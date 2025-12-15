Banki za darmo podpowiedzą, jak możesz zainwestować

inwestowanie pieniędzy
Przez niepewność finansową wiele osób zaczyna szukać prostych, wiarygodnych wskazówek dotyczących inwestowania. Nie zawsze wiedzą, kogo poprosić o pomoc. Czasami poważne decyzje finansowe podejmują pod wpływem znajomych, rodziny czy influencerów, co bywa ryzykowne i rzadko prowadzi do długoterminowych korzyści. Nowy system wsparcia ma to zmienić od kwietnia 2026 roku.

Jak zwraca uwagę BBC, regulator brytyjskiego rynku finansowego dostrzegł, że miliony klientów – mimo że mają za co inwestować – rezygnują z tego, bo brakuje im pewności siebie, wiedzy i zaufania.

Miliony ludzi trzymają pieniądze na koncie zamiast inwestować

ównym elementem wprowadzanych rozwiązań jest umożliwienie bankom i innym instytucjom finansowym udzielania tzw. ukierunkowanego wsparcia. Nie zastąpi ono płatnego doradztwa, ale powinno wypełnić lukę między ogólnymi wskazówkami a kompleksową usługą, dzięki czemu inwestowanie pieniędzy nie będzie dla niewtajemniczonych czarną magią.

Firmy będą mogły proponować rozwiązania na podstawie profilu finansowego typowych grup klientów – bez konieczności przygotowywania indywidualnych planów. Rekomendacje muszą być odpowiedzialne, bezpieczne i realnie poprawiać sytuację odbiorcy.

Według FCA zaledwie 9 proc. osób korzystało w ostatnim roku z regulowanego doradztwa. Jednocześnie aż 7 milionów dorosłych Brytyjczyków ma ponad 10 tys. funtów oszczędności i mogłoby osiągać wyższe zyski dzięki inwestycjom, zamiast trzymać pieniądze na koncie.

Darmowy dostęp do doradztwa finansowego dla każdego

Według FCA nowy model ma być darmowy lub bardzo tani, tak aby większość społeczeństwa mogła z niego skorzystać. Banki, platformy inwestycyjne i dostawcy portfeli cyfrowych będą musieli wcześniej uzyskać zgodę regulatora, a ich rekomendacje zostaną objęte nadzorem.

inwestowanie pieniędzy
Osoby bez wsparcia profesjonalisty często podejmują wątpliwe decyzje finansowe pod wpływem znajomych, rodziny czy influencerów / fot. Shutterstock.com

Brytyjczycy inwestują znacznie mniej niż mieszkańcy USA czy krajów UE. Nierzadko decydują się na przetrzymywanie środków w gotówce, która – zwłaszcza przy rosnącej inflacji – traci na wartości. Zwłaszcza kobiety czują silną niechęć do ryzykownych decyzji finansowych, co utrwala brak aktywności inwestycyjnej.

Dodatkowo FCA uruchomiła narzędzie umożliwiające sprawdzanie firm inwestycyjnych, aby ograniczyć straty wynikające z rosnącej liczby oszustw finansowych. Wszystko to ma pomóc obywatelom podejmować świadome decyzje o swojej przyszłości finansowej, nawet jeśli wcześniej nie czuli się pewnie w świecie biznesu.

