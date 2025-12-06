Wielu kierowców popiera blokady alkoholowe w pojazdach
fot. Shutterstock
Blokady alkoholowe w samochodach. Większość kierowców je popiera

Z najnowszego badania wynika, że zdecydowana większość kierowców w Wielkiej Brytanii popiera blokady alkoholowe w samochodach.

Blokady alkoholowe uniemożliwiają uruchomienie pojazdu lub kontynuowanie jazdy, jeśli kierowca nie przejdzie badania alkomatem. Obecnie stosuje się je w Australii, Belgii, Kanadzie, Holandii i Stanach Zjednoczonych w przypadku kierowców skazanych za jazdę pod wpływem alkoholu w zamian za skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów.

Kierowcy popierają blokady alkoholowe w swoich pojazdach

Badanie zlecone przez RAC pokazuje, że brytyjscy kierowcy „bardzo chcą, aby wprowadzić nowe środki” w celu zwalczania jazdy pod wpływem alkoholu. Aż czterech na pięciu kierowców w Wielkiej Brytanii popiera blokady alkoholowe w pojazdach.

Według badania 71 proc. kierowców popierających blokady uważa, że każdy przyłapany na przekroczeniu limitu prędkości, powinien przymusowo je zamontować w swoim pojeździe.

Z kolei 23 proc. uważa, że obowiązek ich montażu powinien być nakładany jedynie na przestępców.

Poparcie dla wprowadzenia blokad alkoholowych było najwyższe wśród młodszych kierowców. 87 proc. respondentów w wieku poniżej 25 lat i 86 proc. w wieku 25-44 lat wyraziło chęć ich wprowadzenia w Wielkiej Brytanii. W porównaniu z 73 proc. kierowców w wieku 65 lat i starszych.

Przepisy dotyczące jazdy pod wpływem alkoholu

Kierowcy przyłapani na jeździe pod wpływem alkoholu w Wielkiej Brytanii tracą prawo jazdy na co najmniej 12 miesięcy. Ponadto mogą dostać grzywnę lub trafić do więzienia. Jednak zakaz prowadzenia pojazdów może zostać skrócony.

Rzecznik RAC ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego, Rod Dennis powiedział:

Liczba kierowców, którzy jeżdżą pod wpływem alkoholu, jest niepokojąco wysoka. Dlatego kierowcy bardzo chcą, aby wprowadzono jakieś środki w celu rozwiązania tego problemu. Jazdę po spożyciu alkoholu większość osób postrzega jako społecznie nieakceptowalną. Ale oczywiste jest, że pewien odsetek osób nadal to robi, narażając życie swoje i innych.

Upoważnienie sądów do nakazania montażu blokad alkoholowych jest zdaniem kierowców czymś, co warto rozważyć. Zwłaszcza, że coraz częściej widzimy, że obecne kary nie działają – dodał Dennis.

Limity dla kierowców w UK

Dopuszczalne limity alkoholu dla kierowców są niższe w Szkocji niż w Anglii, Walii i Irlandii Północnej. W Szkocji limit wynosi 22 mikrogramy alkoholu na 100 ml wydychanego powietrza. Podczas gdy w Anglii, Walii i Irlandii Północnej wynosi on 35 mikrogramów.

