AI generuje błędne informacje we wnioskach o PIP. Ludzie tracą setki funtów
UK
3 min.czytania

Joanna Baran
Rosnąca popularność narzędzi sztucznej inteligencji, takich jak Chat GPT, zmienia sposób, w jaki ludzie przygotowują wnioski o Personal Independence Payment (PIP). Wielu wnioskodawców widzi w tu szybką i wygodną metodę tworzenia odpowiedzi na skomplikowane formularze. Jednak AI generuje błędne informacje we wnioskach o PIP.

W efekcie działań AI często pojawiają się poważne błędy czy nawet fałszywe informacje. Konsekwencje są poważne – zawieszenie świadczeń lub nawet ich utrata.

Problem polega na tym, że AI generuje tekst na podstawie dostępnych danych i wzorców językowych. Natomiast nie potrafi zweryfikować faktów ani dostosować odpowiedzi do indywidualnej sytuacji użytkownika. W praktyce oznacza to, że wnioski o PIP mogą zawierać nieaktualne informacje dotyczące zdrowia, procedur, czy dostępnych świadczeń. Czasami AI tworzy wręcz nieprawdziwe stwierdzenia, które brzmią wiarygodnie, ale są sprzeczne z realiami życia wnioskodawcy. Natomiast dla DWP ważniejsza jest prawda niż misternie zbudowane zdania.

Najczęściej zgłaszane błędy dotyczą przeszacowania zdolności do samodzielnego wykonywania czynności codziennych lub mobilnościowych. AI może niepoprawnie ocenić, ile pomocy dana osoba potrzebuje, albo przypisać cechy stanu zdrowia, których w rzeczywistości nie ma. W skrajnych przypadkach wnioski mogą sugerować, że wnioskodawca nie wymaga żadnej pomocy. To skutkuje natychmiastowym odrzuceniem wniosku. Wiele osób starających się o PIP zbyt mocno ufa generatorom tekstu. Ponieważ wypełnienie wniosku jest dla nich trudne, często nie czytają tego, co wkleili z Chat GPT.

Konsekwencje dla wnioskodawców

Błędne informacje wygenerowane przez AI mają realne konsekwencje finansowe. Osoby, które polegają na sztucznej inteligencji bez dokładnej weryfikacji treści, narażają się na odrzucenie wniosku o PIP lub przyznanie niższej kwoty świadczenia. To może oznaczać stratę nawet kilkuset funtów miesięcznie. Natomiast w dłuższej perspektywie znaczne problemy w codziennym funkcjonowaniu.

Dodatkowo, błędy w formularzach mogą wywołać podejrzenia urzędników z Department for Work and Pensions (DWP). Jeśli wniosek zawiera nieścisłości, DWP może z większą ostrożnością traktować kolejne dokumenty składane przez danego wnioskodawcę. Weryfikacja przedłuża proces rozpatrywania i utrudnia dostęp do należnych świadczeń.

AI potrzebuje nadzoru człowieka

Eksperci podkreślają, że choć narzędzia AI mogą wspierać wnioskodawców, nie zastąpią one krytycznego przeglądu i osobistego doświadczenia. Michelle Cardno, założycielka organizacji doradczej dla osób ubiegających się o świadczenia, ostrzega, że DWP oczekuje, aby formularze były pisane własnymi słowami wnioskodawcy, a każdy opis trudności był prawdziwy i zgodny z rzeczywistością.

 

Chat GPT – pomoc, która czasem szkodzi

AI generuje błędne informacje we wnioskach o PIP. Dlatego choć korzystanie z AI przy wypełnianiu wniosków o PIP może wydawać się wygodne, to niesie ze sobą realne ryzyko. Osoby ubiegające się o świadczenia muszą pamiętać, że nawet najmniejszy błąd w formularzu może skutkować finansową stratą i utrudnionym dostępem do pomocy. AI może wspierać proces, ale ostateczna odpowiedzialność za prawdziwość informacji spoczywa zawsze na wnioskodawcy. Staranna weryfikacja, samodzielne formułowanie odpowiedzi i świadomość zagrożeń pozostają najważniejsze dla każdego, kto stara się o PIP. Lepiej wypełnić wniosek prosto, nawet z błędami czy kolokwialnymi sformułowaniami, niż zdawać się na sztuczną inteligencję. Ta często pisze pięknie, ale jednak fałszywie

 

