Wzrosły ceny paracetamolu w UK, ale nie tylko
Wzrosły ceny paracetamolu w UK, ale nie tylko / fot. Shutterstock
Ceny paracetamolu w UK rosną nawet o 30 proc. Apteki ostrzegają

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie wzrosły ceny paracetamolu w UK. Obecnie apteki w Wielkiej Brytanii pobierają od klientów o 20 – 30 proc. więcej za popularny lek przeciwgorączkowy.

Paracetamol, który tak lubią przepisywać lekarze w Wielkiej Brytanii pacjentom, znacznie podrożał, ale nie tylko on. Apteki ostrzegają przed wzrostem cen leków przez wojnę w Iranie.

Ceny paracetamolu w UK poszły w górę

Wojna na Bliskim Wschodzie spowodowała wzrost cen leków powszechnie stosowanych w Wielkiej Brytanii. W tym także popularnych leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych.

Zgodnie z danymi Narodowego Stowarzyszenia Farmaceutów (NPA), apteki pobierają od klientów o 20-30 proc. więcej za paracetamol niż w lutym. A co niepokojące – w wielu aptekach skończyły się zapasy aspiryny i ko-kodamolu w niektórych dawkach.

Wynika to z faktu, że skok cen benzyny i oleju napędowego od początku wojny na Bliskim Wschodzie zwiększył koszty produkcji i transportu dla dostawców leków.

Obecnie apteki płacą o 40 – 50 proc. więcej za zamawianie leków w magazynie.
Co także istotne – konflikt podwoił również koszty transportu lotniczego. Ma to dla farmacji duże znaczenie, gdyż co piąty lek NHS dostarczany jest właśnie drogą lotniczą.

Apteki w Wielkiej Brytanii ostrzegają przed wzrostem cen leków
Apteki w Wielkiej Brytanii ostrzegają przed wzrostem cen leków / fot. Shutterstock

Coraz trudniej o aspirynę

Niektóre apteki na Wyspach zaprzestały sprzedaży aspiryny bez recepty. Wynika to częściowo z ograniczeń w dostawach, które rozpoczęły się jeszcze przed wojną z Iranem. Tymczasowe niedobory leków są powszechne, ale mogą się pogłębić, jeśli Cieśnina Ormuz, kluczowy szlak transportowy dla petrochemikaliów, nie zostanie wkrótce ponownie otwarta.

Alergikom grozi kolejny wzrost cen w maju lub czerwcu, kiedy nadejdzie główny sezon kataru siennego. Obecnie ceny tabletek cetyryzyny, popularnego leku na alergię, który jest dostępny bez recepty, wzrosły o 20 – 30 proc.

Leki na receptę także mogą podrożeć

90 proc. dochodów aptek ogólnodostępnych pochodzi z realizacji recept NHS. Otrzymują one zwrot kosztów sprzedaży po stałych cenach. Jeśli jednak rząd uzna, że cena danego produktu znacznie wzrosła, może zwiększyć kwotę zwrotu. W marcu na liście obniżonych cen znalazła się rekordowa liczba 230 produktów. Były to między innymi leki na nadciśnienie, leki przeciwdepresyjne i przeciwbólowe. W porównaniu z 90 w tym samym miesiącu ubiegłego roku.

Jednak paracetamol nie był jednym z nich, mimo że należy do najpopularniejszych leków, z 1,3 mln opakowań przepisywanych miesięcznie w Anglii. Rząd zwraca jedynie 49 pensów aptekom ogólnodostępnym za wydanie opakowania paracetamolu (z 32 tabletkami) na receptę. Cetyryzyna również nie znalazła się na liście koncesjonowanych leków.

Konto brytyjskie z uczciwym kursem

Banki w UK potrafią doliczyć nawet 3-5% marży do każdego przelewu do Polski lub innego kraju. Wysyłając £1000 przez Wise, odbiorca otrzyma średnio o 150-250 PLN więcej niż przy tradycyjnym przelewie bankowym.

