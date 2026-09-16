Coraz więcej osób rezygnuje z pracy, aby opiekować się bliskimi
Coraz więcej osób rezygnuje z pracy, aby opiekować się bliskimi / fot. Shutterstock
UKPraca i finanseŻycie w UK
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Każdego dnia tysiące osób rezygnuje z pracy, aby opiekować się bliskimi

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Według szacunków organizacji charytatywnej, każdego dnia ponad 1500 osób w UK rezygnuje z pracy, aby opiekować się bliskimi. Sytuację tę określono mianem „głęboko niepokojącej”. Zaapelowano o wprowadzenie płatnego urlopu opiekuńczego.

Organizacja Carers UK podała, że co piąty dorosły mieszkaniec Wielkiej Brytanii sprawujący nieodpłatną opiekę nad bliskimi to w przeliczeniu około 11 milionów osób. Stanowi to wzrost w stosunku do szacowanych 8,8 miliona osób w 2019 roku. Premier Andy Burnham wcześniej podkreślił, że opieka nad krewnym bez właściwego wsparcia może „złamać człowieka”.

Wiele osób rezygnuje z pracy, aby opiekować się bliskimi

Jak już wspomnieliśmy – blisko 1500 pracowników w Wielkiej Brytanii rezygnuje z zatrudnienia, aby opiekować się bliskimi. Badania opinii publicznej przeprowadzonej dla organizacji Carers UK wykazują wzrost odsetka osób zmuszonych do porzucenia pracy na rzecz opieki nad bliskimi. W porównaniu z okresem sprzed pandemii. Jednocześnie więcej osób próbuje łączyć pracę zawodową z obowiązkami opiekuńczymi.

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Z przeprowadzonego badania wynika, że co piąty pracownik (20 proc.) musiał godzić pracę zawodową z rolą nieodpłatnego opiekuna. Podczas gdy w 2019 roku odsetek ten wynosił 15 proc.

O ile w 2019 roku 5 proc. respondentów deklarowało całkowitą rezygnację z pracy. By opiekować się starszym, niepełnosprawnym lub poważnie chorym członkiem rodziny bądź przyjacielem. O tyle w najnowszym badaniu wskaźnik ten wyniósł 6 proc.

Spośród osób, które zrezygnowały z pracy, by opiekować się bliskimi, jedna trzecia (34 proc.) zrobiła to w ciągu ostatnich dwóch lat. Dla porównania – w 2019 roku odsetek ten wynosił 18 proc.

Około 2 proc. z 4000 ankietowanych przez firmę Opinium na zlecenie wspomnianej organizacji, zadeklarowało rezygnację z pracy na rzecz opieki. I to w ciągu ostatnich dwóch lat. W 2019 roku odsetek ten wynosił 0,9 proc.

Według organizacji, odsetek osób rezygnujących z pracy na rzecz opieki przekłada się na szacunkową liczbę 3,33 miliona osób. Z czego około 1,1 miliona podjęło taką decyzję w ciągu ostatnich dwóch lat. Organizacja charytatywna podała, że odpowiada to liczbie ponad 1500 osób dziennie.

Organizacja Carers UK jest za wprowadzeniem płatnego urlopu opiekuńczego
Organizacja Carers UK jest za wprowadzeniem płatnego urlopu opiekuńczego / fot. Shutterstock

Wprowadzenie płatnego urlopu opiekuńczego

Organizacja Carers UK od dawna postuluje wprowadzenie ustawowego prawa do płatnego urlopu opiekuńczego. Twierdzi, że obecne formy wsparcia w miejscu pracy oraz przepisy prawa pracy „nie przystają do realiów sprawowania opieki”.

W kwietniu 2024 roku w Anglii, Walii i Szkocji weszło w życie prawo gwarantujące opiekunom możliwość skorzystania z bezpłatnego urlopu opiekuńczego.

Od tego czasu pracownicy sprawujący opiekę nad osobą zależną mają prawo do maksymalnie tygodnia bezpłatnego urlopu w ciągu każdych 12 miesięcy. Co w przypadku większości osób przekłada się na pięć dni wolnych.

W ramach konsultacji społecznych rozpoczętych przez rząd w czerwcu zaproponowano wprowadzenie płatnego urlopu opiekuńczego. A także nowe „prawo do powrotu” do pracy dla opiekunów – na wzór rozwiązań dla matek wracających po urlopie macierzyńskim. Oraz nowe wytyczne dla pracowników i pracodawców dotyczące ochrony przysługującej opiekunom w miejscu pracy.

Ministerstwo Biznesu i Handlu poinformowało, że sytuacja, w której nieodpłatni opiekunowie czują się zmuszeni do ograniczenia wymiaru czasu pracy, opóźnienia powrotu do pracy lub całkowitej rezygnacji z zatrudnienia, kosztuje gospodarkę szacunkowo 37 miliardów funtów rocznie. Nowe środki ochronne mogłyby natomiast umożliwić tysiącom osób powrót do pracy w warunkach większej elastyczności i bezpieczeństwa finansowego.

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