.

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Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA) bada trzy genetycznie powiązane skupiska bakterii Salmonella Enteritidis. Największe obejmuje 259 przypadków, kolejne 177 i 38. Zachorowania nie pojawiły się wyłącznie w ostatnich dniach – śledztwo obejmuje przypadki sięgające nawet 2025 roku.

Dlaczego właśnie importowane jaja?

Salmonella może znaleźć się w żywności pochodzenia zwierzęcego, a szczególne znaczenie ma sposób produkcji, przechowywania i przygotowywania produktów. W tym przypadku epidemiolodzy zestawiają dane dotyczące zachorowań z informacjami o tym, co jedli pacjenci. Podobieństwo genetyczne bakterii u zakażonych osób jest dodatkowym argumentem wskazującym na wspólne źródło.

Na razie nie ma jednak podstaw, by twierdzić, że problem dotyczy jaj produkowanych w Wielkiej Brytanii. Brytyjskie służby nadal próbują ustalić dokładne pochodzenie podejrzewanych produktów.

500 przypadków salmonelli w UK. Co to oznacza dla konsumentów?

Przede wszystkim nie oznacza to, że każdy zakup jaj w Wielkiej Brytanii wiąże się z wysokim ryzykiem. UKHSA ocenia obecne zagrożenie dla ogółu społeczeństwa jako niskie, ale osoby szczególnie podatne na ciężki przebieg infekcji powinny zachować większą ostrożność.

Praktyczna zasada jest prosta: jajka i potrawy z jaj należy dokładnie gotować lub smażyć, szczególnie jeśli przygotowujemy jedzenie dla małych dzieci, osób starszych lub osób z osłabioną odpornością. Ostrożność warto zachować także przy potrawach zawierających surowe lub niedogotowane jajka, zwłaszcza podczas jedzenia poza domem.

Prawie 500 przypadków salmonelli w UK
Prawie 500 przypadków salmonelli w UK fot. shutterstock.com

Brytyjscy eksperci wskazują, że bezpiecznym wyborem pozostają jaja produkowane w Wielkiej Brytanii, w tym te oznaczone znakiem British Lion lub pochodzące z systemu Laid in Britain.

Objawy mogą pojawić się szybko

Salmonelloza najczęściej powoduje biegunkę, bóle i skurcze brzucha, wymioty oraz gorączkę. Objawy mogą pojawić się od kilkunastu godzin do kilku dni po zakażeniu. U większości zdrowych osób infekcja ustępuje bez specjalistycznego leczenia, jednak w części przypadków może prowadzić do hospitalizacji i poważnych powikłań.

Tymczasem brytyjskie dochodzenie trwa, a licznik zachorowań może jeszcze wzrosnąć. Służby sanitarne analizują kolejne przypadki, śledzą łańcuch dostaw żywności i próbują odpowiedzieć na najważniejsze pytanie: które importowane jaja stały się ogniwem łączącym setki zachorowań?

 

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