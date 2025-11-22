Bezpłatne autobusy coraz dalej
Anglia wciąż bez ulg. Rząd przesuwa darmowe przejazdy dla emerytów

Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił aktualizację zasad dotyczących bezpłatnych biletów autobusowych, która wejdzie w życie w kwietniu 2026 roku. Departament Transportu potwierdził, że mieszkańcy Anglii będą musieli poczekać dodatkowy rok, zanim otrzymają prawo do bezpłatnego przejazdu. W efekcie bezpłatne autobusy dla emerytów są coraz dalej w planach rządu.

Pomimo kampanii na rzecz takich samych ulg jak w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej – gdzie bezpłatny przejazd przysługuje już od 60. roku życia – w Anglii prawo do niego przyznawane jest dopiero od 66. roku życia, czyli od osiągnięcia wieku emerytalnego. Wyjątkiem są lokalne władze, np. w Londynie i Merseyside. Te mogą sfinansować wcześniejsze przejazdy we własnym zakresie. Od przyszłego roku okres oczekiwania na bezpłatny bilet w Anglii zostanie wydłużony o kolejny rok. Czyli zgodnie z planowanym podniesieniem wieku emerytalnego z 66 do 67 lat,. Rząd Wielkiej Brytanii planuje wdrożenie zmian do 2028 roku.

Wiek emerytalny a bezpłatne autobusy

Zmiany w wieku emerytalnym rząd planował od 2014 roku. Kolejne podniesienie z 67 do 68 lat władze przewidują na lata 2044–2046. Ustawa o emeryturach z 2014 roku przyspieszyła wzrost wieku emerytalnego z 66 do 67 lat o osiem lat. Dla osób urodzonych między 6 marca 1961 a 5 kwietnia 1977, prawo do emerytury, a tym samym do bezpłatnych przejazdów, będzie przysługiwało dopiero po osiągnięciu 67. roku życia.

Bezpłatne przejazdy tylko w wyznaczonych godzinach

Program English National Concessionary Travel Scheme umożliwia bezpłatne przejazdy autobusami poza godzinami szczytu dla osób niepełnosprawnych oraz osiągających wiek emerytalny, w dni powszednie od 9:30 do 23:00 oraz przez cały weekend i dni ustawowo wolne. Obecna godzina 9:30 była krytykowana. Głównie dlatego, że uniemożliwia korzystanie z transportu starszym osobom w godzinach porannych, np. w pracy lub na wczesnych wizytach lekarskich.

Lokalne władze mogą wprowadzać dodatkowe udogodnienia

Minister Simon Lightwood potwierdził, że środki finansowe są dostępne dla rad lokalnych, które mogą rozszerzyć prawa wynikające z programu. Rady w Anglii mają prawo wykorzystać lokalne fundusze na dodatkowe udogodnienia, np. wcześniejsze korzystanie z biletów. Rząd zapewnił ponad 1 miliard funtów w roku finansowym 2025–2026 na wsparcie i poprawę usług autobusowych w Anglii poza Londynem. W tym 243 miliony funtów dla operatorów autobusowych i 712 milionów przekazanych radom lokalnym.

Bezpłatne autobusy coraz dalej

Zmiany te otwierają drogę do większej elastyczności w korzystaniu z bezpłatnych przejazdów. Natomiast nadal pozostaje ogromna różnica między Anglią a innymi krajami Zjednoczonego Królestwa. Tam bowiem osoby po 60. roku życia mają prawo do darmowych przejazdów autobusami. Rady lokalne mają teraz możliwość dopasowania zasad do potrzeb mieszkańców i rozszerzenia świadczeń w swoich obszarach.

