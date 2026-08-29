W jakich rejonach jest najtrudniej o dentystów?
W jakich rejonach jest najtrudniej o dentystów? / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
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W jakich rejonach najtrudniej o dentystów z NHS?

Paulina Markowska
Paulina Markowska

W ciągu ostatnich 10 lat prawie 600 gabinetów w Anglii wycofało się z usług stomatologicznych świadczonych w ramach NHS. W niektórych rejonach było to odczuwalne szczególnie dotkliwie.

Coraz rzadziej mieszkańcy Wysp mogą dostać się na leczenie stomatologiczne do dentystów z NHS. Dane przeanalizowane przez Nuffield Trust wykazały, że w ciągu ostatnich 10 lat prawie 600 gabinetów dentystycznych w Anglii wycofało się z usług w ramach brytyjskiego systemu służby zdrowia.

Gdzie jest coraz trudniej o dentystów z NHS?

Największy spadek liczby dentystów z NHS był widoczny w niektórych częściach południowo-zachodniej i wschodniej Anglii. Budzi to coraz większe obawy dotyczące pogłębiających się nierówności w dostępie do opieki.

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Analiza sugeruje, że więcej niż jeden na 10 gabinetów dentystycznych, które kiedyś oferowały opiekę w ramach służby zdrowia, już tego nie robi. To sprawia, że dla niektórych społeczności znalezienie usług stomatologicznych w ramach NHS jest praktycznie niemożliwe.

Aktywność dentystów w ramach NHS jest o 8 proc. niższa niż przed pandemią. A sześciu na 10 dorosłych nie korzystało z tego typu usług od dwóch lat. Według badania pacjentów NHS GP Patient Survey, spośród osób, które próbowały umówić się na nową wizytę w ciągu ostatnich dwóch lat, tylko 38 procentom się to udało.

Kornwalia, Devon i Northamptonshire odnotowały jedne z największych redukcji liczby gabinetów oferujących opiekę w ramach NHS. W Kornwalii ponad jedna czwarta gabinetów, które wcześniej oferowały leczenie w ramach NHS, zaprzestała tej działalności. Co czyni ten rejon jednym z najbardziej jaskrawych przykładów odejścia od stomatologii w ramach systemu zdrowotnego.

Rząd zapowiedział, że zaradzi problemowi, jednak dentyści twierdzą, że umowy są nieopłacalne
Rząd zapowiedział, że zaradzi problemowi, jednak dentyści twierdzą, że umowy są nieopłacalne / fot. Shutterstock

Problem pustyni stomatologicznej

Powyższe dane opublikowano po tym, jak rząd zobowiązał się do rozwiązania problemu tzw. pustyni stomatologicznej. Nie będzie to jednak proste zadanie, gdyż wielu dentystów twierdzi, że proponowana umowa jest nieopłacalna. Wielu z nich zrezygnowało ze współpracy z NHS, gdyż przynosi to im straty.

Rząd twierdzi, że zmienia umowę o pracę z dentystami i szkoli więcej dentystów w obszarach o największych potrzebach. Zapowiada również, że nowo wykwalifikowani dentyści będą musieli praktykować w NHS przez co najmniej trzy lata.

Chociaż w większości regionów Anglii odnotowano spadek liczby gabinetów oferujących opiekę stomatologiczną w ramach NHS, najmniejszy odnotowano w północno-zachodnim Londynie, Black Country i północno-wschodnim Londynie. Północno-wschodni Londyn był jedynym obszarem, w którym w tym okresie odnotowano wzrost.

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